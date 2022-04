Chồng Tây của Hoàng Oanh có động thái gây chú ý sau khi vợ chính thức tuyên bố ly hôn

Trên trang cá nhân mới đây, Jack Cole - chồng Tây của Hoàng Oanh đã có chia sẻ đầu tiên sau khi vợ đăng tâm thư tuyên bố ly hôn.

Chồng Hoàng Oanh chỉ đăng tải những khoảnh khắc bên con trai kèm dòng trạng thái: "Not all heroes wear capes, some wear Titans shirts and brown sunglasses" (tạm dịch: Không phải tất cả các anh hùng đều đội mũ lưỡi trai, một số mặc áo sơ mi Titans và đeo kính râm màu nâu). Ngoài ra, anh cũng chia sẻ clip cùng con trai chơi với ô tô điện ở ngoài công viên. Đây được cho là khoảnh khắc khi chồng Hoàng Oanh còn đang ở TP.HCM.

Chồng Tây của Hoàng Oanh đăng clip với con trai

Sáng nay, Hoàng Oanh đã đăng tâm thư tuyên bố ly hôn: "Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này. Vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn.

Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khỏe mạnh, hạnh phúc. Còn có ông bà ngoại, ông bà nội, cậu dì… Ai cũng yêu thương con!".

https://afamily.vn/chong-tay-cua-hoang-oanh-co-dong-thai-gay-chu-y-sau-khi-vo-chinh-thuc-tuyen-bo-ly-hon-20220413155208953.chn