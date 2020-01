Choáng ngợp với nhật ký tình yêu của cặp đôi sang xịn: Làm điều điên rồ bằng cách cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới với những con số không tưởng

Một câu slogan chỉ lối dẫn đường của tình yêu: "Không quan trọng đi đâu, quan trọng là được đi cùng nhau". Điều kì diệu nhất trong tình yêu không phải có một người yêu bạn tha thiết, hi sinh vì bạn mà là điên cùng với cái điên của bạn, cảm cùng những suy nghĩ liều lĩnh và sẵn sàng nắm tay bạn đi qua những năm tháng thanh xuân thật ý nghĩa.

Mới đây, trên 1 diễn đàn mạng, cô gái có tên Kelly Nguyễn đã trút bầu tâm sự trong không khí Tết đến Xuân về. Ngoài sự ngưỡng mộ, rất nhiều người ngỡ như được truyền cảm hứng từ câu chuyện tình yêu ấy.

Cô viết: "Tài sản quý giá nhất của các bạn là gì? Năm mới mình xin phép được khoe 1 chút. 27 tuổi tài sản quý giá nhất của mình là những tấm ảnh này (nếu tụi mình không bị dàn cảnh cướp ở Barca thì khối tài sản này còn to hơn).

Chỉ sau 30 phút đăng tải, tâm sự của cô dâu mới đã được gần 4k lượt like và rất nhiều người quan tâm bình luận.

Nhưng đâu gì là dễ có được, đâu gì là tự dưng có được! Để có được khối tài sản này bọn mình phải từ bỏ công việc mà nhiều người mơ ước, bọn mình phải tiết kiệm chắt chiu ròng rã 3 năm trời, nói không với nhiều cuộc vui bạn bè, mua gì sắm gì cũng đắn đo suy nghĩ rồi lại thôi, nhịn thèm bao nhiêu thứ. Ăn cũng đồ sale, mặc cũng đồ sale, mà xài cũng đồ sale, nói không ngoa chứ không có 1 món nào trong nhà mình mà không phải đồ sale. Rồi những đêm thức trắng để lên plan, book vé và khách sạn.

Tất cả những hi sinh ấy là để cho hành trình của cuộc đời trước khi bước qua tuổi 30, trước khi vướng bận con cái. Tụi mình đã đi qua 15 nước và 27 thành phố, tổng quãng đường 78k km (bằng 2 lần chu vi quả địa cầu), đi qua 4 châu lục, 3 đại dương trong vòng 75 ngày trên 19 chuyến bay ghế hạng Nhất và hạng Thương Gia.

Vậy tụi mình đã được và mất gì cho cái 'điên dại của thanh xuân' này?

"Tài sản" sau mỗi chuyến bay

Tụi mình được những trải nghiệm mà cả đời này sẽ không bao giờ quên, sẽ có bao nhiêu câu chuyện để kể cho con cháu sau này nghe! Nào là lần đầu tiên được ngồi khoang hạng Nhất, lần đầu tiên được ăn ở nhà hàng 2 Michelin Star, lần đầu tiên được đến những kì quan của thế giới như tháp Effiel, Khải Hoàn Môn, toà thánh Vatican, tượng nữ thần tự do, etc, lần đầu tiên được đặt chân đến những vùng đất mới, được thưởng thức những nền ẩm thực mới, lần đầu tiên được ăn miếng thịt bò Kobe chuẩn $300, lần đầu tiên được cầm khẩu súng tự do bắn, tất cả những gì tụi t trải qua trog chuyến đi.

Tụi mình được tự xử lí những tình huống trớ trêu nơi đất khách quê người mà không thể nhờ được sự trợ giúp của bất cứ ai. Làm bọn mình mạnh mẽ hơn rất nhiều và làm bọn mình trưởng thành hơn nữa.

Tụi mình được những khoảng thời gian quý giá bên nhau mà để sau này những lúc mệt mỏi muốn buông tay nhau có cái để níu kéo, những lúc muốn sa ngã để nghĩ lại mà quay đầu về với nhau.

Còn thứ duy nhất mà bọn mình đã mất đó chính là TIỀN thứ mà mình tin còn sức là vẫn còn làm được!!!

Các bạn ơi, ước mơ gì thì hãy cố gắng thực hiện đi! Thanh xuân ngắn lắm, chẳng đợi chờ ai đâu.... Đừng để sau này gối mỏi chân run ngồi ngẫm nghĩ lại chặc lưỡi biết thế... Chúng ta chỉ hối hận những điều chúng ta chưa làm chứ rất ít khi chúng ta hối hận vì những điều mà chúng ta đã làm.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của Hoàng Long và Thùy Trang

Lại 1 năm nữa lại đến, chúng ta lại bớt đi 1 năm để sống thế nên còn chần gì nữa nhỉ?!".

Kèm theo tâm sự khá dài là rất nhiều bức ảnh những nơi mà cặp đôi này đã đi qua. Quả thật khiến nhiều người ngưỡng mộ vô cùng. Đúng như những gì cô ấy nói, "cái điên dại của thanh xuân" thật đặc biệt. Và hạnh phúc nhất là được trải qua những điều đặc biệt ấy cùng nhau. Nhưng có rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Đa phần họ cho rằng dù ai cũng muốn được yêu theo cách trải nghiệm nhưng điều quan trọng là kinh tế và mức thu nhập phù hợp.

Có những quyết định nghe có vẻ điên rồ nhưng đối với người nào đó lại mang lại giá trị vô giá. Ví dụ như cô gái trong câu chuyện trên. Nhưng bỏ qua những thứ thuộc về vật chất, hãy nghĩ đến thông điệp mà cô ấy đưa ra. Khi yêu hãy làm những điều ý nghĩa nhất dành cho nhau. Cùng nhau trải nghiệm cũng là cách giúp mối quan hệ ấy thêm gắn kết, thêm hiểu nhau.

Nếu đơn giản chỉ là hẹn hò, đi xem phim, đi cafe thì có lẽ yêu bao năm cũng sẽ có những nuối tiếc lúc kết hôn. Tình yêu phải được trải qua thử thách, phải được sống trong nhiều môi trường khác nhau thì nó mới bền chặt.

Đúng như cô ấy nói: "Tụi mình được những khoảng thời gian quý giá bên nhau mà để sau này những lúc mệt mỏi muốn buông tay nhau có cái để níu kéo, những lúc muốn sa ngã để nghĩ lại mà quay đầu về với nhau".

Không cần đi đâu xa, quan trọng là được đi cùng nhau, được đồng hành bên nhau, được cháy hết mình vì tình yêu thì kết quả ra sao cũng không cần nuối tiếc.