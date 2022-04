Chồng vừa đi làm về, vợ đã càu nhàu ném thẳng gậy lau nhà vào người anh ta và phản ứng không thể tin nổi sau đó

Trong hôn nhân có rất nhiều mâu thuẫn nhỏ nhưng lâu ngày không được giải quyết, cái kết là cháy âm ỉ để rồi bùng lên phá nát một gia đình. Từng cử chỉ, hành động, bạn cũng nên tinh tế một chút. Có thể hôm nay sự cãi vã dừng lại, nhưng nếu cứ lặp lại những điều tiêu cực, rất dễ ngày mai, hoặc những ngày sau, tình huống mâu thuẫn sẽ chẳng thể chấm dứt. Câu chuyện của H. dưới đây là một ví dụ, có lẽ sẽ cảnh tỉnh được nhiều cặp vợ chồng trong hôn nhân.

Chồng vừa đi làm về, vợ đã càu nhàu ném thẳng gậy lau nhà vào người

H. sau khi lấy chồng đã lựa chọn cuộc sống an phận ở nhà, trở thành bà nội trợ. Cô hi vọng bản thân mình sẽ giúp chồng yên tâm làm việc. Với mức thu nhập của chồng H., anh ấy có thể nuôi vợ, 2 con mà vẫn dư dả. Do đó, H. cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề khi công việc của chồng cô thay đổi.

Ảnh minh họa.

Anh lên chức cao hơn, tất nhiên mức đãi ngộ cũng hậu hĩnh, song áp lực và khó khăn tăng lên đáng kể. Có những hôm 9, 10 giờ tối chồng H. mới về tới nhà, chồng mệt mỏi, vợ cũng ăn cơm chẳng ngon. Ở nhà, H. luôn dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, hi vọng rằng chồng trở về tổ ấm sẽ thấy thoải mái hơn.

Tuy nhiên, H. có một cái tật là thích chê chồng. Đồng ý rằng cô sạch sẽ, song người phụ nữ này lại hơi ngoa ngoắt khi nói là chồng hôi hám. Chồng vừa về nhà vợ liền bắt phải vào tắm rửa ngay. Trong khi chồng H. thì muốn nghỉ ngơi, bởi lẽ công việc của anh ấy như rút cạn năng lượng.

Nhà H. có một chiếc ghế sofa, là nơi mà chồng cô hay ngả lưng khi mệt mỏi. Khi chồng đi làm về, H. liên tục nhắc anh bằng lời lẽ nặng nề: "Tắm đi đã hẵng ngồi lên sofa, đừng có làm dơ cái ghế". Cô không hiểu rằng, điều chồng cần nhất lúc này là 10, 15 phút nghỉ ngơi mà thôi.

Đỉnh điểm có một lần, suốt 2 ngày chồng H. chỉ ngủ được vài tiếng vì chuẩn bị cho dự án mới. Vậy nên khi anh về nhà, nằm xuống ghế, H. liên tục càu nhàu, thậm chí còn ném thẳng gậy lau nhà vào người anh. Lúc này, đôi bên mâu thuẫn cực căng. Chồng của H. đấm mạnh vào tường, anh mệt mỏi ôm đầu. Hai người cãi nhau suốt cả buổi tối mà chẳng ăn uống gì. H. cũng không thể ngờ, sau đó chồng mình đòi ly thân, vì anh đã chán ngán với một cô vợ cứ hở ra là càu nhàu.

Mãi về sau này, H. có nhận ra sai lầm của bản thân thì cũng muộn. Giá như ngày đó, H. để tâm đến cảm xúc của chồng, thay vì chỉ biết nghĩ cho bản thân...

Tại sao chăm chỉ, siêng năng quá cũng là điều nên tránh với các cô vợ nội trợ?

Khi người phụ nữ chọn lui về hậu phương để hỗ trợ chồng, hẳn là bạn sẽ luôn muốn mọi thứ thật chỉn chu, để ông xã sẽ luôn cảm thấy hài lòng. Thậm chí, một vài người còn tỉ mỉ từ sáng sớm đến tối muộn, ra ra vào vào quét dọn sạch sẽ. Song, chưa hẳn bạn lao lực như vậy, người đàn ông đã tôn trọng và thấu hiểu. Với người đàn ông, khi đi làm, họ cũng gặp những áp lực vất vả.

Ảnh minh họa.

Họ trở về nhà, đôi khi chỉ cần một cốc nước mát, hoặc vài giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Hoặc đơn giản chỉ là vợ giữ bầu không khí nhẹ nhàng, yên lặng để chồng thư giãn. Đó mới là điểm mấu chốt. Bạn hiểu tâm lý và những gì anh ấy trải qua, sẽ có thể hành xử đúng mực.

Vậy nên, chăm chỉ, siêng năng quá mức cũng là điều cần tránh, đặc biệt với những người phụ nữ đảm nhiệm công việc nội trợ. Bạn nên dành nhiều thời gian lắng nghe đối phương hơn, thấu hiểu tâm lý của anh ấy. Cũng nên bớt càu nhàu, nặng lời, nhất là trong lúc chồng tan sở. Ai cũng có áp lực cả, vậy thì cần gì phải to tiếng đúng không nào?

Những người phụ nữ hiểu trúng tâm lý đàn ông sẽ luôn được đối phương tôn trọng, nể phục. Họ sẽ thấy việc chiều chuộng bạn là lẽ đương nhiên, giống như phần thưởng sau những cố gắng và chịu thương chịu khó của người vợ.

https://afamily.vn/chong-vua-di-lam-ve-vo-da-cau-nhau-nem-thang-gay-lau-nha-vao-nguoi-anh-ta-va-phan-ung-khong-the-tin-noi-sau-do-20220415174932427.chn