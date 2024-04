Chồng chết điếng khi vợ mang 'quà tặng' của trai trẻ về thú tội

Năm nay tôi vừa tròn 32 tuổi, là kiến trúc sư của một công ty xây dựng ăn nên làm ra. Tôi có nhà riêng, có xe ô tô để đi làm. Bố mẹ và vợ chồng chị gái tôi tuy ở quê nhưng đều thuộc diện có của ăn của để, nên chuyện lo kinh tế giúp đỡ gia đình tôi không phải bận tâm đến.

Còn vợ kém tôi 6 tuổi, em đã tốt nghiệp trường Đại học Thương mại và có việc làm cho thu nhập tốt ở một ngân hàng tư nhân trong thành phố. Tôi và vợ nên duyên như được ông Trời sắp đặt sẵn, vì quê của tôi ở Bắc, còn vợ sinh ra và lớn lên ở một tỉnh phía Nam xa xôi…

Cách đây ba năm công ty tổ chức cho nhân viên một chuyến nghỉ mát ở thành phố Đà Lạt. Cả đoàn háo hức vì lần đầu tiên đặt chân lên vùng đất có khí hậu ôn hòa, phong cảnh thơ mộng, quyến rũ đến nao lòng người. Đang chờ nhận phòng thì gặp một tốp các nam thanh, nữ tú ríu rít đến quầy lễ tân. Biết họ cùng tầng với mình, tôi và cậu bạn tình nguyện xách hộ hành lý cho hai cô gái chưa quen biết đến tận phòng của họ. Thế rồi vài lần chạm mặt tôi đã được Hằng, một trong hai cô gái ở đối diện với phòng tôi cởi mở, chào hỏi quan tâm. Công bằng mà nhận xét thì Hằng không xinh nhưng bù lại em có vóc dáng cao ráo, nước da bánh mật khỏe mạnh, mái tóc mượt đen phủ kín bờ vai, cùng đôi mắt rất có hồn và giọng nói ngọt ngào khiến tan chảy con tim còn cô đơn của tôi.

Kết thúc đợt nghỉ mát, tôi và Hằng trở nên thân thiết. Khi chia tay Hằng đã chủ động cho tôi số điện thoại mong muốn có dịp được gặp lại. Vừa ra Bắc tôi đã nhận được điện thoại của Hằng hỏi thăm sức khoẻ và em cũng không ngần ngại nói rằng em rất nhớ tôi…

Sau 1 năm yêu xa, tôi đón Hằng ra Bắc để giới thiệu với bố mẹ và vợ chồng chị gái tôi. Có sự ủng hộ của đôi bên gia đình, đám cưới của tôi và Hằng được tổ chức thật vui vẻ, đầm ấm và trang trọng.

Hằng xin được việc làm ở một ngân hàng tư nhân cách khá xa nhà tôi, nên hằng ngày tôi lái xe đưa em đến nơi làm và đón em về vì em cũng còn bỡ ngỡ và chưa thuộc đường đi lối lại trong thành phố. Bố mẹ có ý giục vợ chồng tôi sớm có con vì tôi là trai một trong gia đình. Thế nhưng Hằng chưa thuận vì em muốn có thời gian rỗi rãi để phấn đấu sự nghiệp khi tuổi còn trẻ…

Khi Hằng quen đường, tôi mua cho em chiếc xe máy tay ga đời mới để vợ chủ động đi làm. Phải công nhận vợ tôi hội nhập nhanh chóng, em son phấn, váy áo bắt mắt, hợp thời trang mỗi khi rời nhà.

Gần đây Hằng còn đi sớm về muộn với lý do ngân hàng nhiều việc nên yêu cầu nhân viên làm thêm giờ… Tôi không mảy may nghi ngờ cho đến một hôm Hằng khiến tôi chết điếng khi em quỳ xuống dưới chân tôi thú tội , rằng em trót say một trai đẹp là khách hàng nơi em làm việc. Trước sự ngọt ngào như rót mật vào tai, rồi những món quà có giá trị của tình trẻ tặng mỗi khi hẹn hò, Hằng đã quên mình là gái có chồng!

Cho đến lúc trai đẹp cao chạy xa bay thì Hằng phát hiện em đã mang thai cùng tình trẻ. Tôi đã bấn loạn vì chuyện vợ cặp bồ và sắp có con ngoài giá thú của em, thì lại càng rối trí khi em khẳng định: tình yêu đích thực của đời em là tôi, còn việc sa ngã với trai trẻ là nông nổi, tức thời! Tôi phải làm gì và có nên tin lời vợ để tha thứ cho em đây?