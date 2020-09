Chồng đưa vẻn vẹn 20 nghìn đi chợ và mắng "khéo co thì ấm" tới khi nhìn mâm cơm vợ nấu "cực chất" mà anh đứng hình

Một trong những nguyên nhân dẫn đến rạn nứt hôn nhân là vấn đề kinh tế tài chính. Khi hai vợ chồng không thống nhất chuyện quản lý kinh tế, phân chia tiền anh tiền tôi, thiếu sự tôn trọng giữa bên bên, chắc chắn xảy ra cãi vã.



Như câu chuyện mới được người vợ chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây chẳng hạn. Vì chồng sống quá tính toán, chặt chẽ khiến cô mệt mỏi than thở: "Ngày con gái em ghét nhất đàn ông keo kẹt kiểu 'đong ly nước mắm, đếm củ dưa hành'. Nhưng hình như ở đời ghét của nào trời trao của ấy hay sao ấy. Cuối cùng em vớ ngay được anh chồng keo có hạng luôn.

Ảnh minh họa

Chồng em làm sale, thu nhập trung bình một tháng được khoảng 15 tới 17 triệu. Tháng nào đạt kpi, có thêm thưởng nữa thì khoảng được 20 triệu song không bao giờ anh ấy đưa tiền cho vợ quản. Từ lúc cưới, chồng em đã quy định lương hai đứa chia làm 2 khoản rõ ràng, em được 12 triệu dùng cho chi tiêu sinh từ tiền thuê nhà, ăn uống, đối nội đối ngoại. Lương của anh giữ lại tiết kiệm lo việc lớn.

Tuy nhiên, sau khi em sinh bé đầu lòng, vì chưa nhờ được ai trông con, chồng em yêu cầu vợ ở nhà chăm bé cứng cáp đến khi gửi trẻ được thì em quay lại đi làm. Kinh tế tự anh lo được, coi như mất một thời gian không tích lũy. Con lớn tính sau.

Ban đầu mỗi tháng chồng đưa cho em 15 triệu, sau anh dần co bớt xuống còn 10 triệu rồi 7, 8 triệu. Hai tháng nay thì đưa cho đúng 5 triệu. Em hỏi, chồng giải thích công việc làm ăn ngày một khó, không về được số, lương giảm. Thực tế, thi thoảng em mở xem tin nhắn nhận lương của anh lại hoàn toàn không phải vậy. Bực mình em nói, chồng lại gắt gỏng: 'Sao đàn bà các cô chỉ thích tiêu tiền hoang tàn thế nhỉ. Cứ kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thì tôi có làm còng lưng, gẫy xương cũng không phục vụ được cho vợ tiêu xài'.

Thật sự gần 1 năm ở nhà sống cảnh kinh tế phụ thuộc, em như người bị buộc chân trói tay cảm giác như lời ăn tiếng nói cũng không còn được chồng tôn trọng. Nhiều lúc ức chế, em chỉ muốn đi làm ngay. Có điều con nheo nhóc quá, đành cắn răng nín nhịn thêm thời gian nữa.

Mấy hôm trước con ốm, nguyên tiền thuốc thang, hút rửa mũi, long đờm cho thằng bé đã hết gần 1,5 triệu thành ra tháng này tiêu bị âm từ giữa tháng. Sáng qua đi chợ, trong ví không còn đồng nào, em nhắc chồng đưa thêm mà anh cằn nhằn lên lớp mắng vợ đàn bà phải biết chi tiêu kiểu 'khéo ăn thì no khéo co thì ấm'. Nói 1 thôi 1 hồi như tát nước vào mặt vợ, chồng em rút ví đưa cho đúng 20k với lý do hết tiền.

Lần này em không thèm lèo nhèo, nói thêm mà vui vẻ cầm tiền chồng đưa. Mọi việc trong ngày diễn ra như thường lệ. Dọn dẹp xong em đi chợ. Đến tối anh đi làm về, em giục tắm giặt ra ăn cơm. Tuy nhiên vừa ngồi vào mâm, chồng em trợn mắt quát: 'Cơm nước kiểu gì thế này, có tí rau tí trứng ai ăn ai đừng? Cô nấu nướng kiểu gì thế?'.

Chỉ đợi câu này của chồng, em đáp luôn: 'Ô hay, 20k anh đưa em sắm được như vậy là tốt lắm rồi đó. Anh chẳng nói 'khéo ăn thì no, khéo co thì ấm' đó thôi. Công nhận tiêu khéo thì 20 nghìn cũng đủ thức ăn trong ngày, bó rau muống 7k chia 2 bữa, 2 quả trứng vịt 6k. Chiều 7 nghìn lạc rang hoặc tép khô thì cũng ổn. Nếu anh có cao kiến gì để tiêu 20k mà được nhiều thức ăn hơn thì bày em cách hoặc từ mai tự anh chợ búa mua sắm. Em ở nhà chỉ việc nấu thôi, chứ 1 tháng 5 triệu lo từ tiền nhà, điện nước, con cái em chịu không co không kéo nổi'.

Ảnh minh họa

Nói xong em tỉnh bơ ngồi ăn ngon lành. Anh trước giờ quen ăn ngon nên cơm không có thức ăn là không ăn được. Lúc sau em dọn dẹp rửa ráy bát đĩa xong, tự nhiên chồng lại đưa cho thẻ ATM nhẹ nhàng bảo:

'Từ mai em giữ kinh tế để tiện chi tiêu. Anh đi làm suốt không biết mua sắm thế nào cho đủ'.

Đấy, phụ nữ mình cứ gồng sức chiều lòng chồng con song đổi lại chẳng được tin tưởng, tôn trọng. Thế nên đôi khi phải thẳng thắn xử lý vấn đề cho vợ chồng hiểu nhau, thậm chí căng thẳng cãi vã tí cũng được bởi nếu mâu thuẫn không được đả thông thì vợ chồng khó vui vẻ được".

Trong cuộc sống gia đình, kinh tế phải thực hiện đúng nguyên tắc "của chồng công vợ", tôn trọng, tin tưởng bạn đời chính là yếu tố đầu tiên, cơ bản nhất tạo lên 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền chặt. Đôi khi căng thẳng, cãi vã không phải là tiêu cực, đáng lo mà ngược lại nó giúp vợ chồng hiểu nhau hơn giống như "sau cơn mưa trời lại sáng" vậy.