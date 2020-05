Chủ sở hữu bản hit "Love Me Like You Do" Ellie Goulding nhịn ăn 40 tiếng để giảm cân, bác sĩ nhận định đó là phương pháp an toàn, tốt cho sức khỏe

Mới đây, ngày 16/5, tờ Daily Mirror của Anh đưa tin nữ ca sĩ 33 tuổi người Anh Ellie Goulding - chủ sở hữu các bản hit đình đám như "Love Me Like You Do", “Burn”, “I Need Your Love”, “How Long Will I Love You” đang sử dụng phương pháp cực đoan để giảm cân, nhưng bác sĩ cho biết cách giảm cân của cô là an toàn.

Ellie Goulding không chỉ là người khắt khe với những sản phẩm của mình trong lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp, mà cô còn có những yêu cầu nghiêm khắc đối với vóc dáng của bản thân. Cô chỉ ăn một ít thức ăn lỏng trong 2 ngày nhịn ăn, nghe có vẻ không lành mạnh, nhưng đã có báo cáo cho thấy rằng phương pháp giảm cân cực đoan của cô đã được các bác sĩ "kiểm chứng" là an toàn.

Để giảm cân, chính xác là giữ dáng người thanh mảnh, Ellie đã nhịn ăn tới 40 tiếng. Cô chỉ uống nước và một số đồ uống khác trong 2 ngày.

Trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc ngày nhịn ăn, Ellie sẽ thiết lập "ngày thực phẩm dinh dưỡng", tức là 2 ngày trước và sau khi nhịn ăn, cô nàng sẽ chú ý đến việc bổ sung đủ dinh dưỡng. Trong ngày nhịn ăn, cô sẽ tiêu thụ các thực phẩm chứa chất điện giải cao, uống nhiều nước, trà và cà phê.

Theo các bác sĩ, việc nhịn ăn này của Ellie cũng giúp giảm viêm, không chỉ an toàn mà còn có lợi cho sức khỏe. Nếu bạn không mắc bệnh tiểu đường hoặc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác, bạn hoàn toàn có thể thực hiện nó.

Ellie cho biết cô nàng đã tập luyện nhịn ăn từ năm 12 tuổi và việc nhịn ăn được cô thực hiện rất thường xuyên để giúp hệ tiêu hóa của cô được nghỉ ngơi đầy đủ và kiểm soát lượng đường tốt hơn.

Ellie là người ủng hộ xu hướng ăn chay, "nó là một thử thách nhưng không phải là không thể, bạn chỉ cần ăn nhiều những thứ có màu xanh", cô nàng chia sẻ.

Ngoài việc nhịn ăn để giảm cân, cô nàng cũng là một người "nghiện" tập luyện, cô đến phòng tập mỗi ngày, đặc biệt là Ellie yêu chạy bộ, cố gắng chạy 6 dặm một ngày. Cô thậm chí còn rủ fan chạy cũng mình trong những chuyến lưu diễn ở Mỹ và Anh. Cô cũng thường dành ra 45 phút để tập HIIT - thử thách khó khăn nhất mà cô nàng phải đối mặt nhưng cũng là điều tốt nhất giúp cô nàng duy trì vóc dáng.

Nguồn: @elliegoulding, Daily Mirror, Express UK, The Sun, QQ, Women Health