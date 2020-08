Chủ studio lớn tại Sài Gòn bày cách đơn giản để cặp đôi chọn địa chỉ chụp hình cưới theo ý mình với giá phải chăng nhất

Để có một bộ hình cưới ưng ý, không ít cặp đôi phải dành thời gian từ 1-2 tháng tìm kiếm các studio phù hợp. Nếu may mắn tìm được studio có tâm, tay nghề cao có thể nhận về bộ ảnh cưới ưng ý. Nhưng thực tế cũng có quá nhiều trường hợp các cặp đôi phải nhận về "trái đắng" vì những lý do trời ơi đất hỡi do bản thân đã quá hời hợt trong việc lựa chọn.

Và để các cặp đôi đang có ý định tổ chức đám cưới sở hữu cho mình được bộ ảnh cưới ưng ý nhất mà không tốn quá nhiều thời gian lựa chọn, tránh được rủi ro với giá phải chăng nhất thì cùng lắng nghe một vài chia sẻ hữu ích tới từ anh Nhiếp Phương, chủ một studio lớn tại Sài Gòn.

Anh Nhiếp Phương.

Không nên đặt niềm tin hoàn toàn vào "feedback" hoặc "review"

Từng có kinh nghiệm nhiều năm làm ở studio ảnh cưới, tới chụp hình lâu năm, anh Nhiếp Phương cho biết, cặp đôi không nên đặt quá nhiều niềm tin vào các "feedback" hoặc "review" dưới dạng các bài viết chia sẻ nữa.

Thời gian trước những mô hình chia sẻ kiểu như vậy có thể là hữu ích khi cung cấp thông tin tới những cặp đôi đang muốn tìm địa chỉ tin cậy. Nhưng với sự phát triển của truyền thông và mánh khóe bán hàng online thì việc cài cắm các bài viết quảng cáo trá hình được nhiều studio hiện nay áp dụng.

Thay vì dựa vào những thông tin mà người khác chia sẻ, chưa biết đúng sai, sự thật bạn hãy tin tưởng vào cảm nhận của chính mình.

Đầu tiên, nếu cặp đôi chưa tìm được studio ưng ý, nhưng đã có địa điểm chụp nhất định, Nhiếp Phương khuyên nên tra cứu trên các website. Ví dụ, cặp đôi muốn chụp ảnh cưới tại Vũng Tàu, hãy search những studio nổi tiếng có lượt truy cập nhiều nhất trên thanh công cụ. Nó hiển thị bằng việc đứng đầu các top tìm kiếm.

Sau khi được trả cả loạt tên studio hãy tìm thử trên thanh công cụ tất cả những gì liên quan tới studio này, từ website, fanpage. Công việc của cặp đôi là hãy xem tất cả những hình ảnh mà studio đó đã thực hiện. Những hoạt động tương tác giữa studio và khách hàng thông qua video hậu trường chính là điều thể hiện chân thật nhất.

Từ đó bạn có thể lựa chọn ra được một studio đúng phong cách và hợp với gu của mình nhất.

Hình cưới, cách chăm sóc khách hàng và video hậu trường là điều các cặp đôi nên quan tâm thay vì phụ thuộc quá nhiều vào "feedback" hoặc "review" như nhiều người vẫn đang lầm tưởng. Ảnh minh họa.



Nếu có sự phân vân bạn nên giải quyết như thế nào?

Trong quá trình lựa chọn các studio chụp ảnh cưới, cặp đôi không tránh được tình trạng phân vân giữa nhiều địa chỉ hấp dẫn. Lúc đó cách giải quyết thông minh nhất là cần làm gì?

Có thể tiếp tục nghiên cứu thêm các sản phẩm của họ, đánh giá chi tiết lại các trang chụp ảnh, video hậu trường. Ghi chi tiết các ưu nhược điểm của mỗi địa chỉ ra giấy để so sánh. Bạn có thể liên lạc trực tiếp với studio để họ gửi hình ảnh thật và video của những cặp đôi đã từng thực hiện, đồng thời xin bảng giá để so sánh.

Qua những bước trao đổi này cặp đôi có thể đánh giá mức độ chăm sóc khách hàng của bên studio từ đó lựa chọn được địa chỉ phù hợp với mình nhất.

Ví dụ, studio A đẹp hơn nhưng giá cao hơn. Đừng vội loại bỏ lựa chọn này. Nếu tầm giá ở mức các cặp đôi vẫn chịu được hãy chọn ngay studio A.

Nếu bên A quá vượt ngân sách dự trù cho đám cưới thì lúc đó mới chọn studio B. Tuy nhiên, studio này vẫn phải đáp ứng đủ các yêu cầu như đảm bảo chất lượng ở tầm vừa phải, vừa túi tiền.

Theo Nhiếp Phương, các cặp đôi đừng tham những gói chụp ảnh cưới "ngon, bổ, rẻ" được quảng cáo nhan nhản vì tiền nào của đó. Gói ít tiền thường thường bị cắt giảm rất nhiều thứ mà các bạn ít khi để ý như: không có phụ chụp, thời gian chụp ngắn, chụp hay trang điểm qua loa, chỉnh sửa ảnh hời hợt, chất liệu in ảnh chất lượng kém, ảnh bé, váy ít hoặc xấu...

Chỉ cần lưu ý những điều trên, việc lựa chọn được một studio chụp ảnh cưới không còn là chuyện khó như nhiều người vẫn tưởng nữa.

(Hình minh họa).