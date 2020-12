Chọn blazer không khéo có thể biến thành "bà cô lỗi thời" nhưng bạn mặc 4 kiểu này thì chỉ trẻ xinh, thanh lịch trở lên

Dù bao nhiêu mùa lạnh trôi qua, blazer vẫn có một chỗ đứng vững chắc trong tủ đồ của các chị em nhờ vẻ thanh lịch, thời thượng. Nhìn chung, blazer là một item khá dễ mặc dễ đẹp, nhưng cũng không đơn giản đến nỗi chị em có thể nhắm mắt chọn bừa vẫn ra được set đồ thời trang. Vấn đề thường thấy khi diện blazer chính là vẻ ngoài dễ thành nghiêm túc quá hóa già nua, tẻ nhạt. Tuy nhiên, nếu chị em chọn 4 phiên bản trẻ trung nhất sau đây của áo blazer, vẻ ngoài chắc chắn sẽ chỉ tươi mới, thanh lịch và xịn đẹp trở lên.



1. Áo blazer màu be

Trong số vô vàn gam màu, đồ màu be chính là kiểu trang phục dễ mặc nhất; và blazer màu be theo đó cũng là item rất đáng để chị em đầu tư. Blazer màu be mang đậm tính thanh lịch và trang nhã, nhưng dẫu vậy, với sắc độ tươi sáng, blazer màu be vẫn đem đến vẻ ngoài trẻ trung cho người diện, hoàn toàn không có chuyện bị già đi. Ngay cả trong trường hợp bạn mix blazer màu be với toàn item tối màu, kiểu áo này cũng sẽ giúp thắp sáng set đồ, đảm bảo cho bạn vẻ ngoài trẻ xinh.

2. Áo blazer trắng/trắng kem

Cũng thuộc hàng kinh điển như blazer đen nhưng những mẫu blazer trắng xuất sắc hơn hẳn về khả năng trẻ hóa phong cách, giúp tổng thể set đồ thêm sáng sủa, tươi mới. Chỉ với blazer trắng thôi, bạn cũng có thể tạo nên những tổng thể trang phục mới mẻ chỉ bằng cách chọn thay đổi giữa gam màu trắng tinh với trắng kem.

Khi muốn vẻ ngoài trông sang trọng, quý phái mà vẫn trẻ trung, blazer trắng tinh tươm là một lựa chọn hoàn hảo. Còn trong trường hợp, bạn muốn mình toát lên vẻ sành điệu, xịn sò mà vẫn trang nhã, blazer trắng kem sẽ giúp bạn được toại nguyện.

3. Áo blazer kẻ

Blazer kẻ là item không bao giờ thiếu vắng trong tủ đồ của hội sành điệu. Lý do cũng dễ hiểu thôi, blazer kẻ là item nổi bật nhưng cũng đủ thanh lịch, diện lên cũng rất trẻ trung, sinh động nữa. Để đảm bảo độ hài hòa cho set trang phục, các quý cô sành điệu thường mix blazer kẻ với những chiếc áo trơn màu, và nếu chọn đồ màu trung tính, vẻ sang xịn sẽ còn được gia tăng mạnh mẽ hơn nữa. Blazer kẻ cũng hợp mix với nhiều kiểu quần và chân váy; trong trường hợp bạn muốn vẻ ngoài được hack tuổi hiệu nghiệm nhất, bộ đôi blazer + quần jeans chính là combo hoàn hảo để diện.

4. Áo blazer màu pastel

Đừng chỉ mặc mãi những mẫu blazer màu trung tính, bạn hoàn toàn có thể tạo nên set đồ max trẻ trung, tươi xinh nhưng cũng ghi trọn điểm thanh lịch với những chiếc blazer màu pastel. Hội sành điệu thường mix áo blazer màu hồng, xanh biển hay tím pastel với áo trắng và quần/chân váy màu trung tính. Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn sẽ có được vẻ ngoài tao nhã và cũng thật ngọt ngào, nữ tính.

Nguồn: Internet