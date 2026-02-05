Chồng Chủ tịch đã để lộ bí mật Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang giấu kín bưng

Khác với nhiều cô dâu hào môn giữ kín bưng cuộc sống đời thường sau khi kết hôn thì Đỗ Mỹ Linh và chồng lại rất thoải mái chia sẻ về đối phương vào những dịp đặc biệt. Mới đây nhất, Hoa hậu Việt Nam 2016 tung loạt ảnh cực đáng yêu của cả nhà để chúc mừng sinh nhật chồng Chủ tịch. Đến tối cùng ngày, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh cùng nhóc tỳ và 2 con của anh cả Đỗ Quang Vinh tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng, riêng tư.

Đáng nói, trong clip do Đỗ Vinh Quang đăng tải trên trang cá nhân, netizen soi cận phát hiện điều là lạ ở Đỗ Mỹ Linh. Theo đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chọn góc chụp, dáng ngồi để giấu vóc dáng hiện tại. Thế nhưng, qua một vài cử động, Đỗ Mỹ Linh để lộ vòng 2 đang lùm lùm. Ngoài ra, dễ dàng nhận ra Đỗ Mỹ Linh trông tròn trịa, gương mặt cũng có dấu hiệu như phụ nữ có tin vui. Tổng hợp rổ hint gần đây cùng với những hình ảnh mới nhất của Đỗ Mỹ Linh, netizen càng có cơ sở cho rằng đôi vợ chồng Hoa hậu - Chủ tịch này sắp chào đón thêm thành viên nhí.

Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón sinh nhật ấm cúng cùng gia đình (Clip: FBNV)

Dàn nhóc tỳ bao gồm con gái của Đỗ Mỹ Linh và 2 em bé của anh cả Đỗ Quang Vinh cực đáng yêu (Ảnh: FBNV)

Đỗ Mỹ linh chọn góc chụp che khéo vóc dáng hiện tại, thời gian qua cô vướng nghi vấn bầu bí nhưng quyết giữ thái độ im lặng (ảnh: FBNV)

Khoảnh khắc cử động vài giây lộ vòng 2 như đang nhô lên của Đỗ Mỹ Linh (Ảnh: FBNV)

Trong loạt ảnh này, Đỗ Mỹ Linh cũng có dấu hiệu tăng cân (Ảnh: FBNV)

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, ưu tiên thời gian cho gia đình và con gái, nhưng vẫn giữ hình ảnh chỉn chu mỗi lần xuất hiện. Chồng của Đỗ Mỹ Linh là con út trong gia đình ''bầu Hiển''. Trước khi về nước hỗ trợ công việc của gia đình, Vinh Quang từng du học ở Anh. Vào năm 2020, chồng Đỗ Mỹ Linh nhậm chức Chủ tịch CLB Hà Nội và trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất ở đơn vị này.

Ngoài ra, Đỗ Vinh Quang còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty thương mại dịch vụ, sở hữu cổ phiếu lên đến hàng chục tỷ ở SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội). Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh cưới ở Châu Âu, cả hai cùng nhau đi du lịch xa hoa ở nhiều nơi trong và ngoài nước trước khi tổ chức lễ cưới. Hiện tại, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh và con gái sinh sống trong ngôi dinh thự có diện tích lớn, view đắt đỏ ở trung tâm Hà Nội.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ về cuộc sống bên nhà chồng: "Sau khi cưới, tôi phải lo toan, tính toán để không chỉ cuộc sống bản thân mà gia đình nhỏ của mình được êm ấm. Bản thân tôi phải tự lập hơn rất nhiều. Hiện tại tôi không thể vô tư, thích gì làm nấy như trước. Để cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc thì phải cần có sự cố gắng. Thời gian này điều quan trọng nhất với tôi là xây dựng gia đình và có công việc ổn định. Tôi cảm thấy vui với cuộc sống mới này. Dù không có quá nhiều màu sắc, nhưng tôi thấy nó phù hợp với mình".

Đỗ Mỹ Linh đi giày bệt, chọn đầm rộng khi dự tiệc cưới Đỗ Thị Hà (Ảnh: FBNV)