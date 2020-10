Chơi game bị thua, chàng trai tức giận ném vỡ điện thoại nhưng ngay sau đó phải nhập viện, nhìn dáng cao gầy của bệnh nhân, bác sĩ đoán ngay ra bệnh

Bác sĩ Ngô, bệnh viện Fuzhou Second Hospital, chia sẻ về trường hợp Tiểu Trần sống tại Trung Quốc. Tối ngày 22/10, sau khi về đến nhà, Tiểu Trần chơi game di động suốt 4 tiếng và thua liên tiếp. Quá tức giận, Tiểu Trần đã ném vỡ điện thoại. Ngay sau đó, Tiểu Trần bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tức ngực, khó thở nên được người nhà đưa đến bệnh viện khám.



Tiểu Trần bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tức ngực, khó thở nên được người nhà đưa đến bệnh viện khám.

Khi khi nhìn ngoại hình cao và gầy của Tiểu Trần, bác sĩ Ngô hoài nghi bệnh nhân mắc bệnh tràn khí màng phổi tự phát, kết quả khám sau đó đã chứng thực hoài nghi của bác sĩ là chính xác.

Kết quả khám chứng thực bệnh nhân mắc bệnh tràn khí màng phổi tự phát.

Bác sĩ Ngô cho biết: "Tràn khí màng phổi tự phát không có bất kỳ lực tác động bên ngoài, phổi giống như quả bóng bị nổ tung". Sau khi tràn khí màng phổi, khí sẽ tích tụ trong khoang màng phổi, có thể gây khó thở, hạ huyết áp và rối loạn chức năng tim phổi.

Bác sĩ Ngô cho biết: "Người có thể trạng cao gầy rất dễ mắc bệnh tràn khí màng phổi tự phát. Nhóm người này bẩm sinh có màng phổi phát triển bất thường, dễ hình thành bóng khí trong phổi. Những bóng khí này như lốp xe yếu, chỉ một chút lực liền bị nổ tung, tràn khí màng phổi giống như bị xì lốp".

Tiểu Trần đã được tiến hành phẫu thuật nội soi bằng cách vá phổi bị thủng, hút khí màng phổi để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tiềm ẩn của bệnh tràn khí màng phổi tái phát. Ngày hôm sau, Tiểu Trần đã hồi phục và có thể xuất viện.

Bác sĩ cảnh báo, ngoài những thanh thiếu niên gầy và cao, nam giới thích hút thuốc cũng dễ mắc bệnh. Theo kinh nghiệm lâm sàng, 2/3 bệnh nhân phát bệnh khi đang sinh hoạt bình thường hoặc nghỉ ngơi, chẳng hạn khi cười lớn, nâng một vật nặng hoặc chơi bóng rổ, thậm chí khi táo bón và cố gắng rặn cũng có thể bị bệnh. Có 90% bệnh nhân sẽ bị tức ngực, khó thở, ho và các triệu chứng khác, trường hợp nặng sẽ có biểu hiện cáu gắt, vã mồ hôi, tụt huyết áp, thậm chí là sốc, nếu có các triệu chứng trên thì bạn phải cảnh giác và đi khám càng sớm càng tốt.

Tràn khí màng phổi là tình trạng phổi bị xẹp, không khí xâm nhập vào khoang màng phổi. Chính lượng khí này ép vào phía ngoài phổi và làm phổi xẹp xuống. Tràn khí màng phổi có thể xảy ra ở toàn bộ hoặc một phần phổi.

Đối tượng bị tràn khí màng phổi chủ yếu là người từ 20-40 tuổi, đặc biệt là những người cao và gầy. Một số các yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng bị tràn khí màng phổi như:

Giới tính: Tỉ lệ lớn người mắc bệnh là nam giới.

Hút thuốc: Khói thuốc lá là tác nhân quan trọng gây nên các bệnh lý hô hấp, trong đó có tràn khí màng phổi.

Di truyền: Có những thể tràn khí màng phổi có nguyên nhân là yếu tố di truyền.

Tiền sử các bệnh liên quan đến nhiễm trùng phổi hoặc tràn khí màng phổi.

Có nhiều nguyên nhân được cho là gây ra tình trạng tràn khí màng phổi tự phát. Các nguyên nhân này đều khó chẩn đoán và đôi khi các cán bộ y tế không nghĩ đến các nguyên nhân này.



Tràn khí màng phổi tự phát do lao: Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, dân trí thấp, không có đủ điều kiện thuận lợi để điều trị nên tỉ lệ người mắc tràn khí màng phổi do lao cao, lên tới 2/3 số trường hợp. Bệnh lao tiến triển có thể gây tràn khí màng phổi do hình thành những ổ lao nằm rải rác trên bề mặt phổi và có thể bị vỡ ra bất cứ lúc nào.

Tràn khí màng phổi tự phát không do lao: 1/5 số ca tràn khí màng phổi tự phát là do các bệnh lý của phổi và phế quản như viêm phổi do phế cầu, áp xe, hen phế quản, ung thư phổi, khí phế thũng, giãn phế quản…

Theo Ettoday