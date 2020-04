Chồng qua đời vì Covid-19, vợ bất ngờ tìm thấy lời từ biệt xúc động trong điện thoại: “Anh yêu em và các con bằng tất cả trái tim, cảm ơn vì đã cho anh cuộc đời ý nghĩa”

Theo CNN đưa tin, Katie Coelho là một người vợ vừa trải qua cú shock mất chồng vì đại dịch Covid-19. Vị hôn phu của cô là Jonathan Coelho, 32 tuổi đã vĩnh biệt thế gian vào ngày 22/4 vừa qua. Anh đã kiên cường đương đầu với cuộc chiến Covid-19 kéo dài tới 28 ngày mà 20 ngày trong đó phải sử dụng máy thở.



Katie hiện tại vẫn đang sốc sau sự mất mát này, cô thậm chí còn tự hỏi liệu phản ứng của những đứa con sẽ ra sao. Katie chia sẻ vào tối thứ Sáu hôm qua trên một chương trình của Anderson Cooper: “Mấy đứa trẻ không biết rằng mình đã mất đi một người cha vĩ đại, chúng chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của chồng tôi qua hình ảnh và video mà thôi.”

Trước đó, tưởng chừng như tình trạng sức khoẻ của Jonathan đã tiến triển tốt hơn vì bác sĩ đã thảo luận về việc anh không phải sử dụng máy thở vào thứ Năm hoặc thứ Sáu tuần này. Tuy nhiên, đến sáng sớm ngày thứ Tư, Katie nhận được cuộc gọi từ y tá yêu cầu cô đến ngay bệnh viện Danbury, Connecticut. Khi Katie đến, chồng cô đã qua đời vì nhịp tim ngừng đập. Và Katie còn không kịp nói lời vĩnh biệt nửa kia của mình.

Mặc dù cặp đôi không được nói những lời sau cuối với nhau theo cái cách mà họ xứng đáng có, nhưng một điều xúc động đã xảy ra. Jonathan đã để lại lời nhắn trong điện thoại trước khi anh ấy ra đi.

“Ra đi nhưng sẽ mãi không quên”

Katie chia sẻ “Họ đưa tôi vào phòng anh ấy. Chồng tôi nằm đó và có dáng vẻ sợ hãi, không được thanh thản. Tôi chỉ thốt lên “Em xin lỗi…”.

Dẫu bồi hồi và đau đớn nhưng Katie vẫn cố gượng dậy để lấy một túi nhựa bỏ vào đó những di vật của chồng mình. Cô nhớ lại khoảnh khắc lúc tưởng chừng như muốn ngất đi thì chính cô vẫn muốn giữ lại những hình ảnh của chồng và con từ điện thoại của Jonathan.

Trong điện thoại của Jonathan, ngoài thông tin về bảo hiểm nhân thọ của anh, Katie còn tìm thấy một ghi chú xúc động. Đây cũng chính là lời từ biệt anh để lại trước khi mất.

“Anh yêu em và các con bằng cả trái tim mình. Em đã cho anh cuộc đời tuyệt vời nhất mà anh có thể nhận được. Anh thật may mắn. May mắn đến nỗi tự hào khi được làm chồng em và là cha của Braedyn, Penny. Katie à, em quả thực là một người tận tâm chăm sóc đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Chính những điều này là lý do vì sao anh yêu em rất nhiều. Được chứng kiến em trở thành một người mẹ tốt của những đứa trẻ là điều tuyệt vời nhất anh từng trải qua.”

Dòng từ biệt được tìm trong điện thoại của Jonathan.

Katie cho biết cô thực sự ngạc nhiên khi đọc được dòng nhắn này từ chồng. “Nếu tôi cũng lâm vào tình cảnh như anh ấy, tôi chẳng biết liệu mình có đủ vững vàng để gửi thư tạm biệt cho gia đình không. Cũng như chẳng thể để họ biết chắc chắn rằng tôi yêu họ nhường nào và hạnh phúc ra sao khi ở bên họ.”

Khi con người mất đi thì còn tình yêu ở lại

Hai vợ chồng Katie và Jonathan gặp nhau 7 năm trước ở trường Đại học. Họ trở thành bạn bè nhưng lại hẹn hò với người khác trong một khoảng thời gian.

“Anh ấy là một người mà tôi luôn có thể tin cậy. Cảm giác như ở bên Jonathan thì tôi sẽ mãi được an toàn, bảo vệ.” - Katie chia sẻ với CNN.

Cuối cùng, vào năm 2011, Jonathan ngỏ lời “Hay là chúng mình hẹn hò với nhau mãi về sau đi!”. Thế rồi họ kết hôn và có hai đứa con - Braedyn 2 tuổi và Penelop 10 tháng tuổi. Buồn thay Braelyn đã sinh ra với di chứng bại não.

Tuy nhiên con đường trở thành cha mẹ của Katie và Jonathan đầy chông gai. Cặp đôi này đã có 2 lần sảy thai và phải áp dụng thụ tinh nhân tạo. Khi Braelyn được sinh ra, các bác sĩ dự đoán bé chỉ sống được 6 tuần đến cùng lắm là 1 năm. Vì sức khoẻ như thế, Katie đảm nhiệm chăm sóc hai đứa trẻ toàn thời gian, trong khi Jonathan làm việc tại một toà án gần nhà.

Đợt dịch Covid-19 này, vì nhận thức được bé Braelyn thuộc diện nguy cơ cao mắc bệnh nên gia đình Katie đã cố gắng thực hiện nghiêm ngặt cách ly xã hội. Thậm chí các liệu trình trị liệu của Braelyn cũng bị huỷ bỏ để giảm tối đa khả năng lây nhiễm bệnh. Nhưng cuối cùng Jonathan lại là người bị mắc virus nguy hiểm này. Anh xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào ngày 23/3 bởi đã từng tiếp xúc với người mắc bệnh tuần trước đó.

“Tôi có thể nghe từng lời rõ ràng của anh ấy trong trí óc này”

Jonathan được đưa vào viện điều trị ngay khi anh xuất hiện những triệu chứng như đau đầu, ho cũng như các vấn đề về dạ dày, khứu giác.

Theo như bác sĩ nói, Katie cho biết chồng cô là một người đàn ông khoẻ mạnh, không có bệnh nền trong quá khứ.

“Tôi nghe về những trường hợp tử vong và nhận ra họ gần như là những người trên 65 tuổi, hút thuốc hoặc có các bệnh lý nền. Nhưng chồng tôi không nằm trong số đó. Vậy mà…”

Lần cuối Katie được trò chuyện bằng giọng nói với chồng là ngày 29/3. Sau đó, cô với anh đều phải nhắn tin qua lại. Điều đáng chú ý là đoạn tin nhắn từ biệt được Jonathan ghi luôn vào thời điểm hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Ngay ngày hôm sau, Jonathan phải đặt nội khí quản. Một trang Facebook để ghi hành trình y tế của bé Braedyn đã trở thành nơi để Katie đăng tải những gì đang xảy ra với chồng cô.

Đoạn tin nhắn cuối cùng của hai vợ chồng cách đây 17 ngày trước.

Trong vài tuần đầu khi Jonathan nhập viện, các y tá sẽ gọi điện FaceTime với cô để hai vợ chồng được trò chuyện cùng nhau. “Tôi đã hình dung ra những gì tôi và chồng sẽ nói chuyện trong ngày. Điều này an ủi tôi rất nhiều bởi tôi cực kỳ hiểu anh ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy rõ ràng trong tâm trí mình.”

Katie xúc động chia sẻ thêm với Cooper: “Tôi đã cứ nghĩ về một lúc nào đó sẽ không được ở cạnh Jonathan nữa, và điều này thật đau đớn!”

Đoạn clip thể hiện tình cảm của Jonathan được Katie đăng tải lại trên Facebook.

“Chồng tôi đáng nhẽ đã không ra đi vào ngày thứ Tư vừa rồi, thế mà…”

Katie cho biết cô muốn chia sẻ những gì đã xảy ra với chồng mình để cảnh báo mọi người về việc đi làm đã khiến chồng cô phải trả giá như thế nào.

“Trái tim tôi vỡ vụn. Tôi và các con sẽ phải sống phần đời còn lại mà không có Jonathan. Tôi vẫn chưa biết mình sẽ vượt qua điều đó như thế nào nữa…”

Theo CNN