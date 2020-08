Chồng buông lời chát chúa: "Cho cô đi bán thân cũng chẳng đủ tư cách", song 3 năm sau anh ta lại tha thiết bỏ tiền của chỉ mong đổi lại 1 cuộc gặp mặt với vợ cũ

Đàn ông thích phụ nữ đẹp là chuyện thường tình. Đến phụ nữ còn thích ngắm phụ nữ đẹp cơ mà. Thế nhưng khi người ta quá đề cao giá trị bề ngoài của phụ nữ mà bỏ qua phẩm chất đạo đức bên trong, điều đó chỉ chứng tỏ đó là một kẻ nông cạn, hời hợt. Đàn ông có tâm, có tầm sẽ không bao giờ chỉ nhìn nhận phụ nữ qua nhan sắc bên ngoài.

An (32 tuổi, TP. HCM) tâm sự cô và chồng cũ đã ly hôn 3 năm nay, con trai chung do cô nuôi dưỡng. Sống với nhau 5 năm từ những ngày còn tay trắng nhưng khi có chút tiền bạc trong tay, Thắng - chồng cũ của An lại ngoại tình.

"Lúc ấy tôi không muốn ly hôn nên đã bỏ công tìm hiểu về cô bồ xinh đẹp, nóng bỏng của chồng. Quả thật cô ta sở hữu vẻ ngoài rất hấp dẫn nhưng lại có quá khứ không mấy tốt đẹp. Cô ta dùng nhan sắc ấy để cặp kè nhiều người đàn ông khác nhau, mục đích moi tiền tiêu xài, hưởng thụ. Chồng tôi chỉ là một trong số đó mà thôi", An nói.

Khi An nói rõ với chồng để Thắng nhận ra bản chất thật của người tình nhưng Thắng không để bụng. Thắng còn bảo cô ta là người phụ nữ tốt, chẳng làm gì xấu xa, cũng vì quá đẹp nên nhiều người đàn ông tán tỉnh. An giận dữ vì chồng bị sắc đẹp làm mờ mắt, lớn tiếng chỉ trích: "Tôi không ngờ anh lại bênh vực cho người phụ nữ lẳng lơ, dùng thân thể để mồi chài đàn ông kiếm tiền như vậy. Anh thật sự khiến tôi quá thất vọng".

Ảnh minh họa

An cứ nghĩ Thắng sẽ hiểu ra mọi chuyện, không ngờ Thắng nhìn vợ một lượt từ đầu đến chân rồi buông lời chát chúa: "Cứ cho là cô ấy làm vậy thì sao? Còn cô, có cho cô đi bán thân kiếm tiền cũng chẳng đủ tư cách, vốn liếng ấy chứ. Sao cô không soi gương nhìn lại mình xem đã bằng 1 góc của người ta chưa? Đúng là đàn bà nhỏ mọn, chỉ ghen ghét, đố kị là giỏi!".

Vì câu nói ấy của Thắng, An quyết định ly hôn không do dự thêm. Thắng không chỉ ngoại tình mà còn mỉa mai, rẻ rúng vẻ ngoài của vợ một cách cay độc. Anh ta đã quên An mới là người phụ nữ cùng anh ta vượt qua quãng thời gian bước đầu xây dựng sự nghiệp đầy khó khăn. Qua đó còn cho thấy Thắng là người đàn ông hời hợt, nông cạn, coi ngoại hình của phụ nữ là điều quan trọng hàng đầu.

Thắng chẳng níu kéo dù chỉ một câu, nhanh chóng ký vào lá đơn ly hôn vợ đưa. "Giàu đổi vợ" là "quy luật" đúng với Thắng - người đàn ông quá coi trọng sắc đẹp. Sở dĩ khi xưa anh ta cưới An với nhan sắc tạm gọi là ưa nhìn, vì lúc ấy anh ta chưa có điều kiện. Những cô nàng xinh đẹp chẳng ai thèm ngó ngàng tới gã đàn ông nghèo như anh ta. Giờ Thắng đã có tiền, anh ta nghĩ rằng một cô vợ quyến rũ khiến bao người mê đắm mới xứng đáng sánh bước bên mình.

"Sau ly hôn tôi và chồng cũ không liên lạc với nhau, thi thoảng anh ta nhớ ra thì chuyển khoản chu cấp cho con mà thôi. Có điều tôi biết anh ta thay người tình như thay áo và tất nhiên đều là những cô nàng xinh đẹp, gợi cảm", An kể.

Bẵng đi 3 năm sau, Thắng đột ngột liên lạc với An, thăm hỏi vợ cũ và con trai rất nhiệt tình. Thắng còn hẹn An ra ngoài gặp mặt nhưng cô từ chối, bởi An cho rằng có vấn đề gì Thắng hoàn toàn có thể nói ngay qua điện thoại.

Bị vợ cũ từ chối mấy lần nhưng Thắng không hề nản chí. Anh ta vẫn đều đặn hỏi han An mỗi ngày khiến An khó hiểu về mục đích của Thắng. Cô từng nghĩ, phải chăng Thắng muốn quay lại với vợ cũ. Song Thắng vẫn ăn nên làm ra, với tính cách như anh ta thì phải cưới một cô vợ xinh đẹp mới đúng.

Ảnh minh họa

Cho đến khi nhìn chiếc túi xách hàng hiệu trị giá mấy chục triệu được gửi tới tận công ty, An thực sự kinh ngạc vô cùng. Trong hộp quà, Thắng để lại mấy chữ "Mong được gặp em một lần". Lần này cô đồng ý hẹn gặp chồng cũ, không phải vì món quà, mà vì cô muốn biết Thắng đang ấp ủ mục đích gì, đủ sức khiến anh ta phải bỏ vốn đầu tư lớn đến thế.

"Chồng cũ không ngờ lại thực sự có ý muốn quay lại với tôi. Anh ta bảo đã chán ngấy những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng nhưng chỉ biết đến tiền rồi. Trong lòng những người phụ nữ đó, khi anh ta còn chu cấp nhiều tiền thì họ còn tình yêu, một khi hết tiền thì tình nghĩa cũng trở thành thứ chẳng đáng giá 1 xu. Anh ta còn kể, nửa năm nay chẳng hẹn hò ai vì ngán ngẩm việc nhìn vào những khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy sự giả dối, tham lam và toan tính...", An cho hay.

Chính vì thế Thắng mới tha thiết nhớ về vợ cũ - người phụ nữ nhan sắc không nổi trội nhưng có một tâm hồn đẹp và luôn sống chân tình. Đáng tiếc, lúc này Thắng mới nhận ra điều đó thì đã muộn. Những tổn thương Thắng từng gây ra cho An sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa, tình yêu An dành cho Thắng cũng cạn kiệt từ lâu.

Thực ra những người đàn ông như Thắng không phải quá hiếm. Họ mải miết chạy theo những hào nhoáng, phù phiếm bên ngoài, dốc cạn túi tiền và tâm trí cho những cuộc vui ấy. Để rồi khi mọi thứ qua đi, họ nhận ra mình đã tự tay đánh mất đi thứ vô cùng đáng giá. Họ chẳng còn lại điều gì, ngoài nỗi cô đơn và những thứ tình yêu phải dùng tiền mới mua được.