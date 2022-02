Chồng nhắn tin cho tôi: "Mày dám dụ dỗ vợ tao thì coi chừng tao đó"!

Hôm nay tôi bận tăng ca, trước đó tôi đã nhắn tin cho chồng nói rằng chắc phải ở lại công ty làm đêm, sáng mai về sớm. Ban đầu chồng tôi chỉ đọc tin nhắn nhưng không trả lời, tôi ngầm hiểu anh đã đồng ý. Một lúc sau, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ chồng với nội dung vô cùng kỳ lạ: "Mày dám dụ dỗ vợ tao, thì coi chừng tao đó". Lúc này tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi gọi điện thoại lại tưởng rằng chồng nhắn tin nhầm cho ai nhưng lại nghe đầu dây bên kia với giọng say mèm: "Em đi về đi, đừng tăng ca" rồi cúp máy. Tôi vẫn không hiểu, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn, tôi báo cấp trên rồi xin phép đổi ca vào ngày mai.

Về đến nhà, tôi thấy chồng nằm giữa sàn với bộ dạng say xỉn. Tôi hỏi tại sao anh nhắn tin cho tôi như thế. Anh mới lọ mọ ngồi dậy và nói trong men say: "Em không yêu anh nữa, em muốn tìm người đàn ông khác. Anh biết anh không thể làm hài lòng em nên dạo này em mới lạnh lùng với anh". Lúc đó tôi chợt nhận ra dạo này mình bận rộn nhiều, không thường xuyên nói chuyện với chồng, đi sớm về khuya, nên có thể đó là một trong những lý do khiến chồng nghĩ vẩn vơ. Về chiếc tin nhắn kia, tôi đoán anh đã nhắn tin nhầm cho anh quản lý của tôi, vì dạo gần đây tôi thường gọi điện với anh ấy để bàn công việc. Giờ tôi cũng phần nào hiểu được tại sao anh lại cho rằng, bản thân không phải là người chồng tốt đối với tôi.

