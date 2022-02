Chú rể bị đâm tử vong khi đi mời đám cưới

Ngày 23/2, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bảo Khang (22 tuổi, ngụ thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.



Hiện trường vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, tối 20/2, Khang đi nhậu với nhóm bạn rồi dùng xe máy chở Nguyễn Công Luận (28 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn) về. Khi đến khu vực ấp An Thạnh, xã An Hảo (huyện Tịnh Biên) thì gặp Chau Si Thu (21 tuổi) và Chau Chhai (24 tuổi) trên đường đi mời đám cưới.

Chhai và Thu chạy theo Khang và Luận hỏi chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau.

Đối tượng Nguyễn Bảo Khang tại cơ quan điều tra.

Trong lúc đánh nhau, Khang lấy con dao bấm đâm nhiều nhát vào người Chhai khiến nạn nhân tử vong. Khang tiếp tục cầm dao đâm Thu gây thương tích.

Sau khi gây án, Khang và Luận ném bỏ hung khí và rời khỏi hiện trường.

Biết tin Chhai tử vong, Khang đến Công an xã An Hảo đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Được biết dự kiến ngày 25/2 tới Chhai sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, khi đang đi mời đám cưới của mình thì bị đâm tử vong.

https://afamily.vn/chu-re-bi-dam-tu-vong-khi-di-moi-dam-cuoi-20220223172446244.chn