Chống lão hóa toàn thân với Gel tắm Diamond của Rewhitez - Ngại gì không thử?

Nếu bạn không ngăn chặn tình trạng lão hóa, chảy xệ da này thì chỉ 5 năm sau thôi, khi bạn 30 tuổi, làn da của bạn sẽ già đi 10 tuổi, nghĩa là tương đương với làn da của một người phụ nữ 40 tuổi. Nhưng đừng lo lắng, Gel tắm Diamond của Rewhitez sẽ là cứu tinh chống lão hóa toàn thân cho bạn! Không tin?... bạn cứ đọc tiếp mà xem…



Gel tắm Diamond của Rewhitez có thực sự chống lão hóa da và giảm thâm sần?

Các nàng ở độ tuổi 25 thường mới chỉ chú trọng đến các biện pháp chống lão hóa da ở khuôn mặt. Áp dụng 7749 bước chống già ở khuôn mặt, nhưng các nàng có biết khuôn mặt chỉ chiếm 5% diện tích da của cả cơ thể?!.

Chống lão hóa da toàn thân mà áp dụng 7749 bước như khuôn mặt thì quá tốn thời gian và công sức. Chính vì vậy gel tắm Diamond của Rewhitez là giải pháp hoàn hảo giúp nàng chống lão hóa body chỉ trong một bước.

Gel tắm Rewhitez giúp làn da trắng sáng, cải thiện tình trạng lão hóa

Gel tắm Diamond nổi đình đám về khả năng chống lão hóa nhờ có 2 thành phần "lão làng" trong công thức đó là chiết xuất nhân sâm và hương thảo:



Nhân sâm từ lâu đã được biết đến là dược liệu quý hiếm được các quý phi và cung tần cổ đại sử dụng để "cải lão hoàn đồng". Theo những ghi chép cổ nhất về nguyên liệu này, vào thế kỷ 16 tại Hàn Quốc, nhờ vào việc đắp nhân sâm thường xuyên mà Hoàng Hậu Jang Gyeong ở tuổi 39 vẫn giữ được làn da rạng rỡ, không có nếp nhăn. Do đó nhân sâm được ứng dụng rất nhiều trong các sản phẩm làm đẹp tại xứ sở kim chi.

Ngày nay y học hiện đại chứng minh được công dụng làm đẹp của nhân sâm là do chứa nhiều hợp chất saponin, ginsenoside và polyphenol. Các hợp chất trên có khả năng kích thích sản xuất collagen và elastin trong da, hai chất này giúp duy trì độ đàn hồi và độ săn chắc của da. Bên cạnh đó, nhân sâm còn có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào da khỏi sự tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Gel tắm Diamond của Rewhitez chứa các thành phần giúp hạn chế lão hóa hiệu quả

Chiết xuất hương thảo cũng là thành phần cực "chất" được đưa vào công thức gel tắm Diamond này. Cuốn "Đông y chi lược" của Tống Thịn (1018-1079), một danh y nổi tiếng thời đại Tống ở Trung Quốc, đã đề cập đến việc sử dụng hương thảo để để giữ gìn sắc đẹp của các phi tần mỹ nữ thời xa xưa. Các hoạt chất trong hương thảo có khả năng ngăn chặn sự tích tụ của các hợp chất gây oxy hóa và giảm sự phát sinh của các gốc tự do trong tế bào, giúp bảo vệ da khỏi các tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường từ đó giúp "chống già" hiệu quả cho da.



Hãng dược mỹ phẩm Rewhitez đã ‘chơi lớn’ khi nghiên cứu và kết hợp 2 chiết xuất chống lão hóa có lịch sử hàng nghìn năm này trong công thức của Gel tắm Diamond, từ đó mang lại hiệu quả chống lão hóa toàn thân vượt trội.

Gel tắm Rewhitez - dòng Gel tắm thế hệ alpha tiên phong trên thị trường

Gel tắm Diamond của Rewhitez an toàn, dịu nhẹ cho làn da nhạy cảm



Ngoài chứa hai thành phần "lão làng" nổi danh với khả năng chống lão hóa, gel tắm Diamond còn sử dụng các thành phần cao cấp khác giúp làm sạch sâu mà không gây kích ứng hay tổn thương cho da. Từ đó khiến da khỏe từ gốc để luôn mềm mịn và căng bóng.

Khác với các sản phẩm thông thường, thay vì ứng dụng SLS và SLES là 2 hoạt chất tẩy rửa gây kích ứng da, Rewhitez ứng dụng Decyl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine (CAPB), Diapon-KF. Đây là các hoạt chất làm sạch thế hệ alpha, giúp loại bỏ các chất bẩn, dầu thừa và tế bào chết trên bề mặt da một cách hiệu quả nhưng lại không làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da, khiến da không bị khô hoặc kích ứng sau khi sử dụng sản phẩm.

Bên cạnh đó, với thành phần chứa chiết xuất từ 7 loại quả giàu vitamin C và chứa vitamin B3 (Niacinamide), sản phẩm sẽ dưỡng da trắng hồng đồng thời có công dụng kháng viêm, ngừa mụn hiệu quả.

Với công thức dịu nhẹ, êm ái, an toàn với cả các vùng da nhạy cảm như bikini, đồng thời chứa Cúc La Mã giúp làm sạch và chống viêm cho vùng bikini hiệu quả. Sản phẩm Rewhitez đang ghi điểm cao với tất cả các tín đồ làm đẹp và được gọi là sản phẩm "all in one" có khả năng dùng được mọi vùng da trên cơ thể, giúp tiết kiệm thời gian chăm sóc cơ thể cho nàng.

Gel tắm Diamond của Rewhitez - Sản phẩm cao cấp với hàng loạt yếu tố bảo chứng

Được biết, tất cả nguyên liệu trong gel tắm Diamond của Rewhitez đều được cung ứng bởi những nhà máy hàng đầu tại Đức, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản như Provital, Gattefossé, BASF... Sản phẩm được chứng nhận FDA của Cục Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ về dây chuyền sản xuất. Đặc biệt, thành phần chính được chiết tách tinh khiết từ các nguyên liệu thiên nhiên, cùng với đó là hệ nền không chứa chất gây kích ứng (SLS), chất bảo quản Paraben đem đến giải pháp làm sạch sâu và chống lão hóa vượt trội cho cả da nhạy cảm.

Chưa kể, với các hương thơm nước hoa lấy cảm hứng từ thiên nhiên, với cam thảo, hạnh nhân, hoa nhài, hoa cam, đậu tonka và vanilla làm hương thơm chủ đạo, gel tắm Diamond của Rewhitez mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái trong mỗi lần sử dụng, lưu hương tới 6 giờ.

Đến một ngày vào năm 30 tuổi, bạn ngắm phiên bản trẻ đẹp trong gương, và phải thốt lên rằng cô gái năm 25 tuổi đã lựa chọn thật sự đúng đắn. Bây giờ hoặc là không có phiên bản năm 30 tuổi trẻ trung rực rỡ nào hết - Nàng ngại gì không thử?

Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với các thành phần chủ đạo từ thiên nhiên cùng công thức không chứa SLS và Paraben, Rewhitez khẳng định chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm đều ở tiêu chuẩn cao. Từ đó sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình hoàn thiện bản thân của mỗi người phụ nữ. Rewhitez - Better you, better life.

