Chọn hành tây nên chọn củ nặng hay nhẹ

Hành tây là một trong những nguyên liệu phổ biến có thể dùng để chế biến rất nhiều món ăn ngon từ đồ sống, xào, nấu, nướng, trộn,... Để chọn được hành tây ngon, cần nắm chắc 3 đặc điểm dưới đây, đảm bảo việc đi chợ của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn hết.

Quan sát phần vỏ

Củ hành tây ngon sẽ có phần vỏ chắc chắn, trơn láng, không có vết thâm đen và ôm chặt lấy phần củ bên trong. Khi chọn, nên lựa những củ có lớp vỏ mỏng, sáng bóng, đều màu, sờ vào thấy khô và chắc tay. Những củ hành tốt nhất phải có lớp vỏ khô và dễ bong để có thể lột bỏ dễ dàng. Tránh lựa củ mọc mầm, chỗ cứng chỗ mềm và màu không đều bởi hành này không tươi và có thể bị đắng.

Mẹo chọn hành tây ngon.

Do đó, nếu thấy củ hành như vậy thì bạn cứ chọn ngay không cần phải suy nghĩ. Ngược lại, những củ hành có vỏ sần sùi, xốp, bọng thì không nên chọn vì những củ hành này không còn tươi nữa.

Quan sát hình dáng củ hành

Một trong những bí quyết giúp bạn chọn mua được những của hành tây ngon là bạn nên kiểm tra bề ngoài của củ hành. Khi bạn quan sát rổ hành tây bạn sẽ dễ dàng nhận ra các củ hành có hình dạng không giống nhau. Lúc này, bạn nên nhớ chỉ chọn những củ có hình tròn là ngon nhất, những củ hành dẹt hay có dáng dài sẽ không ngon bằng những củ hành tròn. Ngoài ra bạn cũng chỉ nên chọn những củ hành bề ngoài vẫn còn tươi non không bị dập nát.

Quan sát phần rễ

Củ hành tây có phần rễ nhiều sợi dài chứng tỏ là củ hành còn tươi. Do đó, nếu chọn những củ có nhiều rễ thì vị hành sẽ ngon hơn mà thời gian bảo quản cũng được lâu hơn. Ngược lại, những củ hành mất hẳn phần rễ thì bạn không nên chọn vì đây là những củ để lâu sẽ không còn ngon và nhanh hỏng hơn.

Ngoài ra, chúng ta có thể cảm nhận được phần ngọn của củ hành khi mua. Nếu ngọn rất khô ráo, bạn có thể chọn mua còn nếu vị trí đó ẩm ướt, tức là hành có nhiều nước thì không nên mua, vì hành quá tươi không dễ bảo quản, rất dễ bị thối, hỏng.

Lưu ý: Không mua những củ hành đã mọc mầm vì chúng không thể tươi lâu trong một thời gian dài.

Mẹo bảo quản hành tây tươi lâu

Bảo quản bằng túi lưới, túi giấy hoặc rổ

Nếu dùng không hết, bạn nên trữ hành trong túi lưới, túi giấy, hoặc dùng tất da.... Việc đặt mỗi củ trong một túi sẽ khiến chúng lâu hỏng hơn là cho tất cả chung một nơi. Lưu ý, cần tạo lỗ thoát khí để hành dễ “thở”, không bị ẩm thấp, thối nhũn.

Mẹo bảo quản hành tây tươi lâu

Đặt rổ hoặc túi đựng hành ở nơi tối và mát

Đặt rổ hoặc túi đựng hành ở nơi tối và mát. Nhiệt độ lý tưởng nhất để giữ cho hành tươi lâu là từ 5 – 15 độ C. Tuyệt đối không nên để hành ở những nơi có nhiệt độ thấp hơn 5 độ C hoặc cao hơn 20 độ C.

Kiểm tra túi, rổ đựng hành mỗi tuần một lần, bỏ đi những củ có dấu hiệu bị thối, mềm hoặc thay đổi màu sắc. Tránh ánh nắng trực tiếp. Độ ẩm cao khiến hành dễ dàng bị thối rữa. Trong khi đó, ánh nắng trực tiếp với nhiệt độ cao lại dễ khiến hành trở nên khô quắt.

Bảo quản hành thừa

Bạn có thể giữ phần hành thừa còn lại bằng cách bọc chúng bằng màng bọc thực phẩm hoặc túi nhựa có khóa kéo trước khi cho vào tủ lạnh. Với cách này, bạn có thể giữ được độ tươi cho hành trong vòng từ 2 đến 3 ngày.

Tuy nhiên, cách tốt nhất là bạn nên dùng hộp hoặc lọ có nắp kín, cho phần hành thừa vào. Điều này giúp cho mùi hành không ám vào các thực phẩm khác có trong tủ lạnh.

Tránh đặt chung với khoai tây

Không đặt hành chung với khoai tây vì hơi nước từ khoai tây bốc lên khiến hành nhiễm ẩm, thối rữa nhanh hơn. Đồng thời, khoai tây cũng dễ “bắt mùi” của hành khiến món ăn có mùi vị khác lạ.