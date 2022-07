Chồng về muộn hoặc không về nhà, phụ nữ thông minh sẽ giải quyết nhẹ nhàng thế này

Chị Lan (Đống Đa, Hà Nội) trải lòng: "Chồng tôi thường xuyên không về nhà. Trước do anh làm đêm, tăng ca nhiều thì không nói nhưng đợt này dự án kết thúc anh vẫn ít về nhà. Tôi có càu nhàu nói nhiều thì anh lại chuyển sang 'chiến thuật' về muộn, có khi về sớm ăn bữa cơm rồi 9 giờ tối lại lấy xe đi đến 12 giờ mới về. Tôi có hỏi thì anh bảo ra ngoài cho đầu óc khuây khỏa rồi ngoại giao công việc, nói chung rất nhiều lý do. Tôi phải làm gì để chồng thay đổi?".

Tìm hiểu lý do chính xác chồng không về nhà

Nếu chồng bạn không muốn về nhà, đó là vì sức hấp dẫn của nhà không đủ hoặc sức hấp dẫn bên ngoài lớn hơn. Biểu hiện không về nhà của đàn ông nếu diễn ra thường xuyên chính là dấu hiệu cuộc hôn nhân đó đang có vấn đề.

Ảnh minh họa

Đối với đàn ông quá tự do, ham chơi đã là bản tính của anh ta thì bạn càng nắm chặt sẽ càng tuột khỏi tay giống như nắm cát vậy. Thế nên mọi thứ cần được đưa vào khuôn khổ ngay từ đầu. Bởi khi anh ta vắng nhà 1 đêm với lý do bận tăng ca ngủ nhà bạn, xem bóng đá… thì chắc chắn sẽ còn nhiều lần như thế nữa.

Có vài cách các bà vợ có thể áp dụng nếu rơi vào trường hợp này:

Thiết lập trạng thái độc lập

Đừng bao giờ chờ chồng về. Nếu anh ta có những lý do chính đáng hãy bắt anh ta tuân thủ: mang chìa khóa nhà đi, phải về trước mấy giờ, không được làm con tỉnh giấc, người có mùi rượu, thuốc là không được vào phòng, đi qua đêm thì sáng vẫn phải về đưa con đi học…

Gậy ông đập lưng ông

Nếu bạn có thể chắc chắn rằng bạn không sai, thì đừng cảm thấy tội lỗi, hãy thử về nhà muộn hơn anh ấy. Nếu anh ấy về nhà lúc 12 giờ, bạn về lúc 1 giờ, miễn là đảm bảo sự an toàn và tính lành mạnh (có thể sang nhà ngoại 1 cách bí mật hoặc đến nhà người thân chơi). Nếu cần thiết, hãy giả vờ say, hãy cho anh ấy phục vụ bạn y như cách bạn đã làm lúc chồng mình say xỉn.

Nhân tiện bạn hãy trút bỏ nỗi cô đơn và bất lực của mình bằng nước mắt. Nếu chồng bạn cảm động thì coi như thành công còn không thì đổi cách.

Luôn làm một người vợ tốt

Hãy chăm lo cho tổ ấm bằng cách thay đổi một chút nội thất cho ngôi nhà mới mẻ hơn, tươi tắn hơn. Nói chuyện nhẹ nhàng, quan tâm chồng hơn cả bình thường để anh ta tự cảm thấy có lỗi với bạn. Nhưng cách này chỉ hiệu quả với những ông chồng biết nghĩ, biết điều và biết đúng giới hạn.

Là một người vợ bao dung

Nếu chồng bạn thường xuyên về muộn hay đi qua đêm hãy cho anh ta thấy bạn biết tất cả lý do thực sự, bạn không thèm chấp nhặt và dùng sự nhăn nhó, trì chiết để giải quyết, bạn để anh ta tự suy nghĩ, tự biết sai mà sửa. Một người đàn ông yêu thể diện khi thấy vợ mình rất kiên nhẫn và bao dung với mình, anh ta sẽ tự điều chỉnh.

Mở rộng mối quan hệ

Có nhiều bà vợ ở nhà làm nội trợ, chồng là trụ cột trong gia đình nên thường chấp nhận kiểu tư tưởng: Mình không làm ra tiền, nhún nhường một chút. Và thế là các ông chồng vin vào cớ đó thoải mái cho mình đi chơi, ăn nhậu, việc nhà đã có vợ lo hết rồi. Các anh sẽ chủ quan cho rằng vợ mình chỉ biết nội trợ, quanh quẩn góc bếp, ít xã giao bên ngoài nên mỗi tháng nộp lương về là đủ, tha hồ tự do thoải mái.

Ảnh minh họa

Phụ nữ chọn cho mình vị trí nào thì cũng phải hoàn thiện bản thân từng ngày. Ở nhà cũng phải mặc đẹp, ngày nấu 2 bữa cơm, tối vẫn lên đồ đi dạo phố, café được. Hoặc thi thoảng phụ nữ hãy rủ bạn bè về nhà chơi để đàn ông thấy, không có anh tôi vẫn tìm được niềm vui cho riêng mình

Phụ nữ nên có cuộc sống độc lập

Tựu chung, cách giải quyết sẽ tùy thuộc vào từng hoàn cảnh gia đình ấy, tích cách người đàn ông ấy và mức độ tình trạng sự việc. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa phụ nữ nên có cuộc sống thoải mái cho riêng mình. Nếu chồng bạn luôn không về nhà hay về muộn, bạn nên học cách tự tận hưởng cuộc sống thay vì ngồi chờ chồng về.

Việc nhắc nhở và chấn chỉnh chồng về thời gian, giờ giấc là việc nên làm. Nhưng sau đó hãy để anh ta thấy bạn không hề phụ thuộc chồng, bạn có niềm vui riêng. Hoặc nếu chồng bạn đi làm về rồi mới đi chơi hay nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè, hãy đi trước cả anh ấy. Bạn ăn mặc đẹp, tươi tắn, nhờ vài người bạn gọi điện giục nhắc đến buổi hẹn thì người lo lắng chính là anh ấy chứ không phải bạn.

https://afamily.vn/chong-ve-muon-hoac-khong-ve-nha-phu-nu-thong-minh-se-giai-quyet-nhe-nhang-the-nay-20220711170725584.chn