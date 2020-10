Chọc tức vợ yêu: Xuất hiện tình địch hàng "khủng" của tổng tài Gia Bách, nữ chính chiếm spotlight ngay ngày đầu đóng phim

Tập 6 Chọc tức vợ yêu mở đầu bằng màn khóa môi nóng bỏng của tổng tài Gia Bách (Kenny Koo) dành cho "sâu rượu" xinh đẹp Nhã Đan (Minh Trang). Tiếp nối diễn biến tập trước, biết người yêu gặp lại tình cũ, tổng tài ghen nên ngồi trong xe châm thuốc hút và bắt gặp ánh nhìn "đói khát" của Nhã Đan dành cho điếu thuốc trên tay anh. Vậy là Gia Bách dứt khoát khóa môi người đẹp với 1 miệng đầy khói thuốc, khiến Nhã Đan ho sặc sụa, đẩy anh ra. Nhưng ngay sau đó tổng tài liền thả nhẹ 1 nụ hôn nóng bỏng hơn và có lẽ sẽ "bốc cháy" luôn nếu nữ chính không ngủ gật giữa chừng.



Tỉnh dậy, Nhã Đan đã thấy mình ở trong 1 căn biệt thự khác của Gia Bách, đẳng cấp hơn và có view đẹp hơn căn trước. Tổng tài có khác, chuyển nhà ngay trong đêm, lợi hại hơn cả thần đèn! Gia Bách giải thích rằng chuyển đến nơi yên tĩnh vì muốn tốt cho tâm trạng Nhã Đan và con trai. Tổng tài còn thả thính: "Nếu cô không thích ở đây, chúng ta có thể dời đến căn biệt thự nào cô cảm thấy thoải mái nhất là được!" - Mấy ai chiều "vợ" được ngầu như anh?

"Quê độ" vì biết đêm qua mình say rượu còn cắn tổng tài bị thương, Nhã Đan chia sẻ lý do uống say là vì bị rút khỏi vai diễn tâm huyết, theo quyết định của nhà đầu tư. Nhất thời, Nhã Đan còn khóc trước mặt tổng tài. Hóa ra không phải cô buồn vì tình cũ, chỉ cần như vậy, những chuyện khác đã có tổng tài lo liệu! Mới buổi sáng còn tụt mood vì bị mất vai, đến chiều tối Nhã Đan đã hớn hở khoe với cha con Gia Bách - Gia Bảo (Huy Khang) là mình được nhận lại vai diễn. Có 1 nhà đầu tư mới đã rót vốn gấp đôi cho bộ phim với yêu cầu giữ lại vai cho Nhã Đan. "Thần hộ mệnh" bí ẩn ấy còn ai ngoài tổng tài Gia Bách!

Sau ngày phim bấm máy, Nhã Đan một lần nữa chiếm spotlight khi bất ngờ có đại gia giấu mặt thuê người rồng rắn kéo đến phim trường tặng cô 1 "rừng" hoa hồng đỏ, sau đó lại có người tặng nhẫn kim cương. Dân tình được phen xôn xao. Tất nhiên, "cô em hồ ly" Hải Vy (Quỳnh Hương) cũng thừa cơ hội thêm mắm dặm muối khiến cho mọi người, nhất là Thái Huy (Trường Thịnh) đang có mặt tại phim trường hiểu lầm là Nhã Đan có sugar daddy nâng đỡ. Thật ra, nhân vật bày ra sự kiện tặng hoa hồng là Lucifer - người quen cũ của Nhã Đan. Tuy chưa xuất hiện nhưng Lucifer đã "khua chiêng gióng trống" để nhắc nhở Nhã Đan nhớ ra sân bay đón mình. Xem ra tình địch của tổng tài sắp xuất hiện rồi đây!

Cuối tập 6 là tình huống hài hước hết nấc khi tiểu thiếu gia Gia Bảo làm nước ép gửi đến phim trường cho Nhã Đan và được cô nhắn tin đáp lại, kết bằng 1 câu tiếng Hàn "saranghaeyo" trìu mến. Gia Bảo hỏi ba "saranghaeyo" nghĩa là gì. Tổng tài chắc chắn là biết tiếng Hàn, nhưng do ghen tị với con trai nên đáp bừa rằng đó chỉ là 1 trợ từ vô nghĩa, khiến chú ba Gia Khang nghe mà cười đau ruột. Trong khi đó, tại phim trường, Nhã Đan bất đắc dĩ gặp tình cũ Thái Huy.

Tập 7 Chọc Tức Vợ Yêu sẽ tiếp tục được phát sóng trên kênh truyền hình Vie Channel HTV2, Vie GIẢITRÍ lúc 20h thứ Tư 21/10/2020.