Chồng tử vong bất thường sau tiếng hét thất thanh, vợ bị công an tạm giữ, 2 đứa trẻ bơ vơ

Tối 13/11, Lãnh đạo UBND xã Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân về cái chết bất thường của một người đàn ông trên địa bàn.

Ảnh minh hoạ.

Vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 3h sáng cùng ngày, hàng xóm đang ngủ bổng giật mình khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà Đinh Hữu L. (49 tuổi, trú xóm 1, xã Nam Lĩnh).

Chạy sang xem, người dân bàng hoàng phát hiện anh L. đang gục trên vũng máu. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vì vết thương quá nặng, anh L. đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và báo cáo lên công an huyện và công an tỉnh.

"Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ việc. Công an đang tạm giữ người vợ nghi có liên quan đến vụ việc đau lòng này" - vị lãnh đạo xã Nam Lĩnh thông tin.

Ông Phiệt (xóm trưởng xóm 1, xã Nam Lĩnh) cho biết, gia đình anh L. có 2 con gái.

"Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an điều tra, làm rõ", ông Phiệt thông tin.