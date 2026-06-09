Chọn ghế ô tô cho con: Cha mẹ Hà Nội bật mí bí quyết vừa an toàn vừa "đáng đồng tiền" suốt 12 năm

Bài toán kinh tế "căng não" từ việc mua ghế cho con

Gia đình chị Mai hiện đang sinh sống tại Hà Nội, nhà có một bé trai 5 tuổi. Tính đến nay, nhà chị đã đổi ghế ngồi ô tô cho bé liên tục 3 lần trong 5 năm để tuân thủ theo quy định như sau:

- Trẻ 0 - 1 tuổi: phải dùng ghế ô tô dành cho bé sơ sinh (dưới 13kg), rear-facing (quay mặt về phía sau), phần lưng ghế nghiêng khoảng 45 độ, hỗ trợ đầu, cổ và cột sống của bé.

- Trẻ từ 1 tới 3 tuổi: vẫn là ghế rear-facing, nhưng phải đổi sang các loại ghế phù hợp với cân nặng từ 9kg - 18kg, đệm kê đầu cao hơn và có đai 5 điểm cố định bé tốt hơn.

- Trẻ em từ 4 - 7 tuổi: ghế ngồi ô tô kiểu forward-facing (quay mặt về phía trước) cho tới khi chiều cao hay cân nặng của bé đạt mức khuyến nghị của nhà sản xuất (khoảng 18-30 kg).

- Sau giai đoạn này, con sẽ chuyển sang ngồi ghế nâng (booster).

Bài toán kinh tế nan giải từ việc mua ghế ngồi ô tô cho bé.

Mỗi lần đổi ghế như vậy, nhà chị Mai lại phải chi trung bình 2 - 3 triệu đồng cho một chiếc ghế mới toanh. Ba mẹ sẽ cần sử dụng ít nhất 4 loại ghế khác nhau theo sự phát triển chiều cao - cân nặng của bé, nên chi phí tổng sẽ rơi vào khoảng 8 triệu đồng.

"Bài toán" kinh tế ngặt nghèo này cũng thúc đẩy nhiều ba mẹ chuyển sang các ghế ngồi ô tô cho bé all-in-one, tích hợp các tính năng toàn diện phù hợp với bé từ 0 - 12 tuổi. Đặc biệt, chỉ từ 1.900.000 là ba mẹ đã có thể sắm một chiếc ghế all-in-one cứng cáp để bé dùng suốt 12 năm, nghĩa là chi phí sẽ tiết kiệm gần 7 lần so với việc mua ghế rời.

Tiêu chí chọn ghế ngồi ô tô all-in-one bền, chắc, an toàn

Một chiếc ghế đáp ứng nhu cầu của bé trong suốt 12 năm thì cần có tiêu chuẩn gì? Ba mẹ hãy "bỏ túi" ngay các tiêu chí quan trọng sau nhé:

Ghế all-in-one cần đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn dành riêng cho ghế ngồi ô tô trẻ em.

- Tiêu chuẩn ECE: Tiêu chuẩn của châu Âu về độ an toàn của ghế ô tô cho bé. Để đạt được tiêu chuẩn này, ghế phải trải qua các đợt thử nghiệm va chạm để đảm bảo an toàn tối đa khi tham gia giao thông.

- Tích hợp hệ thống ISOFIX: Cứng cáp và chắc chắn, gắn vào khung xe thay vì chỉ cố định bằng dây an toàn như các loại ghế truyền thống, từ đó tăng cường khả năng bảo vệ bé.

- Phù hợp với cân nặng dưới 36kg: Đồng thời có nhiều mức tựa đầu để dễ dàng điều chỉnh theo chiều cao đảm bảo luôn vừa vặn với cơ thể của bé.

- Mua tại các hệ thống nổi tiếng: Các hệ thống bán đồ mẹ và bé như Con Cưng có thể đảm bảo ghế ô tô cho bé là hàng chính hãng với chất lượng đạt chuẩn.

Ghế ngồi ô tô Animo OneFit - Giải pháp an toàn đa nhiệm, tiết kiệm cho bé từ 0 - 12 tuổi

Với các mẹ bỉm tin chọn Con Cưng thì chắc không còn xa lạ gì với thương hiệu Animo nữa. Đây là một thương hiệu của Việt Nam, do đó sản phẩm cũng được phát triển dựa trên sự hiểu biết về trẻ em Việt, mang đến ghế ngồi ô tô vừa vặn và bao bọc bé luôn thoải mái.

Ghế Animo được thiết kế để phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt.

Dòng ghế ngồi ô tô Animo OneFit được ưa chuộng như là một giải pháp đa nhiệm, đáp ứng nhu cầu của các bé từ 0 - 12 tuổi (dưới 36kg). Điểm đặc biệt nhất ở chiếc ghế này chính là thiết kế xoay 360°. Vì thế, ba mẹ có thể chủ động xoay ghế về phía trước - phía sau tùy theo độ tuổi của bé.

Không chỉ vậy, ghế ô tô Animo OneFit còn đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của châu Âu về khả năng bảo vệ bé - ECE R44. Ghế cũng trang bị hệ thống ISOFIX cứng cáp. Thiết kế này không chỉ giúp ba mẹ lắp ráp ghế cực nhanh chỉ trong 10 giây, mà còn liên kết vững chắc với khung xe, cố định bé tốt hơn so với hệ thống dây an toàn truyền thống.

Với giá tham khảo từ 1.970.000đ, Animo OneFit cũng là ghế ngồi ô tô all-in-one có mức giá hấp dẫn nhất so với các sản phẩm ghế ngồi có cùng công năng.

Animo OneFit là sản phẩm có giá tốt nhất trong cùng phân khúc.

Mẹo giúp ba mẹ bảo quản ghế bền lâu

- Với chiếc ghế có thể dùng suốt nhiều năm như Animo OneFit thì công đoạn bảo quản rất quan trọng, giúp ghế có thể giữ được khả năng bảo vệ bé tốt nhất trong lâu dài. Vì thế, ba mẹ đừng bỏ qua các bước sau đây khi dùng ghế cho bé:

= Vệ sinh đúng cách thường xuyên: Ba mẹ nên hút bụi sạch, lau sạch vết bẩn, lau khô sau đó phơi ghế ở nơi khô thoáng, nên lặp lại bước này 3 lần/tháng.

- Lưu trữ ở nơi khô ráo, thoáng mát: Tránh môi trường quá ẩm ướt gây ẩm mốc, hoặc nắng gắt có thể làm giòn phần nhựa của ghế làm ghế dễ gãy hơn.

- Kiểm tra định kỳ các bộ phận: Trung bìn, ba mẹ nên kiểm tra ghế 6 tháng/lần.

- Lắp ghế đúng cách: Kể cả ghế ISOFIX hay ghế dùng dây an toàn truyền thống, ba mẹ hãy tuân thủ cách lắp ghế trong tờ hướng dẫn của hãng nhé.