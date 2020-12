Chồng ngoại tình “siêu tinh vi” gặp phải vợ cao tay, nhưng “Tuesday” cũng không phải dạng vừa

"Mời cáo vào nhà, bà tiện tiếp đãi" có lẽ là một chiêu cao tay mà bất kỳ chính thất nào cũng nên phòng thân trước "đại dịch" Tuesday đang tràn lan. Liệu câu chuyện gia đình kiểu mẫu của Yeo Yoo và Woo Sung sẽ tiếp diễn như thế nào? Xem ngay Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! (Cheat On Me, If You Can) được phát sóng tại Việt Nam tại mục Phim truyện của Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy, song song với Hàn Quốc kể từ ngày 02/12/2020. Bộ phim gồm 32 tập, lên sóng vào mỗi tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần.