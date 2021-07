Chồng thường xuyên sang nhà hàng xóm thậm chí ngủ qua đêm, tôi lén điều tra thì phát hiện điều oan trái

Chẳng ai nghĩ một người phụ nữ có cuộc sống gia đình hạnh phúc như tôi lại phải than vãn, tâm sự thế này. Lấy chồng từ khi còn trẻ, tôi vẫn cảm thấy mình cực kỳ may mắn so với bạn bè đồng trang lứa. Ông xã có công việc tốt, lương tháng đạt ngưỡng 2-3 ngàn đô, chiều vợ thương con và không hề phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ. Ngoài ra, nhà chồng tôi còn đối đãi rất tốt với con dâu. Nói chung chẳng thể chê được điểm nào.

Tính tới nay hôn nhân của tôi bước sang năm thứ 6, đã có 2 con nhỏ một trai một gái, cả hai cháu đều rất xinh xắn khỏe mạnh. Người ngoài nhìn vào xuýt xoa vì những thành tựu tôi có, thậm chí họ còn cảm thấy ghen tỵ bởi tôi thường xuyên được chồng cho tiền đi shopping.

Nhưng mọi thứ dường như thay đổi khi vợ chồng tôi chuyển về sống ở một căn chung cư mới này. Đây là một căn chung cư cao cấp, tiện nghi và dịch vụ rất tuyệt, chẳng có gì để chê cả. Lúc chuyển về, vợ chồng tôi cũng sang giao lưu với nhà hàng xóm như để chào hỏi và kết thân. Dẫu sao từ nay về sau, sẽ còn nhiều việc cần nhờ vả.

Ảnh minh họa.

Trong đó, đặc biệt có một căn ở bên tay phải nhà tôi là của đôi vợ chồng trẻ. Trông họ thực sự xứng đôi vừa lứa. Chàng thì đẹp trai body cao ráo đi ngang qua lúc nào cũng thơm nức mũi. Còn cô gái trông cá tính chứ không hề dịu dàng như kiểu phụ nữ thông thường. Cô ấy tóc ngắn, trang điểm đậm mà ngời lên biết bao khí chất.

Vợ chồng tôi từng có một bữa tân gia ăn lẩu với hai bạn ấy. Về cảm nhận ban đầu thì hai người này rất thân thiện trẻ trung và vui tính. Họ kém tôi 3 tuổi nhưng cảm thấy có khoảng cách thế hệ rõ nét. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chồng tôi không thay đổi rất nhiều, liên quan trực tiếp tới hai người hàng xóm này.

Đợt vừa rồi có bóng đá, anh ấy bảo sang nhà đó để xem cùng họ. Thôi thì tôi cũng đồng ý, dẫu sao tôi là phụ nữ cũng chẳng mê thể thao lắm, vả buổi đêm thì tôi và các con ngủ sớm. Những ngày đầu, chồng sẽ thường về phòng lúc khoảng giữa đêm sau khi các trận đấu kết thúc. Nhưng dần dần, tôi tỉnh dậy buổi sáng thì chẳng thấy anh bên cạnh. Hóa ra là chồng tôi đã ngủ ở nhà hàng xóm.

Quả thực là tôi chỉ nghĩ có thể chồng xem bóng đá đêm khuya rồi mệt, ngủ luôn ở đó. Cho tới lúc tần suất anh ngủ bên nhà hàng xóm dày đặc hơn, thậm chí kể cả khi giải bóng đá đã kết thúc, chồng tôi vẫn giữ thói quen này. Một tuần anh sẽ ngủ bên đó 2 hoặc 3 lần mà đủ thứ lý do trên đời. Chính bởi việc này mà vợ chồng tôi ít "sinh hoạt" hơn. Từ sau khi sinh 2 con thì vợ chồng tôi quan hệ cũng ít hẳn đi, đến bây giờ cộng thêm vụ việc này mà chuyện "ân ái" khan hiếm tới mức bất ngờ.

Ảnh minh họa.

Tôi tranh cãi to tiếng với anh rất nhiều lần, thậm chí còn nói chuyện với cả hai bạn hàng xóm thì tất cả họ đều rất dửng dưng cười trừ coi như chẳng có gì xảy ra. Giống như thể họ cực kỳ cợt nhả lên sự nghiêm túc của tôi vậy. Tôi quyết sẽ tìm ra sự thật. Nhưng chồng tôi lại rất kín kẽ, điện thoại hay máy tính của anh đều cài mật khẩu riêng, tôi không thể mò được. Tôi đành bảo nhỏ với con mình lén nhìn mật khẩu số ở điện thoại của bố. Bởi chồng tôi thì chẳng bao giờ nghi ngờ mấy đứa trẻ cả. May sao chồng tôi chỉ đặt mật khẩu 4 số nên rất dễ mở.



Khi anh ấy đang tắm, tôi mở điện thoại lên xem và sốc óc ngỡ ngàng trước đoạn tin nhắn tình cảm của chồng tôi và chồng hàng xóm. Hóa ra, chồng tôi đã si mê cậu trai thư sinh thơm tho kia từ khi nào rồi. Và đau lòng hơn, tôi biết được vợ chồng nhà hàng xóm chỉ là bình phong che mắt thiên hạ khi người phụ nữ là người đồng tính. Những lần chồng tôi qua đêm ở nhà hàng xóm là anh ấy ngủ với cậu kia, còn cô nàng thì ngủ một mình. Ba người họ đã có thỏa thuận riêng mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết.

Tôi khóc lóc suốt mấy ngày trời nhưng chưa nói cho chồng là mình biết mọi chuyện. Anh ấy vẫn hàng ngày đưa tôi tiền, đối xử với tôi tốt. Chả nhẽ chồng tôi cũng người đồng tính sao, tôi thất vọng và buồn chán quá. Nếu không vì các con, chắc tôi chẳng sống nổi...