Chú rể giận dữ xé toạc lời thề rồi bỏ đi, cô dâu "muối mặt" không kịp phản ứng, nghe nguyên nhân ai cũng khuyên thôi đừng cưới

Đám cưới là một sự kiện trọng đại và hạnh phúc nhất đời người. Để mang đến bầu không khí náo nhiệt đặc biệt cho lễ cưới, theo phong tục tại nhiều nơi ở Trung Quốc, dàn phù dâu, phù rể sẽ chuẩn bị một số thử thách hoặc trò chơi cho cặp tân lang tân nương.

Mặt khác các hoạt động này cũng mang ý nghĩa chúc phúc, cầu mong cho đôi uyên ương sẽ có cuộc sống hạnh phúc, cùng vượt qua khó khăn để tạo dựng tổ ấm của mình. Tuy vậy, từng xảy ra nhiều trường hợp các thử thách quá vô lý, khó khăn hoặc do tính tình của cặp đôi nóng nảy nên đã tạo ra tình huống khó xử, thậm chí vô cùng xấu hổ, phá tan không khí vui vẻ của buổi lễ kết hôn.

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc đã lan truyền một đoạn video về một buổi rước dâu "thảm họa" khiến dân tình xôn xao. Một chú rể sống tại Quảng Đông trong buổi rước dâu đã không thể thực hiện được thử thách do phù dâu đặt ra. Cuối cùng anh ta tức giận chỉ mặt cô dâu và ra "tối hậu thư", một là cưới hai là thôi.

Theo video được quay lại ở buổi lễ, chú rể quỳ gối trước mặt cô dâu, cầm loa và phải đọc lời thề nguyện được ghi sẵn trên giấy do các phù dâu chuẩn bị từ trước. Không hiểu rằng lời lẽ trên tờ giấy có điểm gì quá đáng hoặc do một nguyên nhân nào khác mà chú rể tỏ ra khó chịu, không muốn đọc to lên.

"Em muốn nghe đoạn nào? Anh chỉ đọc 2 câu thôi, em chọn đi!", chú rể nói.

Trước sự hò reo cổ vũ của đám đông xung quanh, cô dâu kiên quyết: "Em muốn nghe tất cả. Anh đọc hết đi!"

Chú rể đứng dậy, lắc đầu và quay đi: "Thôi anh đi đây, tạm biệt em!"

Đám đông lại một lần nữa ồ lên cười, nghĩ rằng tân lang chỉ đang đùa giỡn để khuấy động buổi lễ. Ngay sau đó, chú rể lại quỳ xuống hỏi: "Em chọn đi, chỉ 2 câu thôi".

Cô dâu cười bối rối, chưa biết trả lời thế nào thì một nàng dâu phụ nói lớn: "Không còn cách nào khác đâu. Anh phải đọc hết đoạn đó đi!"

Không ngờ cô ta vừa dứt lời, chú rể bỗng thay đổi luôn sắc mặt. Anh đứng dậy, dứt khoát xé toạc tờ giấy rồi vứt xuống đất trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của cô dâu và tất cả mọi người xung quanh.

"Tôi cho cô chọn lại không chọn. Giờ thì cô không có quyền lựa chọn nữa rồi", chú rể giận dữ, "Giờ cô muốn cưới thì đi, không cưới nữa thì thôi".

Cô dâu đỏ mặt tía tai, xấu hổ đến không còn chỗ chui. Vốn dĩ cô gái chỉ muốn chồng tương lai bày tỏ sự thành tâm của mình một chút, cô không nghĩ rằng anh ta lại nổi điên bất chợt và phản ứng nóng nảy đã phá tan buổi lễ.

Không biết buổi lễ này sau đó có được tiếp tục hay không và cho dù có hoàn thành thì cuộc hôn nhân này sẽ có tương lai ra sao, nhưng khi đoạn video được lan truyền, nhiều dân mạng đã khuyên rằng: "Tốt nhất khỏi cưới cho lành!"

Một người đàn ông công khai đọc lời thề, hứa hẹn trăm năm yêu thương người vợ tương lai của mình thì có gì là xấu hổ? Một người đàn ông có thể dễ dàng nổi điên, sẵn sàng vì sĩ diện của bản thân mà đẩy vợ mình vào tình thế khó xử, không quan tâm đến cảm xúc của vợ, thì liệu người này có thể trở thành người chồng tốt hay không? Hy vọng rằng sau sự việc này, cô dâu này sẽ có thể sáng suốt tìm được câu trả lời cho riêng mình.

(Nguồn: Sina)