Chú heo rừng nặng 200kg được nuôi làm thú cưng ở Sài Gòn bất ngờ lên báo nước ngoài, cư dân mạng quốc tế liền bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ

Những chú thú cưng trong nhà dù được chọn nuôi theo giống loài hay hình thức nào thì cũng đều trở thành niềm vui của gia chủ. Trong đó, cách đây khoảng gần 1 năm, cư dân mạng Việt bất ngờ phát sốt trước một chú heo rừng màu đen nặng đến 200kg được một gia đình ở Bình Chánh, Sài Gòn nhận nuôi.

Chú ta sống trong nhà, ăn đồ ăn không phải ở rừng và được vuốt ve, yêu thương như một thành viên của gia đình. Những hình ảnh khi đó đã trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng.

Chú lợn rừng từng gây bão mạng xã hội một thời.

Tất nhiên là khi nhìn thấy cảnh này, ai nấy sẽ đều phải ngạc nhiên không dứt vì quá lạ lẫm rồi. Việc một chú heo mà lại còn là heo rừng to thế kia sống cùng với người thì gần như là điều không tưởng.

Theo miêu tả của dân tình lúc đó thì Chú ta có tên là bé Ủn ban đầu chỉ nặng 4kg nhưng sau khi được nuôi trong nhà 2 năm thì đã nặng lên 200kg.bữ ăn chính của chú ta là bánh mì thịt trộn cũng sữa đặc pha loãng. Ủn ăn hết 6 ổ bánh mì trong 3 bữa chính mỗi ngày. Mỗi ngày, Ủn tắm 2 lần vào sáng và tối.

Hình ảnh chú ta như một thành viên trong gia đình ở Bình Chánh, Sài Gòn. Đã có nhiều người trả số tiền lớn để mua Ủn nhưng gia đình vẫn nhất quyết không bán.

Và mới đây nhất, cư dân mạng lại một lần nữa trở nên xôn xao với Ủn khi hình ảnh của "bé" được đưa lên báo nước ngoài. Tờ báo này tỏ ra khá bất ngờ trước việc một gia đình ở Việt Nam có thể nuôi thú cưng hoang dã như vậy. Bằng cách dùng các từ ngữ như "massive" - đồ sộ hay câu hỏi trong video "would you ever have a wild boar as a pet" - bạn đã từng bao giờ nuôi thú cưng là một chú heo rừng chưa? là cũng có thể thấy rõ sự bất ngờ của họ rồi.

Bé Ủn đã được lên báo nước ngoài và chắc hẳn cộng đồng mạng quốc tế ai nấy đều phải rất ngạc nhiên rồi.

Có thể nói, trong cuộc sống đôi khi sẽ xảy ra những điều rất lạ lùng không phải ai cũng hiểu được. Với gia đình này cũng vậy, họ có Ủn cũng đã thành quen và theo chia sẻ thì dù có rất nhiều người trả số tiền lớn để mua Ủn nhưng không ai đồng ý cả, bởi Ủn chính là một thành viên không thể thiếu trong nhà.