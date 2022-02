Chủ nhật ngày 06/02/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Năm mới, một Bảo Bình mới

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Bạch Dương sẽ luôn tràn đầy năng lượng khi biết chọn cho mình những góc nhìn tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Bạn thấy rằng năm 2021 chỉ là bàn đạp để bạn có thể tiến xa hơn trong những năm tiếp theo. Ngay tại thời khắc này, khi tết đến xuân về, bạn biết rằng tất cả đều đã qua! Vậy nên, hãy nghỉ ngơi thật tốt để bắt đầu thực hiện những kế hoạch của bạn vào năm mới nhé. Khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa được dự đoán là thời điểm may mắn nhất trong ngày của bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Với châm ngôn "New year, new me", Kim Ngưu đã sẵn sàng để trở thành 1 phiên bản "tôi" tốt đẹp hơn trong dịp năm mới này. Bạn cũng sẽ được truyền cảm hứng để trở nên nổi bật và sẵn sàng thay đổi. Nhờ đó mà bạn sẽ biết làm chủ cuộc sống của mình và sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà bạn mong muốn. Hãy khiến năm 2022 của bạn thành một năm chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục trong bản thân bạn nhé. Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng sẽ đặc biệt may mắn cho bạn.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Song Tử mang màu sắc rõ rệt của sự đổi mới. Bạn đánh thức những năng lực tiềm tàng mà bạn chưa từng khai phá ở bản thân mình để cuộc đời có thể bước sang một giai đoạn mới với một cách sống mới. Tin vui là chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì bạn chắc chắn sẽ có ngày "cá chép hóa rồng" và không còn phải đau đầu về vấn đề cơm áo gạo tiền nữa. Khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều sẽ đặc biệt may mắn cho bạn.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Cự Giải dành trọn ngày hôm nay của mình cho gia đình, người thân. Bởi tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên nhiều bạn chỉ quây quần bên gia đình, hạn chế thăm hỏi, đón cái Tết Nguyên đán giản dị, ít hoạt động hơn mọi năm để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, chế độ ăn uống thiếu cân bằng cùng lịch sinh hoạt kém điều độ vào ngày này sẽ rất dễ gây ra ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe và cân nặng của bạn đấy. 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Sau tất cả, Tết chính là dịp để Sư Tử nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng dài cho một tương lai phía trước. Vì vậy, chỉ cần luôn giữ nụ cười luôn nở trên môi và tinh thần lạc quan thì mọi may mắn chắc chắn sẽ đến với bạn. Về chuyện tình cảm của Sư Tử trong ngày đầu năm mới cũng không có gì biến động. Bạn và người ấy đã bắt đầu biết thông cảm cho những thiếu sót đối phương. Cả hai sẽ cùng nhau học cách yêu thương và thấu hiểu người bên cạnh để có thể san sẻ cho nhau mọi điều. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn được dự đoán là từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Hôm nay là dịp để Xử Nữ gặp gỡ, thăm hỏi mọi người sau một năm làm việc vất vả. Chỉ đơn giản là ngồi bên nhau, chia sẻ những gì đã trải qua trong năm cũ nhưng lại làm ấm lòng mỗi người. Mặt khác, vận trình tài lộc của bạn đang có dấu hiệu tăng tiến theo từng ngày. Tuy nhiên, ngày đầu năm mới bạn sẽ không nên dính dáng đến những trò chơi may rủi đỏ đen đâu nhé. Khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều được dự đoán là thời điểm may mắn trong ngày của bạn.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Dường như khi mọi vướng mắc, khó khăn được giải quyết một cách tốt đẹp, thì gánh nặng tinh thần của Thiên Bình cũng được trút bỏ. Cuộc sống của bạn nhờ thế mà cũng trải đầy hoa hồng. Bên cạnh đó, vận trình tài chính khởi sắc sẽ giúp bạn có nhiều khoản để ra để vào, tiền bạc rủng rỉnh và chi tiêu mua sắm không phải cân nhắc quá nhiều nữa. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn là từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Thần may mắn đang mỉm cười với Bọ Cạp. Hơn bao giờ hết, bạn biết rằng những thứ mà bạn đang sở hữu chỉ thực sự có giá trị khi bạn biết trân trọng nó. Và khi bạn biết ơn những gì mà bạn đang có, cuộc đời sẽ ban tặng cho bạn nhiều hơn thế nữa. Mặt khác, chuyện tình cảm Bọ Cạp đầu năm mới vẫn khá êm đềm, những mâu thuẫn nhỏ nhặt sẽ không làm ảnh hưởng chút nào đến mối quan hệ bền vững của hai bạn. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn được dự đoán là từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Năm mới, Nhân Mã cũng sẽ có con đường đi cho riêng mình, con đường này sẽ giúp giải phóng đam mê, động lực, giúp bạn tìm thấy cho mình một cuộc đời ý nghĩa nhất. Bên cạnh đó, bạn cũng không để cảm xúc hay sự đánh giá của người khác chen vào cuộc sống của mình, thay vào đó, bạn lắng nghe cảm xúc của chính bạn. Về chuyện tình cảm, các cặp đôi sẽ thực sự cảm thấy gần gũi với nhau và yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết. 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Ma Kết hướng đến tương lai với những hy vọng tốt đẹp hơn. Bạn sống chậm lại để lắng nghe, để thấu hiểu bản thân mình. Mặc dù vẫn còn đó những khó khăn nhưng tuyệt nhiên không phải dấu chấm hết mà là động lực để bạn vươn mình tiến xa hơn trong tương lai. Về chuyện tình cảm, các cặp đôi sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho nhau và những vấn đề bỗng "bốc hơi" như chưa từng xuất hiện. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn sẽ nằm trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 10 giờ 30 sáng.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Năm mới, một Bảo Bình mới. Bạn nhìn lại một năm giông bão để cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn. Bạn suy ngẫm về những bài học trong năm qua, nhấn nút "reset" và lên kế hoạch mới để phát triển bản thân và định hướng cho năm mới. Về chuyện tình cảm, dường như bạn đang khá đắm đuối "phái, phái, chảy nước miếng" với một đối tượng mới. 7 giờ sáng đến 1 giờ chiều sẽ là thời điểm thích hợp để bạn thực hiện bất cứ điều gì mà bạn cảm thấy là quan trọng.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Thay vì phải nỗ lực và đánh đổi nhiều thứ trong suốt một năm để đạt được một mục tiêu lớn vào cuối năm, thì Song Ngư chỉ cần vạch ra kế hoạch từng ngày để giúp bạn cảm nhận được từng ngày trôi qua đối với bạn có ý nghĩa và thú vị hơn. Chính sự thay đổi bản thân liên tục mỗi ngày, kể cả sự thay đổi nhỏ nhất cũng sẽ giúp bạn trân trọng những thành quả nhỏ và sự tiến bộ từng ngày của bản thân mình. 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều được dự đoán là thời điểm tốt lành nhất trong ngày của bạn.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

