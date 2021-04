Chồng đi SaPa cùng bồ, con ốm vợ gọi không về nhưng đến chiều hôm sau anh ta lại "sốc tận óc" khi chứng kiến màn "xe nháp" của vợ mình

Phản ứng đầu tiên của các bà vợ khi biết chồng ngoại tình là tra khảo, chất vấn, cáu giận, chửi chồng, đánh ghen... Hầu hết là những hành động tiêu cực bởi nó xuất phát từ chính cảm xúc bị phản bội của phụ nữ.

Tất nhiên, mỗi người mỗi cảnh mà chúng ta nên cân nhắc việc có nên giữ lại bố cho con, giữ người đàn ông "trót" lầm lỡ ấy khi anh ta còn chút "giá trị" hay không.

Cô vợ tên N.M tâm sự về câu chuyện mà chính mình trải qua. Cô có cách giải quyết và quan điểm rất riêng.

M. kể: "Vợ chồng tôi có 4 năm yêu, 9 năm cưới vậy mà khi đã có được mọi thứ trong tay thì anh ta ngoại tình. Lần đầu tiên là với 1 cô nhân viên thực tập. Anh ta bảo bị 'say nắng' vì đó là giai đoạn vợ chồng tôi cãi nhau liên miên, tôi lại mới sinh bé thứ 2, chuyện chăn gối cũng nguội lạnh. Nói chung có rất nhiều lý do mà anh ta đưa ra nghe rất dễ mủi lòng. Sau đó anh ta có hứa hẹn với tôi là sẽ thay đổi, vì anh ta vẫn trân trọng gia đình, rằng đàn ông khó tránh những lúc lầm lỡ như thế.

Ảnh minh họa

Vì con, vì mọi thứ mà chúng tôi đã phấn đấu bao năm mới có được nên tôi đồng ý tha thứ, giấu kín chuyện này không cho ai biết để ảnh hưởng đến danh dự, công việc của chồng.

Nhưng sự bình yên ấy chẳng được bao lâu thì anh ta lại 1 lần nữa phản bội tôi. Chỉ cách lần anh ta xin lỗi đúng 9 tháng. Đối tượng vẫn là 1 cô gái trẻ đẹp và không cần bất cứ thứ gì từ chồng tôi ngoài tình và tiền.

Nỗi đau của tôi không còn đáng sợ như trước nữa. Thay vì dùng mọi cách để giữ chồng như lần đầu tiên anh ta ngoại tình tôi lại hờ hững, thờ ơ. Vì tôi quá mệt rồi. Bao nhiêu sức lực, tâm huyết, niềm tin tôi đã đặt hết ở 'cuộc chiến' lần trước.

Tôi phải mất 3 ngày để lấy lại cân bằng và ngẫm ra 1 điều: Đàn ông phản bội lần đầu có thể do hoàn cảnh, do nhiều yếu tố bên ngoài tác động. Nhưng đến lần thứ 2 thì chắc chắn là do bản chất anh ta tồi tệ rồi. Cứu vãn 1 thứ đồ hỏng để rồi được gì?

Hôm ấy con tôi ốm, phải gửi đứa bé về quê để toàn tâm chăm đứa lớn. Tôi gọi đến cháy máy anh ta cũng không về. Tôi nhắn 1 tin nói rằng mình đã biết anh ta đang đi nghỉ dưỡng với bồ nhưng từ SaPa về đây cũng chỉ mất vài tiếng đi ô tô thôi. Vậy mà cơ hội cuối cùng ấy anh ta cũng không biết trân trọng.

Ảnh minh họa

Chiều hôm sau chồng tôi về đến nhà và nhìn thấy cảnh tượng không tin nổi do tôi bày ra. Anh ta trợn mắt quát tôi: 'Con đâu, sao bảo con ốm mà còn tụ tập ăn uống thế này à? Đàn bà có chồng rồi mà còn đú đởn. Cô nói dối tôi ấy gì, tôi đi làm cực khổ kiếm tiền cho cái nhà này mà cô gieo tiếng ác là tôi đi với gái. Cô giỏi lắm'.

Cả đời tôi không quên cái bộ mặt giả tạo của anh ta. Thực ra hôm sau con bé cũng đã hết sốt nên 2 mẹ con đi siêu thị, gặp mấy cô bạn cũng cho con đi chơi nên hứng lên rủ nhau về nhà tụ tập, cho mấy đứa trẻ chơi cùng nhau.

Nhưng tôi bình thản không giải thích, cũng không rơi đến 1 giọt nước mắt. Thấy tôi tự tay đập nát ảnh cưới, anh ta gào lên nhưng tôi cười khẩy đáp: 'Xé nháp, làm lại cuộc đời'. Tôi nhìn anh ta 1 cách khinh bỉ vì mọi bằng chứng ngoại tình tôi đều đã gửi hết sang nhà bố mẹ chồng. Giờ gã đàn ông mà tôi trân trọng bao năm qua sẽ do tự tay tôi đẩy xuống 'vực'. Tôi bỏ đi dặn anh ta nhớ dọn dẹp sạch 'bãi chiến trường' bởi cuộc sống của tôi đã khác từ giây phút này rồi".

Đúng là phụ nữ khi đã tuyệt vọng họ cũng rất tuyệt tình. Như cô vợ ấy nói, ngoại tình lần đầu có thể xem xét đến việc tha thứ, nhưng bắt đầu từ lần sau thì đúng là khó có thể mù quáng tiếp.

Dù hôn nhân có dài bao nhiêu năm, bạn đã cố vun đắp thế nào nhưng vẫn bị chồng gạt phăng thì cũng nên nghĩ đến việc giải thoát để sống 1 cuộc đời mới. Vì phụ nữ xứng đáng nhận được yêu thương trọn vẹn chứ không phải cứ miệt mài hi sinh vô nghĩa.