Chồng Trang Nemo chỉ nói một câu "lạnh băng" sau chuyện lùm xùm của vợ

Câu chuyện về Trang Nemo và Trần My được bàn tán xôn xao trên khắp mạng xã hội từ hôm qua (16/01) đến nay nhưng vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng. Giữa tình hình đó, chồng của Trang Nemo đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân chỉ vỏn vẹn một dòng và cũng không đề cập gì đến vợ.

Cụ thể, người này viết:

"Con người sinh ra để sống và làm việc theo pháp luật. Kiếm tiền không kiếm chuyện".

Chồng của Trang Nemo đăng trạng thái giữa ồn ào của vợ

Được biết, chồng của Trang Nemo không phải là đại gia "tầm cỡ" như dân tình vẫn đồn đoán. Tên thật của anh ấy là Trịnh Trung Hải, hiện tại đang kinh doanh cửa hàng xe điện. Cả hai từng phát sinh mâu thuẫn trong hôn nhân, Trang Nemo từng chia sẻ suýt phải ly hôn nhưng sự xuất hiện của cậu con trai đã hàn gắn tất cả.

Sự việc làm xôn xao cõi mạng từ hôm qua (16/01) đến nay xảy ra tại cửa hàng kinh doanh quần áo của Trang Nemo (Quận 1, TP.HCM).

Ban đầu chỉ là buổi hẹn gặp mặt giữa cô và Trần My để giải quyết mâu thuẫn từ việc Trần My sử dụng hình ảnh Trang Nemo và sản phẩm để bán hàng. Kèm theo đó, Trang Nemo cho rằng những lời Trần My tư vấn cho khách hàng là "thiếu kiến thức!".

Diễn biến vẫn diễn ra êm đềm khi Trần My thẳng thắn thừa nhận và gửi lời xin lỗi đến Trang Nemo vì đã sử dụng hình ảnh của cô. Trang Nemo sau đó cũng bộc bạch rằng mong muốn Trần My thừa nhận lỗi sai và đưa ra lời khuyên cho Trần My trong việc tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Những tưởng câu chuyện đã kết thúc êm đẹp thì đột nhiên một cô gái tên K. xuất hiện xưng rằng là chị em ngoài xã hội đến cùng Trần My. Cô gái này cho rằng nếu Trần My cảm thấy không phục những lời Trang Nemo nói thì không cần phải xin lỗi. Đôi bên có lời qua tiếng lại khi Trang Nemo cho rằng cô gái này không liên quan đến sự việc giữa hai người thì không nên lên tiếng và yêu cầu cô gái kia ra khỏi cửa hàng. Sau đó dẫn đến cuộc xô xát giữa cô gái kia và nhân viên của Trang Nemo. "Cuộc chiến" từ trong cửa hàng ra đến đường lớn khiến cho giao thông ùn tắc, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để giải quyết sự việc.

