Chồng đòi bán hết vàng cưới để lo liệu cho hôn lễ của em gái nuôi

Trâm tuy là con nuôi nhưng bao lâu nay vẫn được bố mẹ chồng tôi cưng chiều, đối đãi chẳng khác gì con ruột. Giờ bố mất, ông còn phân chia 1/3 mảnh đất cho con gái nuôi để con không phải tủi thân.

Nói về Trâm, em ấy đang làm sale cho một công ty bất động sản. Thời kì bất động sản sôi động, Trâm thu lợi nhuận không ít. Trâm mở quán cà phê, đầu tư rất mạnh tay nhưng vì không biết cách kinh doanh nên thất bại. Tiền bạc cũng chẳng còn.

Tuần trước, chồng tôi bỗng đề cập đến chuyện bán hết vàng cưới của 2 vợ chồng. Tôi ngạc nhiên hỏi lý do bởi tôi chưa từng nghe chồng ấp ủ dự định nào mà cần đến nhiều tiền cả. Chồng tôi nói muốn bán vàng để lo đám cưới cho em gái nuôi được chu tất, để em được ngẩng mặt hãnh diện với người ta. Và cũng để nhà chồng không coi thường em ấy.

Tôi không chịu vì Trâm đã lớn rồi, cũng đã có một số vốn trong tay. Tại sao em ấy không dùng số tiền đó để lo đám cưới mà lại vòi vĩnh anh trai lo cho mình. Quá đáng hơn nữa là bạn trai của Trâm vốn chẳng phải giàu có gì mà lại đòi nhà gái phải lo chu đáo thì mới tổ chức đám cưới rình rang được.

Trong lúc tranh luận, chồng tôi vô tình tiết lộ muốn may cho Trâm một cái váy cưới để làm kỉ niệm, hoa cưới cũng làm bằng hoa tươi, đãi khách ở nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Lý do chồng tôi đưa ra là số phận Trâm đã đáng thương khi bị bố mẹ bỏ rơi, giờ chỉ còn anh có khả năng lo lắng cho em ấy. Anh muốn làm đám cưới của em gái nuôi thật to, để mát mặt với nhà trai và xóm làng, để họ biết dù không máu mủ ruột thịt thì chồng tôi vẫn tình nghĩa và có trách nhiệm. Chồng còn trách tôi ích kỉ, hẹp hòi khi tiền có thể kiếm lại được chứ đám cưới em chồng thì một đời chỉ có một lần.

Suốt mấy ngày nay, chúng tôi không thống nhất được phương án nên 5 lượng vàng cưới, tôi đã đem về gửi bố mẹ mình. Theo mọi người, tôi có hẹp hòi thật không? Hay chính chồng mới là người đang gây tổn thương cho vợ chỉ vì em gái nuôi?