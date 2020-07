Chồng nói dối đi công tác nhưng lại cùng nhân tình hú hí, vợ tung đòn chí mạng ngay phút chót khiến cặp "mèo mả gà đồng" xanh mặt

Nam và Oanh lấy nhau được 5 năm và cùng mở chung công ty về truyền thông. Oanh khôn khéo, lại có năng lực và mối quan hệ rộng nên chẳng mấy chốc hai người làm ăn như diều gặp gió. Từ bàn tay trắng Nam giờ đây đã có nhà đẹp, xe sang.

Dòng họ của anh ai cũng khen Nam khéo chọn vợ, vừa tài giỏi vừa đảm đang, từ công việc đến chuyện gia đình, Oanh đều làm đâu ra đấy.

Ấy thế mà sau khi Oanh sinh con được hơn năm thì Nam đề nghị vợ lui về hậu phương để chăm lo cho gia đình. Còn việc kiếm tiền vất vả anh tự gánh vác. Tin tưởng chồng lại cũng muốn con cái được chăm sóc chỉn chu nhất nên Oanh chấp nhận. Ngờ đâu lý do đẩy vợ về hậu phương không phải do Nam thương vợ vất vả. Mà để anh ta tự do tung hoành, nay cặp cô nọ mai yêu cô kia.

Nhưng Nam đã quá chủ quan không biết rằng ở công ty Oanh vẫn cài cắm người theo dõi sát sao công việc.

Ban đầu Oanh cũng chỉ có ý định theo dõi hoạt động công ty một cách thầm lặng nhưng cô không ngờ chính việc làm này của mình lại giúp nhìn ra bộ mặt thực sự của chồng.

Oanh cay đắng phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài. (Ảnh minh họa)

Một lần Nam nói rằng phải đi công tác vài ngày trong Đà Nẵng. Oanh để ý Nam đi công tác có vài ngày mà mang toàn những bộ đồ mới nhất, tóc tai chải chuốt, dùng nước hoa, thậm chí anh còn mang theo cả "áo mưa".

Điều này thật khác với những lần anh đi công tác trước đó. Oanh biết thừa anh đi đâu nhưng vẫn ậm ờ không hỏi han gì nhiều.

Ngày Nam và nhân tình đặt chân đến Đà Nẵng, Oanh cũng đến đây. Nhưng cô không ra mặt mà chỉ âm thầm theo dõi cặp "mèo mả gà đồng" qua định vị cô lén cài vào điện thoại của Nam.

Tối hôm đó Nam cùng nhân tình đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Cô ả kia liên tục thể hiện những hành động khiêu gợi Nam khiến Oanh nhìn từ xa mà phát ớn.

Nam không tiếc tiền gọi toàn những món ngon nhất, hảo hạng nhất trong nhà hàng để chiêu đãi nhân tình. Hắn tỏ ra là một người đàn ông ga lăng, quan tâm ả hệt như ngày đầu yêu Oanh.

Ở một góc khuất khác, Oanh chứng kiến những cảnh tượng ấy mà nước mắt lăn dài. Cô cảm thấy hối hận vô cùng khi lấy người chồng ga lăng, biết quan tâm.

Trước kia cô luôn hãnh diện lấy được chồng quốc dân bao nhiêu thì bây giờ nó giống cú tát mạnh vào mặt cô bấy nhiêu.

Nam vội vàng xin vợ tha thứ nhưng đã muộn rồi. (Ảnh minh họa)

Oanh cố gắng chờ đợi chồng và bồ nhí ăn xong bữa tối, sau đó cô gọi nhân viên nhà hàng ra và đặt món tráng miệng ngon nhất nhờ mang đến bàn của Nam.

Khi vừa nhận được món tráng miệng, biểu cảm trên gương mặt của Nam chuyển dần từ vui vẻ sang tò mò rồi tắt ngấm nụ cười.

Nam mở đĩa đồ ăn ra và mặt tái mét khi nhận ra dòng chữ ngay ngắn rõ ràng của vợ: "Chắc anh đã có một bữa tối vui vẻ và ngon miệng nhỉ. Còn em thì ngồi đây ăn cơm chan nước mắt!

Đơn ly hôn em đã kí rồi, phiền anh mau chóng kí để hoàn tất thủ tục".

Nam mong chóng gấp dòng nhắn lại rồi nhìn ngang nhìn dọc để tìm kiếm bóng vợ. Vừa thấy mặt Oanh, Nam lắp bắp: "Em... em..."

Khi Nam còn đang định cất tiếng giải thích cho Oanh thì điện thoại anh ting ting 2 tiếng. Nam vội vàng lôi điện thoại ra xem thì hốt hoảng thấy toàn bộ số tiền trong tài khoản của anh đã chuyển hết sang Oanh.

Thì ra bấy lâu khi biết chồng ngoại tình, Oanh đã ngấm ngầm chuyển toàn bộ tài sản sang tên của mình.

Nam vội vàng cầm tay Oanh khẩn khoản: "Em nghe anh giải thích đã".

Nhưng Oanh giật tay lại và cười mỉa mai: "Muộn rồi anh ạ. Còn gì để giải thích khi mắt tôi thấy, tai tôi nghe?". Sau đó Oanh ném toàn bộ bằng chứng trăng hoa của Nam về phía mặt anh.

Cô nhân tình cũng sợ tái mét. Không dám cất giọng nói tiếng nào. Oanh liếc nhìn cô ta một cách khinh bỉ: "Chị tặng anh ta cho em. Thứ đàn ông bỏ đi này giờ không đáng một xu trước mắt chị". Nói xong Oanh bỏ đi không thèm liếc Nam dù chỉ nửa ánh mắt.

Vậy là bây giờ Nam trắng tay. Từ tiền bạc đến danh vọng lại trở về con số 0. Bữa ăn sang trọng hôm đó Nam phải khốn đốn vay mượn bạn bè để thanh toán.

Cô nhân tình sau khi biết Nam không còn tiền trong người cũng chuồn lẹ! Bởi cô ta cũng chỉ muốn lợi dụng Nam để moi tiền.