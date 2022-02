Chủ nhật ngày 27/02/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Thiên Bình buông bỏ những điều tiêu cực

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Bạch Dương xác định những hướng đi mới phù hợp hơn với bạn và cuộc sống của bạn hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải hành động để tự mình trải nghiệm, chỉ khi đó bạn mới thực sự biết con đường nào là phù hợp với mình. Về chuyện tình cảm, đây là lúc thích hợp để các cặp đôi dành thời gian nói chuyện với nhau và giải quyết các vấn đề đang tồn tại. Hãy nhớ rằng, dù có trở ngại thế nào hai bạn cũng nên nắm chặt tay nhau để vượt qua giai đoạn sóng gió này nhé. 10 giờ sáng đến 11 giờ 30 trưa được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Kim Ngưu đặt ra các mục tiêu có tính khả thi, thực tế và không ngừng phấn đấu để đạt được hiệu quả tốt hơn trong công việc. Đồng thời bạn cũng tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật tốt sau một tuần làm việc chăm chỉ. Còn về chuyện tình cảm, bạn nên nhớ rằng, mỗi người đều có giá trị riêng, không thể chỉ vì yêu mà bạn lại "giả mù giả điếc" để rồi đánh mất bản thân mình. 5 giờ chiều đến 7 giờ tối được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Đây sẽ là một ngày không thể tuyệt vời hơn để Song Tử thoát khỏi những khoảng thời gian đầy căng thẳng và phù phiếm gần đây. Bạn sẽ có nhiều thời gian để thư giãn và sắp xếp lại các kế hoạch của mình. Tuy nhiên, nếu vẫn còn một số nhiệm vụ mà bạn bắt buộc phải hoàn thành ngay trong hôm nay, thì cũng đừng thúc ép bản thân quá mức mà ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bạn. Hãy cố gắng thư giãn và giải quyết từng việc một rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. 2 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Khi Cự Giải tin tưởng vào giá trị của bản thân, cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ hơn và công việc không còn là gánh nặng với bạn nữa. Ngược lại, khi công việc bạn làm đi ngược lại niềm tin của bạn, bạn sẽ cảm thấy có điều gì đó không ổn và chắc chắn công việc của bạn cũng sẽ khó có thể thành công như bạn mong muốn. Còn về chuyện tình cảm, bạn có thể sẽ cảm thấy khá lo âu khi chưa rõ đối phương có thật lòng với bạn hay không. 7 giờ tối đến 9 giờ tối giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Đã đến lúc để Sư Tử loại bỏ những trở ngại khỏi cuộc sống của mình. Hãy kiên nhẫn và mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn. Chuyện tình cảm cũng vậy, bạn cần phải dũng cảm đối diện với "những điều mà bạn luôn muốn giấu kín" một lần nữa để tự giải thoát cho bản thân mình. Hãy cắt đứt hoàn toàn với quá khứ đau buồn để tiếp tục bước tiếp nhé. 5 giờ chiều đến 7 giờ tối có thể mang đến nguồn năng lượng vũ trụ tích cực trong cuộc sống của bạn.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Xử Nữ dành thời gian nghỉ ngơi để ổn định lại tâm trí mình sau một tuần đầy "drama". Đây cũng chính là lúc tâm trí bạn thoải mái nhất để suy ngẫm và tìm ra sự kết thúc cho những điều không quan trọng. Còn về chuyện tình cảm, bạn nên dừng ngay thói quen vội vàng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài bởi nó không thể đánh giá đúng bản chất thật bên trong con người họ được đâu. 7 giờ tối đến 8 giờ 30 tối để có kết quả tốt nhất được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Đây là thời điểm tốt để Thiên Bình lắng nghe những suy nghĩ của mình và buông bỏ những gì tiêu cực hoặc không hữu ích trước đó. Bạn biết mình đã làm việc chăm chỉ rồi nên bạn tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ thật trọn vẹn, vỗ về bản thân và suy ngẫm về việc bạn đã đi được bao xa. Bên cũng đó, bạn cũng sẽ rất vui và hạnh phúc vì có nhiều thời gian chất lượng hơn bên các thành viên trong gia đình của mình. Bất kỳ điều gì quan trọng cũng cần được bạn quan tâm trong khoảng thời gian từ 12 giờ 30 trưa đến 2 giờ chiều để có kết quả tối ưu.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Đây là thời điểm thích hợp để Bọ Cạp thoát khỏi dòng đời hối hả và sắp xếp lại thế giới nội tâm của mình đi vào trật tự. Năng lượng tích cực từ vũ trụ sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin và lạc quan hơn. Vì có một trạng thái tinh thần thoải mái, các quyết định của bạn cũng sẽ được đưa ra dễ dàng hơn rất nhiều. Còn về chuyện tình cảm, lời khuyên là đừng chỉ nhìn bằng mắt mà không nhận ra những điều quan trọng hiện hữu ngay trong chính cuộc sống của bạn. 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều được dự đoán là thời điểm may mắn của bạn.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Nhân Mã dành ngày nghỉ cuối tuần để nhìn lại quá trình làm việc. Đây cũng là thời gian để bạn rà soát, đánh giá lại mọi thứ một cách trung thực nhất và tìm ra nguyên nhân gây trì hoãn, hạn chế trong quá trình làm việc của mình. Từ đó, bạn sẽ có những hành động phù hợp, kế hoạch hứa hẹn hơn cho tương lai. Còn về chuyện tình cảm, bạn không bao giờ chấp nhận sự lừa dối, giả tạo và càng không chấp nhận được bất kỳ mối quan hệ quan hệ mập mờ nào ở thời điểm này. 3 giờ 45 chiều đến 5 giờ 15 chiều được dự đoán là thời điểm may mắn của bạn.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Ngày nghỉ nên khối lượng công việc của Ma Kết cũng không quá nhiều, nếu có cũng là những việc còn tồn đọng từ những ngày trước. Thế nên bạn hãy từ tốn giải quyết từng việc mà không cần phải lo lắng quá nhiều. Còn về chuyện tình cảm, dường như cuộc sống của bạn lúc này chỉ có công việc, vì thế thời gian để bạn bồi đắp tình cảm với nửa kia không còn nhiều nữa. 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ 30 chiều được dự đoán là thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Dường như không gì có thể cản được bước chân của Bảo Bình. Hơn bất kì thời điểm nào khác, bạn tự tin chọn bất kỳ con đường nào phù hợp với bạn, khiến bạn hạnh phúc và theo đuổi nó đến cùng. Sự nghiệp của bạn chắc chắn sẽ thăng tiến rõ rệt nếu bạn luôn tiếp tục nỗ lực hết mình như thế. Nhưng không may là về chuyện tình cảm, bạn càng mong đợi điều gì thì thực tế lại càng phũ phàng với bạn. Do đó để hạnh phúc, bạn tốt nhất đừng đặt quá nhiều kỳ vọng ở đối phương bởi nó sẽ chỉ khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi. 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng được dự đoán là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Song Ngư có thể ngồi cả ngày để suy nghĩ về một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng chỉ khi thực hiện điều bạn suy nghĩ thì bạn mới có thể tạo nên sự khác biệt. Hãy nhớ, một kế hoạch tốt chỉ có ích khi nó được triển khai bằng hành động, nếu không nó vẫn chỉ là sự ảo tưởng mà thôi. Về chuyện tình cảm, nếu sẵn lòng lắng nghe nhau nhiều hơn, bạn sẽ ngày càng chạm đến được trái tim của đối phương đấy. 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

https://afamily.vn/chu-nhat-ngay-27-02-2022-cua-12-cung-hoang-dao-thien-binh-buong-bo-nhung-dieu-tieu-cuc-20220226215041485.chn