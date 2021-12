CHÚ Ý: Ngày 11 và 12/12, một nửa số quận, huyện ở TP.HCM bị cúp nước hoặc nước yếu

Ngày 7/12, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) ra thông báo về việc cúp nước hoặc nguồn nước sẽ yếu tại hơn 50% các quận huyện trên địa bàn TP.

Theo Sawaco, nhằm phục vụ công tác tu bổ sửa chữa ống 1200 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 và Bảo trì định kỳ Nhà máy nước Thủ Đức, Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) sẽ xảy ra tình trạng nước yếu và cúp nước tại một số khu vực trên địa bàn TP.

Cụ thể:

Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ Quận 1 và Quận 3, 5, 10 và quận Phú Nhuận.

Quận Bình Thạnh cúp nước các phường 1, 2, 3, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25; quận Tân Bình cúp nước các phường 1, 3, 4, 5, 12; quận 4 cúp nước các phường 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13; quận 6 cúp nước các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12; quận 8 cúp nước các phường 9, 10, 11, 12, 13 và quận 11 cúp nước các phường 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Tại TP Thủ Đức các phường An Phú, Thảo Điền, Bình An, An Khánh, Bình Khánh, Thạnh Mỹ Lợi, An Lợi Đông, Cát Lái, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thủ Thiêm, Linh Xuân, Linh Trung, Tam Bình, Linh Chiểu, Linh Tây, Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Long A, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, một số khu vực nước sẽ yếu: xã Bình Hưng, Phong Phú thuộc huyện Bình Chánh và phường 2 (Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất) thuộc quận Tân Bình.

Thời gian nước yếu hoặc cúp nước cục bộ: Từ 21h ngày 11/12/2021 đến 5h ngày 12/12/2021.



Trước sự cố này, phía Sawaco cũng khuyến cáo người dân nên trữ nước thêm để sử dụng trong thời gian diễn ra việc sửa chữa. Theo Sawaco, dù khoảng 50% các địa phương tại TP bị cúp nước nhưng tác động dây chuyền gần như toàn bộ TP.

Trong thời gian sửa chữa, Công ty chỉ ưu tiên cung cấp nước bằng xe bồn cho các bệnh viện.

Phía Sawaco cũng đã cung cấp đường dây nóng các công ty cấp nước phụ trách các địa phương để người dân liên hệ nếu xảy ra trường hợp sau thời gian sửa chữa nhưng việc cấp nước vẫn bị gián đoạn.

- Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức (Đường dây nóng: 19001012).

- Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành (Đường dây nóng: 028 3829 7147).

- Công ty cổ phần cấp nước Gia Định (Đường dây nóng: 028 38412654).

- Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân (Đường dây nóng: 028 3855 8410).

- Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa (Đường dây nóng: 19006489).

- Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (Đường dây nóng: 086585 1088).

- Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè (Đường dây nóng: 19001210).

- Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn (Đường dây nóng: 028 3896 9661).