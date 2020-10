Chồng xô ngã vợ mới sinh rồi bỏ đi chơi, lúc quay về làm lành thì bàng hoàng phát hiện vợ đã tử vong

Ngày 9/10 Thượng tá Cao Thanh Hải- Trưởng Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Seo Văn Hải (26 tuổi, trú bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 29/9 Hải đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là Lữ Thị T. (33 tuổi).

Trong lúc nóng giận, Hải đẩy vợ ngã ra nền nhà rồi lấy xe máy bỏ đi. Chị T. chạy ra can ngăn nhưng không được nên quay vào nhà nghỉ ngơi.

Rạng sáng hôm sau, Hải quay về nhà. Thấy vợ nằm trên giường nên chủ động lại làm hoà thì bàng hoàng phát hiện vợ đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Hải bị tạm giữ ngay sau đó.

Được biết, vợ chồng Hải có với nhau 2 đứa con. Đứa thứ 2 vừa sinh được 3 tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng.