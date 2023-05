Choáng với chi phí Lễ đăng quang vua Charles, khoe trọn độ xa hoa với tổng tiền gần gấp đôi đại lễ của cố nữ hoàng?

Ngày 6/5 tới đây, Lễ đăng quang vua Charles III sẽ chính thức được diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng triệu người trên toàn cầu. Đây là một dịp lễ quan trọng không chỉ với người dân Vương quốc Anh mà còn là sự kiện đáng chú ý nhất đối với hoàng gia trên khắp thế giới.

Để chuẩn bị cho dịp đại lễ này, rất nhiều sự kiện lớn sẽ được tổ chức, bao gồm lễ diễu hành, lễ đăng quang chính thức tại Tu viện Westminster và một buổi hòa nhạc hoành tráng ở Windsor. Dù không được tiết lộ nhưng nhiều chuyên gia dự đoán rằng lễ đăng quang này có thể tiêu tốn của ngân khố số tiền lên tới 100 triệu bảng Anh (khoảng 2.300 tỷ đồng).

Lễ đăng quang Vua Charles dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 100 triệu bảng Anh

Không giống như lễ đăng quang lần trước được tổ chức vào năm 1953 cho cố Nữ hoàng Elizabeth II, lễ đăng quang này, hay còn được gọi với mật danh "Chiến dịch Quả cầu vàng", sẽ là một sự kiện có quy mô nhỏ hơn, với thời lượng ngắn hơn và ít người tham dự hơn. Theo đó, quốc vương tương lai chỉ có ý định mời khoảng hơn 2.000 người tham dự thay vì 8.251 khác mời như lễ đăng quang trước.

Tuy được cho là có phần thu gọn hơn nhưng khoản tiền 100 triệu bảng Anh mà phía hoàng gia chi cho sự kiện lần này lại gần gấp đôi so với con số 1,57 triệu bảng Anh (tương đương 56 triệu bảng ở thời điểm hiện tại) cho đại lễ của cố Nữ hoàng Elizabeth vào năm 1953.

Tổng tiền cho Lễ đăng quang của vua Charles gần gấp đôi so với con số trong dịp cố Nữ hoàng đăng quang

Theo New York Time, nguyên nhân của việc này do hoàng gia sử dụng một khoản tiền khủng cho việc đảm bảo an ninh, điều mà nhiều thập kỷ trước không phải là mối quan tâm lớn.

Tờ The Sun cũng cho biết thêm rằng, vấn đề an ninh đặc biệt được chú trọng vào Lễ đăng quang vua Charles vào ngày 5/6 tới đây. Trang này cho biết sẽ có khoảng 11.500 cảnh sát có mặt ở khắp nơi để đảm bảo an ninh trật tự.

Cụ thể, sẽ có cộng 9.000 sĩ quan mặc đồng phục làm nhiệm vụ ở Trung tâm Luân Đôn vào ngày Lễ đăng quang với 1.000 sĩ quan được điều động từ các lực lượng khác trên khắp đất nước. Ngoài ra, sẽ có 2.500 cảnh sát chuyên nghiệp khác từ các đơn vị bảo vệ chặt chẽ, vũ khí, hàng hải cũng như bộ phận kỵ binh, bắn tỉa,...

Công tác an ninh cho đại lễ đang được tiến hành tốt

Nguồn: TIME, The Sun