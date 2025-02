Chóng mặt săn nhà quanh Metro Bến Thành - Suối Tiên

Theo khảo sát từ CBRE, tính trung bình trong hơn 8 năm (từ 2015 - 2024), giá chung cư quanh tuyến Metro số 1 của TP.HCM đã tăng 50-70%, cá biệt có dự án tăng tới 150%. Riêng trong năm 2024, ghi nhận mới công bố cuối tháng 1/2025 của DKRA cho thấy một số chung cư dọc tuyến này tăng 19 - 25%.

Tăng 400-500 triệu trong vài tháng

Tháng 7/2024, anh Quân, làm việc tại một công ty truyền thông ở Quận 1 mua căn hộ 69 m² ở chung cư Him Lam Phú An (TP Thủ Đức) với giá 2,53 tỷ đồng. Thời điểm đó, hầu hết các căn hộ tại chung cư này chỉ quanh mức 2,55-2,65 tỷ đồng và mức giá này đã duy trì trong khoảng thời gian khá dài, từ cuối 2022.

Metro số 1 được nhận định là nền tảng để hình hành các dự án cao cấp xung quanh, định hình mặt bằng giá mới. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Nhưng chỉ 2 tháng sau, khi có thông tin tuyến Metro số 1 chính thức vận hành cuối năm 2024, căn hộ của anh Quân được môi giới chào giá 2,7 tỷ và hiện tại, anh cho biết mình đang rao bán với giá nhỉnh hơn 3 tỷ đồng để dồn tiền mua 1 dự án mới mở bán ở đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức).

Long Anh, chuyên môi giới các dự án căn hộ khu vực phường Phước Long A, Phước Long B, TP Thủ Đức, cho biết chỉ trong khoảng 4-5 tháng, tính từ tháng 8/2024 đến nay, giá các căn hộ (cùng diện tích hơn 69 m²) tại chung cư này đã tăng 400-500 triệu đồng, từ mức 2,55-2,6 tỷ đồng đã vọt lên trên dưới 3 tỷ đồng nhưng giỏ hàng rất ít. Các căn hộ vừa rao bán đã có khách cọc mua ngay, thậm chí những ngày sát Tết vẫn có khách đặt cọc mua nhà.

Thuận lợi của dự án này là chỉ cách ga metro Phước Long khoảng 400m. Long Anh cho biết không chỉ khách mua mà khách thuê cũng liên tục săn tìm, đặc biệt từ khi tuyến metro vận hành, rất đông khách hỏi thuê nhà vì tiện đi lại.

Tương tự, các căn hộ (diện tích 69-71 m²) tại dự án Lavita garden thuộc phường Trường Thọ , cách ga Bình Thái khoảng 300m, cũng nhanh chóng tăng lên trong quý cuối năm 2024, và đang chạm mức 3,1-3,25 tỷ đồng tùy vị trí, tương đương 45-46 triệu đồng/m². Trước đó, giá căn hộ tại dự án này chỉ loanh quanh mức 36-37 triệu đồng/m².

Chị Tùng Lê, làm việc tại một công ty nước ngoài ở Thảo Điền và đang tìm mua căn hộ tại khu vực Thủ Đức gần các nhà ga để tiện đi lại, cho biết từ tháng 11/2024 đến nay, chị tham khảo một loạt dự án có giá vừa phải quanh metro như Him Lam Phú An, Lavita Gerden, Lavita Charm, Centum Wealth nhưng chần chừ chưa dám xuống tiền, vì thấy giá tăng liên tục. Mới đầu tháng 11/2024, chị từ chối mua căn hộ có nội thất giá hơn 2,8 tỷ đồng tại Him Lam Phú An, nay quay lại xem căn tương tự thì được chào 3,05 tỷ đồng.

“Túi tiền mình mòn dần theo giá nhà chỉ trong mấy tháng. Ngay cả căn hộ 60 m² của chung cư Ehome1, cách ga metro đến gần 3 cây số, nhà khá cũ rồi và không có tiện ích nhưng trong vòng 3 tháng qua cũng tăng gần 200 triệu đồng”, chị Tùng Lê tính.

Các dự án dọc tuyến Metro số 1, từ ga Thủ Đức đến ga Bình Thái được cho có giá dễ chịu hơn nhưng cũng tăng trung bình 20-40%. (Ảnh minh họa: Lê Quân)

Số liệu khảo sát của chuyên trang Batdongsan cũng cho thấy nửa cuối năm 2024, các dự án dọc Metro số 1 ghi nhận lượt tìm mua tăng từ 10-60%, nhất là các tháng cuối năm khi tàu đi vào vận hành.

Đơn vị này cũng nhận định, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên chính thức hoạt động là nền tảng thiết lập mặt bằng giá bất động sản mới tại TP.HCM, nhất là khu vực TP Thủ Đức.

Căn hộ quanh Metro số 1 miệt mài tăng giá

Tuyến Metro số 1 dài gần 20 km, đi qua 14 nhà ga. Riêng trên địa bàn TP Thủ Đức có 9 nhà ga trải từ Bến xe Miền Đông mới đến cầu Sài Gòn.

Theo thống kê, có trên dưới 50 dự án chung cư xung quanh tuyến đường sắt đô thị này. Trong đó, khu vực tập trung dày đặc các dự án căn hộ được xây dựng trong vòng 10 năm trở lại đây và hầu hết ở phân khúc cao cấp, nằm dọc 2 bên đường đoạn từ ga Rạch Chiếc đến ga Thảo Điền.

Báo cáo từ CBRE Việt Nam cho thấy năm 2024, giá bán căn hộ (giá thứ cấp) dọc tuyến metro ghi nhận tăng 15% so với cùng kỳ. Nếu tính trung bình trong 8 năm qua (từ 2015) giá chung cư quanh metro tăng 50-70%, cá biệt có dự án tăng tới 150%.

Còn khảo sát gần nhất từ Batdongsan cho thấy trong khoảng 5 năm qua, giá giao dịch của các dự án dọc Metro số 1, nhất là khu vực từ ga Rạch Chiếc đến ga Thảo Điền, đã tăng 40-60%.

Giá căn hộ quanh khu vực Metro số 1 tăng cao so với thời điểm đầu năm 2024.

Điển hình như Masteri An Phú gần ga An Phú, giá bán từ 68 - 70 triệu đồng/m² lên mức 97 - 120 triệu đồng/m² cuối 2024.

Hay Masteri Thảo Điền cũng gần ga An Phú trước đó có khoảng giá rao bán chỉ 45 - 55 triệu đồng/m², hiện tại giá chào bán đã thiết lập mức 70 - 78 triệu đồng/m².

Hay Gateway Thảo Điền cũng thiết lập mức giá mới, từ 80 - 83 triệu đồng/m² khoảng 2 năm trước hiện lên mức 120 - 125 triệu đồng. Còn The Nassim, thời điểm đầu năm 2024, giá rao bán trung bình là 90 - 98 triệu đồng/m², giá giao dịch ở hiện tại là 120 - 139 triệu đồng/m².

Còn Thảo Điền Pearl, gần ga Thảo Điền đã tăng đến 72% trong giai đoạn từ 2019-2024, hiện giao dịch hơn 88 triệu đồng/m².

Khu vực quanh các nhà ga từ Rạch Chiếc đến Thảo Điền dày đặc các dự án chung cư cao cấp với giá bán tăng không ngừng. (Ảnh: H. Linh)

Các dự án đối diện đường tàu như The Estella, Estella Heights cũng tăng khoảng 48-64%, dao động quanh vùng 82 - 107 triệu đồng/m².

Đặc biệt, dự án căn hộ Q2 Thao Dien Residence cũng gần ga An Phú, ghi nhận mức giá gần gấp đôi so với 5 năm trước, từ khoảng 76 triệu đồng/m² thời điểm 2019 lên khoảng gần 150 triệu đồng hiện tại. Riêng trong hơn 1 năm qua đã tăng khoảng 35%.

Khu vực có giá mềm hơn là quanh ga Thủ Đức đến ga Bình Thái thì mức tăng trung bình cũng khoảng 20-40%.

Một số dự án có mức tăng mạnh như Lavita Charm gần ga Thủ Đức tăng khoảng 47% trong 5 năm qua. Hiện giá giao dịch 55 - 60 triệu đồng/m², trong khi đầu năm 2024 chỉ từ 47 - 50 triệu đồng/m².

Hay TDH Phước Long từ 34 - 37 triệu đồng/m² cũng đã lên mức 42 - 45 triệu đồng/m² trong vòng 1 năm. Căn hộ thuộc dự án Centum Weath từ 42 - 45 triệu đồng/m² năm 2024 hiện giá chào bán trung bình 50 triệu đồng/m²…

Gần ga bến xe Suối Tiên là các dự án ở phân khúc bình dân của Bcons với hơn 30 triệu đồng/m². Nhưng trong 5 năm qua, giá cũng tăng từ 35-40%.

Với các dự án đang mở bán mới như Eaton Park (đường Mai Chí Thọ), Masterise Grand View (đường Đỗ Xuân Hợp) dù giá rất cao, dao động 110-150 triệu đồng/m² cũng thu hút đông khách săn mua.

Nhận định về bất động sản hưởng lợi từ tuyến Metro số 1, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực phía Nam của Batdongsan, cho biết những thuận lợi của hạ tầng giao thông, kinh tế mà tuyến Metro số 1 mang lại là chất xúc tác quan trọng, thúc đẩy mặt bằng giá bất động sản đi lên.

Ngoài ra, không thể phủ nhận, sự thuận lợi của tuyến Metro số 1 là nền tảng để xung quanh khu vực này hình hành các dự án cao cấp, định hình mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, ông Tuấn lưu ý Metro số 1 chỉ là một trong những yếu tố thúc đẩy, sự tăng trưởng bền vững của một dự án phải đến từ tiện ích, dịch vụ và vận hành.