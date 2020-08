Mặc dù chỉ là một người bán rau nhưng chú Phạm Hồng Minh (tên thường gọi là Minh Râu) 37 tuổi ở Biên Hòa bằng cách nào đó luôn khiến mọi người yêu quý và nhớ đến. Cứ lâu lâu là chú lại có một câu slogan đi vào lòng người, được cộng đồng mạng chia sẻ tích cực. Nếu đã từng là khách đến mua rau của chú chắc hẳn bạn cũng sẽ ấn tượng ngay bởi sự hào sảng, nhiệt tình, sẵn sàng tặng rau, củ, quả cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chú Minh Râu từng nổi tiếng trên mạng xã hội vì sự hào sảng và dễ thương của mình.

Mới đây, chú Minh Râu lại "nổi như cồn" khi hành động tuyên truyền việc người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài trong thời điểm dịch bệnh. Cụ thể, tại quầy hàng của mình chú Minh treo hai tấm bảng tự ghi với dòng chữ: "Không đeo khẩu trang bán đắt gấp đôi" và "Đeo khẩu trang hở mũi không thêm hành ngò".

Quy định là thứ không phân biệt không gian, thời gian và tầng lớp nên chú Minh cứ thế mà áp dụng.

Trong thời điểm dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng thì rất cần tính tự giác từ người dân, không là ngoại lệ chú Minh cũng làm hẳn một quy định ở hàng rau của mình, không bắt buộc người mua phải đeo nhưng với những ai không đeo chú Minh sẽ tính tiền gấp đôi, còn với những người "đeo cho có" - mang khẩu trang hở mũi, chú nhất quyết không cho thêm chút hành ngò nào thay vì trước đó ai mua gì chú cũng cho thêm. Nghiêm túc hơn tại quầy rau của mình, chú Minh còn trang bị cả nước rửa tay sát khuẩn.

Không thêm chút hành ngò nào cho người mang khẩu trang hở mũi đâu nhé!

Được biết, chú Minh đang là chủ của hai quầy rau, một quầy ở gần Ngã 4 Bồn Nước và một quầy ở khu An Bình tất cả đều thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Giải thích lý do tuy bán rau nhưng chú Minh lại nổi như cồn trên mạng xã hội, nhiều người dân gần đó cho biết chú Minh buôn bán rất thoải mái, hơn nữa gần 6 năm bán rau tuần nào chú Minh cũng phát rau và trái cây miễn phí cho người nghèo nên ai cũng nhớ. Thêm vào đó chú Minh lại là người vui tính, lắm lúc vừa say rượu vừa phải trông coi quầy hàng, chú liền nhanh tay ghi ngay trên tấm bảng: "Say rồi, mấy em tự cân tự tính tiền, bảng giá phía dưới! Cảm ơn".

Khi bạn say nhưng lại trúng giờ phải đi bán rau.

"Hiếm có ai vừa tốt bụng vừa bình dân lại vui tính như chú. Người ta lo công việc và miếng cơm manh áo rồi người ta cũng không còn sự vui tươi nữa, chúc chú khỏe mạnh để tiếp tục giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn", bạn T.S viết.



Bài đăng về tấm bảng mang tính tự giác của chú Minh hiện vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.