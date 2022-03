Chú rể bị điện giật tử vong thương tâm ngay trước ngày cưới

Tối 22/3, ông Nguyễn Quốc Chương - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) xác nhận, một thanh niên trên địa bàn vừa bị điện giật tử vong trước ngày cưới.



Ảnh minh hoạ.

Theo đó, vào lúc 18h30 ngày 21/3, anh N.X.C (25 tuổi, trú xóm Đình Sơn, xã Đồng Văn) trèo lên mái tôn gia đình để sửa chữa điện thì không may bị điện giật tử vong.

Được biết anh C. là con út trong gia đình có 4 chị em. Chỉ ít ngày nữa là anh C. cưới vợ. Để chuẩn bị cho lễ cưới của mình, anh C. trèo lên mái tôn sửa chữa lại điện thì không may xảy ra sự việc đau lòng.

https://afamily.vn/chu-re-bi-dien-giat-tu-vong-thuong-tam-ngay-truoc-ngay-cuoi-20220322201125374.chn