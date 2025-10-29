Các thông tin về đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn đang tiếp tục nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Trước đó, Tiên Nguyễn chưa từng hé lộ chuyện tình cảm hay giới thiệu về vị hôn phu nên càng gây tò mò.

Những khoảnh khắc ngọt ngào khi chụp ảnh cưới của Tiên Nguyễn và vị hôn phu

Lần đầu tiên Tiên Nguyễn giới thiệu nửa kia cũng là khi cặp đôi quyết định về chung nhà

Theo thông tin từ Elle Italia, vị hôn phu của Tiên Nguyễn là Justin, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam.

Theo tìm hiểu, chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn có tên đầy đủ là Justin Cohen. Trên MXH, Justin là người khá kín đáo, khoá riêng tư tài khoản Instagram.

Dù Tiên Nguyễn chưa từng công khai mối quan hệ trước đó nhưng Justin đã dự đám cưới của Ashleigh Huynh - người chị em họ của Tiên Nguyễn từ đầu năm 2024. Sự kiện này có sự xuất hiện của bà Lê Hồng Thuỷ Tiên và Hiếu Nguyễn, lần lượt là mẹ và em trai của Tiên Nguyễn. Điều này cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa Justin với gia đình Tiên Nguyễn.

Justin và Tiên Nguyễn trong đám cưới Ashleigh Huynh (Ảnh: Vogue Australia)

Về buổi chụp ảnh của Tiên Nguyễn và Justin Cohen, Elle Italia cho biết cặp đôi quyết định kỷ niệm lễ đính hôn của mình theo một cách hoàn toàn mới mẻ và độc đáo. Đó là bộ ảnh được thực hiện tại London (Anh), dưới sự chỉ đạo của Anna Frascisco - nhà tổ chức sự kiện người Ý hiện cũng có văn phòng tại Anh.

Buổi chụp ảnh của Tiên Nguyễn và Justin diễn ra bên trong Two Temple Place, một biệt thự được xây dựng vào năm 1890. Biệt thự này vốn là của tử tước Astor - chính trị gia người Mỹ gốc Anh.Tại đây, những chiếc bàn được phủ vải nhung màu xanh cổ vịt, trang trí bằng hoa tươi mang sắc đỏ và tím đậm, cùng những khay trái cây trang trí tinh tế, tạo nên khung cảnh vừa cổ điển vừa lãng mạn.

Một số hình ảnh khác trong bộ ảnh cưới của Tiên Nguyễn và Justin Cohen:

Nhan sắc diễm lệ của cô dâu

Cặp đôi đã có những khoảnh khắc dễ thương

Khung cảnh bên ngoài biệt thự

Cận cảnh decor của buổi chụp ảnh cưới

