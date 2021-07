Chồng rủ 2 bạn nhậu thay nhau cưỡng hiếp vợ mình rồi giết hại dã man, cái chết hé lộ cuộc đời "sống không bằng chết"

Mới đây, truyền thông Pakistan đưa tin, một vụ án kinh hoàng đã xảy ra khiến dư luận căm phẫn tột cùng. Nạn nhân là một người phụ nữ 25 tuổi, đến từ Pakistan. Thi thể đã bị phân hủy, biến dạng của cô được tìm thấy trong một bãi rác thuộc quyền quản lý của đồn cảnh sát Quaidabad.

Cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra và xác định được danh tính của nạn nhân là cô Aisha. Người chồng tên Asif cùng 2 người bạn nữa của anh này đã bị bắt giữ không lâu sau đó. Theo cảnh sát, Asif đã nhiều lần từng ép vợ mình bán dâm và tra tấn cô không thương tiếc. Cuộc đời của nạn nhân từ đó cũng được hé lộ với những chuỗi ngày sống không bằng chết.

Gã chồng tàn độc cho hay, một tài xế xe taxi đã bắt cóc Aisha và bán cô cho mẹ của Asif với giá gần 3 triệu đồng. Sau đó, Aisha đã kết hôn với Asif. Tuy nhiên, từ đây cũng mở ra địa ngục trần gian đối với cô gái bất hạnh này.

Ảnh minh họa.

Gã chồng đã tra tấn cô và ép buộc cô phải bán dâm cho chính những bạn bè của gã. Người vợ đầu tiên của Asift đã nhất quyết đòi ly hôn vì những lý do tương tự. Cảnh sát địa phương cho hay, vào đêm 23 rạng sáng 24/6, Asif trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Gã đàn ông đi cùng với hai người bạn nữa của mình cũng đang trong tình trạng say khướt.

Asif đã yêu cầu vợ mình giúp bạn gã giải khuây. Tuy nhiên, người phụ nữ đã từ chối quyết liệt, ngay sau đó cô bị chồng cùng 2 người bạn của gã thay nhau cưỡng hiếp tập thể.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi thỏa mãn cơn thú tính chúng đã dùng dao đâm liên tiếp và tạt axit vào mặt người phụ nữ khiến cô phải chịu nỗi đau đớn thống khổ. Sau khi nạn nhân tử vong, chúng đã vứt thi thể tại một bãi rác vắng vẻ.

Vụ việc đã gây chấn động Pakistan bởi hành vi dã man và tàn độc của người chồng cùng nhóm bạn của gã. Trước khi chết, nạn nhân đã phải trải qua nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cảnh sát cho hay họ đang hoàn thành hồ sơ vụ án để sớm đưa những kẻ phạm tội ra xét xử. Dư luận yêu cầu gã chồng tàn ác phải chịu bản án cao nhất là tử hình để trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra cho nạn nhân.

Ngoài Ấn Độ, Pakistan cũng là một điểm nóng về nạn cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ em. Theo nhóm War Against Rape, chỉ có gần 3% số vụ cưỡng hiếp hay tấn công tình dục được xét xử tới cùng tại tòa án. Hồi tháng 12 năm ngoái, Pakistan đã ban hành luật cưỡng hiếp mới khi tạo ra các phiên tòa đặc biệt để đẩy nhanh tốc độ truy tố và thiết lập cơ quan đăng ký tội phạm tình dục quốc gia.

Nguồn: Timesnownews