Chối đây đẩy tin hẹn hò 1/1, nữ thần Kpop lại vội xóa bằng chứng đi Bali với “thần đồng bóng đá” Hàn Quốc

Vào ngày 2/1, The Fact đã công bố cặp đôi đầu năm mới là nữ idol Lee Naeun (April) và "thần đồng bóng đá" Lee Kang In. Bất chấp bị The Fact "tóm sống" loạt khoảnh khắc hẹn hò, Naeun vẫn lên tiếng phủ nhận mối quan hệ còn đại diện của Lee Kang In không đưa ra câu trả lời.

Thế nhưng netizen đã nhanh chóng soi ra được Lee Naeun đã xóa loạt ảnh được cho là đi du lịch Bali, Indonesia với Lee Kang In. Loạt ảnh check-in Bali này được nữ idol đăng tải vào tháng 9 năm ngoái. Trong khi đó, 1 fan đến Bali vào tháng 6 năm ngoái đã trông thấy Lee Kang In: "Ngoài đời anh ấy trông rất nam tính. Có vẻ như anh ấy đến Bali với 1 cô gái. Tôi nghĩ anh ấy đang trong kỳ nghỉ cá nhân nên giả vờ không nhận ra. Tôi phài kìm lòng mình lại để không hét lên rằng tôi là fan của anh ấy". Hành động xóa ảnh của Naeun giữa lúc tin hẹn hò bị "khui" càng khiến netizen tin rằng cô và Lee Kang In thực sự là 1 đôi.

Cựu thành viên April đột ngột xóa ảnh ở Bali giữa lúc bị khui tin hẹn hò

Lee Kang In cũng từng đăng ảnh ở Bali và được fan nhìn thấy đi du lịch hòn đảo này với 1 cô gái vào tháng 6/2023

Trước đó, The Fact hé lộ loạt ảnh nữ idol sinh năm 1999 và cầu thủ đình đám sinh năm 2001 hẹn hò trong xe hơi, tại nhà riêng của Naeun vào tháng 11/2023. Ngôi sao đang chơi bóng tại Pháp đã tận dụng thời gian tập trung đội tuyển quốc gia để về Hàn Quốc hẹn hò với bạn gái idol.

Các phóng viên của The Fact đã liên hệ với Lee Naeun thông qua điện thoại. Nữ idol có vẻ xấu hổ và không nói được gì trong giây lát, nhưng cô đã nhanh chóng cho biết: "Chúng tôi là người quen. Chúng tôi không phải người yêu của nhau". Khi được hỏi về cuộc gặp gỡ ở nhà riêng, Naeun nói: "Đó là để bàn về chuyện mua vé trận đấu". Đại diện công ty của nữ idol sinh năm 1999 cũng đồng tình với quan điểm này. Trong khi đó, đại diện của Lee Kang In trả lời: "Tôi không có gì để nói".

Cặp đôi bị The Fact "tóm sống" ảnh hẹn hò nhưng vẫn chối đây đẩy

Lee Naeun sinh năm 1999, cô ra mắt cùng April vào năm 2015. Naeun từng là nữ thần Kpop nổi tiếng thế hệ 3, lấn sân sang diễn xuất và được khán giả yêu mến với vẻ đẹp trong veo. Tuy nhiên nữ idol đã bị khán giả tẩy chay suốt 3 năm qua vì nghi vấn bắt nạt bạn cùng nhóm.

Trong khi đó, Lee Kang In sinh năm 2001 và đang là 1 trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất Hàn Quốc. Khi mới 10 tuổi, Lee Kang In đã gia nhập Học viện CLB Valencia ở Tây Ban Nha. Hiện nay, anh đang thi đấu cho CLB hàng đầu nước Pháp Paris Saint-Germain, sát cánh bên ngôi sao đình đám Kylian Mbappe.

Lee Naeun sinh năm 1999, hơn Lee Kang In 2 tuổi

