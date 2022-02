Chủ trung tâm mua sắm nơi cặp đôi bị bắt quả tang không mặc đồ trong toilet tiết lộ “lập biên bản cả hai cô lao công”!

Sau khi nhận được thông tin về một cặp đôi đưa nhau vào một phòng toilet gây xôn xao mạng xã hội. Ban quản lý trung tâm thương mại Sense Market mới đây đã có cách xử lý vụ việc.

Được biết, Sense Market là khu trung tâm thương mại phức hợp với 3 phân khu lớn khác nhau. Vụ việc cặp đôi bị bắt quả tang không mặc đồ vào cùng một buồng vệ sinh xảy ra tại khu vực nhà vệ sinh chung của cả 3 khu này.

Theo đó, trao đổi với chúng tôi, chủ chuỗi trung tâm thương mại The New Playground - một trong 3 khu mua sắm tại Sense Market, cho biết: "Nhà vệ sinh là nhà vệ sinh chung cho tất cả các khu thuộc trung tâm thương mại tại Sense Market, nhân viên vệ sinh cũng là nhân viên của Sense Market không phải của riêng The New Playground".

Cặp đôi sau đó bị bắt lại và đôi co với nhân viên lao công trước The New Playground

Toàn bộ diễn biến câu chuyện cũng được chủ The New Playground chia sẻ sau khi được nhân viên báo cáo lại.

"Tôi không có ở đấy nên không biết nhưng theo như tôi nghe lại của mọi người thì 2 bé này ở trong toilet quá lâu. Khi khách muốn đi vệ sinh, chờ lâu quá người ta mới phát hiện, báo với nhân viên lao công, nhân viên lao công mới la hét sau đấy, các bạn hoảng sợ thì có cầm cây, không rõ có xô xát không. Lúc đấy, cô lao công chạy ra ngoài la lên: "Cướp". Bảo vệ nghe tiếng kêu cướp mới giữ 2 bạn lại... Khi bên Sense Market biết được sự việc đã mời 2 cô lao công lên lập biên bản, rút kinh nghiệm không để ứng xử như vậy với khách vì dù sao 2 bạn cũng là khách, dù khách hàng có sai vì làm dịch vụ phải cư xử khéo léo và tế nhị với khách hàng", chủ The New Playground cho biết.

Chị Lan Anh (trái) Founder và CEO của The New Playground

Chia sẻ về quan điểm của mình, chủ The New Playground cho biết: "Tôi mong mọi người dừng lại, không nên bàn tán về câu chuyện này nữa. Bởi vì thật ra chúng ta biết các bé làm vậy là không nên, tuy nhiên việc làm của 2 bé không ảnh hưởng đến ai cả, mình cũng không nên oán trách.

Nếu chúng ta cứ trách và công kích, hai bé còn trẻ, đôi khi tuổi trẻ có những lúc như vậy, nhưng sau này còn có tương lai, học hành, công việc, cộng đồng mạng công kích rồi gia đình biết, bạn bè biết, tác động tâm lý... lỡ như 2 bé xấu hổ có những hành động dại dột thì rất ảnh hưởng, ai sẽ là người gánh trách nhiệm. Hai cô lao công cũng không sai nhưng vào lúc hoảng loạn thì không kiềm chế được.

Trước đó, một nữ lao công đang dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng tại Sense Market đã phát hiện cặp đôi này "trần truồng" trong cùng một buồng vệ sinh. Cặp đôi này sau đó bị bảo vệ của trung tâm thương mại này giữ lại.

