Chọn mũ bảo hiểm chất lượng vì an toàn của chính mình và người thân

Hàng năm, đặc biệt trong những dịp lễ - tết, các con số thống kê liên quan đến tai nạn giao thông lại khiến cho người ta giật mình. Số người thương vong lên đến hàng nghìn, không chỉ ảnh hưởng tới nỗi lo của toàn dân mà còn là nỗi đau trong mỗi cá thể gia đình.



Một trong những lý do ẩn sau chính là chiếc mũ bảo hiểm kém chất lượng. Khoảng 90% trong số 540 người tham gia khảo sát đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn, không bảo vệ được khỏi nguy cơ chấn thương trong trường hợp không may gặp tai nạn giao thông, theo một nghiên cứu được công bố tại cuộc hội thảo do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức.

Theo đó, mặc dù Việt Nam duy trì tỷ lệ người sử dụng mũ bảo hiểm khá cao trên cả nước từ nhiều năm nay, tuy nhiên vấn nạn mũ bảo hiểm kém chất lượng vẫn là hạn chế và tồn đọng nhiều. Người tiêu dùng thường tập trung vào các sản phẩm dễ mua, thuận tiện, bán ở lề đường, vỉa hè, với giá thành rất rẻ và có mẫu mã thời trang. Có thể thấy, đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc sử dụng phổ biến loại mũ chưa đạt chất lượng trên thị trường.

Làm sao để chọn được một chiếc mũ bảo hiểm chất lượng?

Vừa có thể sở hữu một chiếc mũ tiêu chuẩn, giá thành phải chăng lại có mẫu mã đa dạng không hề khó. Hiện nay trên thị trường giá cả của một chiếc mũ bảo hiểm đến từ thương hiệu uy tín có giá giao động từ 500.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ và hơn thế nữa. Tuy nhiên với nhu cầu sử dụng hằng ngày và đảm bảo độ an toàn thì một chiếc mũ bảo hiểm với giá cả trung bình 1.000.000 VNĐ là xứng đáng và hợp lý. Quan trọng nhất là phải lựa chọn nhà cung cấp, cửa hàng uy tín để chọn mặt gửi vàng. Và Arrow tự tin có thể làm được điều này.

Mỗi chiếc mũ bảo hiểm có hình dáng, kích thước khác nhau nhưng đều có mục đích chung là đảm bảo được độ an toàn cho người tham gia giao thông. Tại Arrow, nhân viên sẽ tư vấn từ a đến z các sản phẩm phù hợp với nhu cầu cũng như điều kiện của khách hàng, đặc biệt là size mũ phù hợp. Chiếc mũ bảo hiểm càng vừa vặn, càng gia tăng sự an toàn.

Ngoài tính thời trang, các thiết kế của Arrow đạt đến tiêu chuẩn cao, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ cũng như các thông số kỹ thuật. Có thể kể đến tiêu chuẩn DOT của Mỹ, Quatest Việt nam và TIS Thái Lan.

Hơn thế nữa, chế độ bảo hành mua hàng cũng rất hợp lý, chi tiết như bảo hành về viền nón, nút nón, quai nón khi bị lỗi kỹ thuật, cam kết bồi thường nếu có phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Khách hàng chẳng cần đi đâu xa, truy cập ngay website mua hàng của Arrow để thỏa sức chọn lựa và nhận hàng tại nhà với ưu đãi Freeship nội thành cho đơn hàng từ 1.000.000 VNĐ.

Các sản phẩm nên lựa chọn khi tới với Arrow

Một trong những dòng sản phẩm được ưa chuộng tại Arrow có thể nói đến mũ bảo hiểm 3/4, vừa cổ điển, vừa độc đáo. Thiết kế này tập trung vào sự đa dụng và vẻ ngoài bắt mắt, dễ dàng trở thành một món đồ thời trang không thể thiếu cho vẻ ngoài của bạn. Nét đẹp cổ điển của những chiếc mũ tròn trịa là điểm nhấn cần thiết với dòng xe máy classic và các loại xe máy phổ thông. Mũ bảo hiểm 3/4 cũng là một trong những item "ruột" các couple đam mê đi "phượt", tạo nên những khoảnh khắc kỉ niệm đáng nhớ. Hiện nay, để sở hữu một chiếc mũ bảo hiểm 3/4 xinh xắn cực dễ dàng, tại Arrow có nhiều lựa chọn tùy vào phân khúc và nhu cầu sử dụng với mức giá khác nhau, đơn cử như các thương hiệu: Raws, Bulldog, Avex,...

Tiếp đến là dòng mũ bảo hiểm nửa đầu Biltro Cozzi, "best seller" tại Arrow. Đây là dòng mũ nửa đầu đầu tiên của thương hiệu Avex, đặc biệt được ưa chuộng bởi phái nữ. Với điều kiện thời tiết nắng nóng quanh năm ở Việt Nam, mũ bảo hiểm nửa đầu là lựa chọn thích hợp cho những chuyến đi nội thành, bởi tính gọn nhẹ, thoáng mát mà vẫn đảm bảo an toàn cho người dùng. Vỏ mũ được làm từ chất liệu ABS nguyên sinh với lớp mút xốp EPS dày, có thêm phần xốp trên đỉnh đầu mang lại cảm giác êm ái cho người đội. Miếng ốp tai tạo sự thông thoáng, rất thích hợp cho điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam. Cuối cùng là phần lót vải bên trong cũng được thiết kế từ vải thấm hút tốt, thoáng khí, kháng khuẩn.

Không chỉ là thương hiệu thời trang trong lòng giới trẻ, Arrow luôn nỗ lực phát triển và trở thành nhãn hiệu được khách hàng tin cậy và lựa chọn nhằm mục đích an toàn trên những chuyến đi, giống như khẩu hiệu "Feel free - Be safe". Tại đây không chỉ bán mũ bảo hiểm, mà còn bán sự uy tín.

