Chống lão hóa đỉnh như nữ chính phim Hàn: Toàn 30 - 40 tuổi vẫn vào vai nữ sinh ngọt lịm

Park Min Young (35 tuổi): Đắp mặt nạ mỗi ngày



Park Min Young không chỉ là một nữ diễn viên chuyên đảm nhận vai một cô nàng công sở thanh lịch duyên dáng mà còn vô cùng dễ thương khi khoác lên người bộ đồng phục nữ sinh trung học. Park Min Young đã 35 tuổi nhưng vẫn đảm nhận vai nữ sinh trong phim "Trời đẹp em sẽ đến".

Trước mỗi bộ phim Park Min Young tham gia, để có nhan sắc hoàn hảo nhất, cô sẽ tăng cường đắp mặt nạ làm trắng da mỗi ngày để cấp ẩm và nuôi dưỡng làn da. Ngoài ra, duy trì giấc ngủ sớm và đủ giấc cũng là một bí quyết làm đẹp mà Park Min Young luôn tuân thủ.

Shin Min Ah (37 tuổi): Khóa ẩm với dầu dưỡng

Trong phim "Hometown Cha-Cha-Cha", Shin Min Ah dù đã 37 tuổi nhưng vẫn có khoảnh khắc đưa cô nha sĩ trở về quá khứ diện đồng phục học sinh. Bộ phim đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng và nhan sắc của cô dường như 10 năm không hề thay đổi.

Ngoài việc làm sạch và dưỡng ẩm cẩn thận, sau khi rửa mặt, Shin Min Ah sẽ dùng bông tẩy trang nhẹ nhàng lấy đi tế bào chết trên da. Và ở bước dưỡng cuối cùng, Shin Min Ah luôn khóa ẩm bằng một lớp dầu dưỡng để làn da luôn ẩm mượt mà không bị mất độ ẩm nguyên cả đêm dài.

Park Shin Hye (32 tuổi): Làm sạch kỹ càng nhưng tránh sản phẩm tạo bọt

Park Shin Hye sở hữu rất nhiều vai diễn nữ sinh trong sự nghiệp như trong bộ phim "Doctor", "Người Thừa Kế"... và lần nào nhìn Park Shin Hye cũng toát nên nét nữ sinh nhẹ nhàng và xinh đẹp.

Làn da mộc mạc tự nhiên của Park Shin Hye còn thu hút hơn cả khi cô trang điểm. Và bí quyết duy trì làn da tươi trẻ của cô ấy luôn là làm sạch da cẩn thận và chọn các loại sữa rửa mặt dịu nhẹ ít tạo bọt để tránh kích ứng da.

Kwon Nara (31 tuổi): Bảo quản các sản phẩm skin care trong tủ lạnh

Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng nhan sắc của Kwon Nara còn lấn át cả nữ chính trong "Tầng lớp Itaewon". Những tập đầu tiên Kwon Nara khoác lên người trang phục nữ sinh trung học để nhắc lại thời thanh xuân của mình cùng nam chính. Kwow Nara hack tuổi với tóc ngắn trẻ trung nhưng nhan sắc thật của cô vẫn khiến fan xuýt xoa không ngớt.

Kwon Nara chia sẻ cô thường để các sản phẩm chăm sóc da trong tủ lạnh, khi lấy ra dùng có thể làm dịu làn da. Cô còn tự chế một loại mặt nạ trà xanh để bổ sung dưỡng chất cho da. Điểm thú vị nhất là Kwon Nara luôn ngủ với tư thế nằm ngửa để giảm ma sát và trọng lực tác động lên làn da của cô.

Yoo In Na (39 tuổi): Đắp mặt nạ để cấp ẩm cho da



Xấp xỉ 40, Yoo In Na vẫn "thừa sức" đảm nhận vai nữ sinh trung học mới mười tám đôi mươi. Bằng chứng là trong phim "Chạm Vào Tim Em", Yoo In Na vẫn có khoảnh khắc diện đồng phục học sinh xinh ngất ngây, người ta hack 5 tuổi đã là siêu rồi vậy mà Yoo In Na còn hack tới gần 20 tuổi.

Bí mật cho làn da không tuổi của Yoo In Na chính là dưỡng ẩm và chăm chỉ đắp mặt nạ, cô sẽ đắp mặt nạ 2-3 lần/ tuần và luôn thoa kem chống nắng khi ra ngoài để ngăn chặn tác hại của tia UV tác động lên da.

Jang Nara (41 tuổi): Xông hơi da mặt

Nổi tiếng là một nữ diễn viên "ăn thịt Đường Tăng", gương mặt của Jang Nara luôn giữ mãi nét thơ ngây trong trẻo ngay cả khi cô đã ngoài 40 tuổi. Bất kỳ khi nào vào vai nữ sinh trung học, Jang Nara đều xinh xắn đáng yêu khiến dân tình choáng váng trước nhan sắc trẻ thơ của cô.

Cách bảo dưỡng tuổi đóng băng của Jang Nara khiến chị em phải học hỏi rất nhiều. Cô giữ nét tươi trẻ của làn da nhờ bước đắp mặt nạ xông hơi tự chế. Trước khi đắp mặt nạ, dùng khăn nóng chườm lên mặt để lỗ chân lông hấp thụ tốt hơn, sau đó đắp mặt nạ, cuối cùng vỗ nhẹ bằng kem dưỡng da để giúp thu nhỏ lỗ chân lông. Nhiệt độ thay đổi có thể giúp làn da săn chắc hơn.

