Chủ quan trong việc bảo quản, Hà Trúc phải bỏ tới vài chai serum vitamin C vì hỏng, chị em cũng phải để ý kĩ nhé

Như bao bạn gái khác, nàng blogger Hà Trúc cũng cực mê dưỡng da. Cứ nhìn vào những tấm ảnh cô bạn tự tin khoe làn da dưới nắng là biết, Hà Trúc hẳn phải chăm da kĩ lắm thì da mới căng bóng, láng mịn được như này.



Và sản phẩm serum vitamin C được Trúc ưa thích, sử dụng nhiều nhất chính là em SkinCeuticals Vitamin C E Ferulic. Sẵn tiện đang skincare, nhìn vào chai serum của mình, Hà Trúc liền chia sẻ lên Instagram Story về chuyện sử dụng và bảo quản vitamin C đúng cách.

Đối với những tín đồ skincare, công dụng của serum vitamin C ắt không cần phải nói nhiều. Chống lão hóa, làm sáng, đều màu da, dùng trước kem chống nắng tạo nên combo bất khả chiến bại chống lại tia UV... hẳn là những điều mà ai cũng biết.

Tuy nhiên, vitamin C cũng rất nhanh bị oxy hóa nếu để ở nhiệt độ phòng. Đó là lí do tại sao các chai serum vitamin C thường có vỏ sẫm màu (để tránh ánh sáng). Chẳng hạn như em serum của SkinCeutials khi mới mua về sẽ có màu vàng nhạt, để qua 8 tháng (quá hạn sử dụng) thì chất serum sẽ chuyển thành nâu, tức đã bị oxy hóa trong khoảng thời gian rất dài.

Là 1 tín đồ của serum "đắt xắt ra miếng", Hà Trúc đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm trong việc bảo quản và sử dụng vitamin C sao cho đúng cách. Bạn nhớ note kĩ lại để tránh trường hợp tiền mất tật mang nhé.

- Luôn bảo quản serum trong ngăn mát tủ lạnh để tránh bị oxy hóa. - Đậy chặt nắp sau khi dùng để tránh không khí lọt vào trong. - Tránh đặt serum dưới ánh sáng trực tiếp. - Khi đi du lịch, chiết serum ra 1 lọ nhỏ đủ dùng. - Tranh thủ dùng nhanh trước khi hết hạn (HSD của serum vitamin C thường từ 2 - 3 tháng).

Ảnh: Chụp màn hình Instagram NV