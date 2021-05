"Chồng" của tân Hoa hậu Hoàn vũ chính thức lên tiếng về bức ảnh cưới

Trên trang cá nhân mới đây, chàng trai chụp chung ảnh cưới với tân Hoa hậu Hoàn vũ 2020 Andrea Meza vào năm 2019 đã chính thức lên tiếng.

Nguyên nhân chính khiến chàng trai này quyết định lên tiếng là do những bức ảnh cưới được lan truyền một cách nhanh chóng trên các diễn đàn mạng xã hội. Rất nhiều người đã vào bình luận cũng như nhắn tin trực tiếp cho anh chàng trên trang cá nhân. Điều này làm ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của anh.

"Chồng tin đồn" tân Hoa hậu Hoàn vũ lên tiếng.

Anh chàng chia sẻ rằng: "People, my photo with Andrea Meza is just shooting for @ahchihuahua. Please stop with your messages and threats that photos are from 2019 and it is not edited. It was just a joke. Check @ahchihuahua profile" (tạm dịch: Mọi người, hình của tôi với Andrea Meza chỉ là một buổi chụp cho @ahchihuahua. Vui lòng dừng việc nhắn tin với những lời đe dọa và hình không phải ảnh chỉnh sửa. Nó chỉ là một trò đùa. Xin hãy kiểm tra trên trang @ahchihuahua). @ahchihuahua là một trang quảng bá về du lịch tại Chihuahua - bang lớn nhất ở Mexico.

Chàng trai này cũng gửi lời chúc tới tân Hoa hậu Hoàn vũ.

Trước đó, công chúng tìm ra hình ảnh Andrea Meza diện váy cưới đứng chụp hình cùng một người đàn ông điển trai.

Trên trang cá nhân của người đàn ông này còn đăng tải dòng trạng thái gây chú ý với nội dung thể hiện sự biết ơn "vì đã cho anh gặp được người con gái này". Đồng thời khẳng định, cả hai sẽ bắt đầu cuộc sống mới và Andrea Meza là người giúp anh trở thành chàng trai hạnh phúc nhất trên đời. Đi kèm với dòng trạng thái chàng trai này còn đính kèm icon một chiếc nhẫn kim cương và không quên gắn thẻ trang cá nhân của Andrea Meza vào.