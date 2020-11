Chờ thang máy 30 phút mới đưa được mẹ lên chỗ bắt xe, người dân ngán ngẩm với cách phân làn mới ở sân bay Tân Sơn Nhất

Anh Dũng (29 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện sống tại quận 7, TP.HCM) toát mồ hôi đưa mẹ từ nhà ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến chỗ bắt taxi công nghệ về nhà.

Khách đi xe công nghệ từ tầng 4 xuống đất để vào ga.

Chờ thang máy 30 phút mới lên được chỗ bắt xe công nghệ

Anh Dũng sống tại TP.HCM nhiều năm nay nên việc ra vào sân bay đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên anh phải bắt xe công nghệ cho người thân tại tầng 4 của bãi giữ xe sân bay, theo quy định phân làn mới bắt đầu từ ngày 14/11.

Theo anh Dũng, quy định mới khiến việc di chuyển của 2 mẹ con anh cũng như nhiều hành khách gặp khó khăn hơn rất nhiều vì phải đi quãng đường xa, và sau khi đến điểm bắt taxi công nghệ lại phải đặt xe và chờ xe chạy đến.

Chiều 25/11 một số hành than phiền việc đặt xe khó khăn.

Nếu taxi công nghệ đỗ sẵn trong sân bay thì phải chịu thêm 25.000 đồng phí giữ xe và phí này khách hàng phải chịu.

"Tôi không ủng hộ quy định phân làn mới vì ở dưới tầng trệt khá rộng và trước giờ các xe vẫn đậu bình thường được. Tôi nghe nói sân bay sẽ làm thêm 2 thang máy nữa để phục vụ lên chỗ bắt xe, nhưng sẽ không thấm vào đâu vì những ngày cao điểm lượng khách rất đông nên phải xếp hàng rất lâu để chờ. Như hôm nay mẹ con tôi đã chờ hơn 30 phút.

Mong sân bay Tân Sơn Nhất sẽ thay đổi cách phân làn hoặc quay trở về như cũ để người dân được thuận tiện" – anh Dũng nói.

Mẹ con anh Dũng mất 30 phút chờ thang máy để lên chỗ bắt xe công nghệ.

Cùng chung quan điểm này, anh Hùng (ngụ quận Gò Vấp) cho biết nếu đi xe công nghệ chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều nhưng bây giờ muốn vậy phải di chuyển xa hơn rất nhiều so với trước đây.

"Đón dưới đất sẽ ổn cho mình hơn, nhưng giờ họ đã thay đổi vậy đành phải chịu thôi" – anh Hùng nói khi cùng gia đình chờ đợi.

Taxi truyền thống được bắt xe ở tầng trệt.

"Chịu thiệt thòi nhất là khách hàng"

Theo ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 25/11, tức hơn 10 ngày áp dụng cách phân làn giao thông mới, khu vực đường vào ga đi, ga đến quốc nội vắng hơn rất nhiều so với trước đây.

Ngoài ra, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng có đặt các biển báo "cấm đón khách".

Bảng cấm đón bắt khách được đặt nhiều nơi.

Lực lượng an ninh sân bay phối hợp với công an, cảnh sát cơ động cũng túc trực tại khu vực thang máy lên chỗ bắt xe công nghệ để giữ an ninh trật tự.

Còn tại bãi đậu xe trên tầng 4, nhiều xe công nghệ xếp hàng dài chờ khách đặt.

Quang cảnh từ cầu thang bãi đỗ cho xe công nghệ tầng 4 nhìn xuống.

Anh Cường, một tài xế Grabcar cho rằng việc phân làn không ảnh hưởng gì nhiều đến mình ngoài chuyện tốn thêm ít tiền xăng để vòng lên bãi xe.

"Mình chỉ ngồi một chỗ chờ khách đặt xe qua điện thoại, còn phí giữ xe đã tính vào giá cước rồi. Chịu thiệt thòi nhất chắc là khách hàng thôi" – nam tài xế nói.

Nhiều taxi công nghệ đậu sẵn trên bãi xe tầng 4, chịu phí 25.000 đồng.

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chia sẻ, sau những ngày tổ chức cách phân làn mới tình hình giao thông tại đây có ổn định hơn. Đặc biệt là trước khu vực nhà ga đã thông thoáng, không còn cảnh chen chúc đón trả khách.

Phía sân bay cũng cho biết sắp tới sẽ lắp thêm 2 thang máy tại khu vực nhà xe cũng như điều phối thêm nhân viên trực hỗ trợ khách.

An ninh sân bay túc trực để hướng dẫn khách vị trí bắt xe công nghệ.

Cụ thể, thang máy sẽ được lắp ở khu vực sảnh nhà xe TCP. Ngoài ra phía khu vực chờ đón xe cũng bố trí thêm ghế ngồi cho khách.

Trước đó vào chiều 23/11, Cảng vụ hàng không Miền Nam đã chủ trì cuộc họp đánh giá việc thực hiện phương án "Phân làn, hướng lưu thông dành cho người, phương tiện đưa đón hành khách tại cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất" nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đưa/đón hành khách của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại sân bay.

Nhiều hành khách chấp nhận đi thang bộ lên tầng 4 thay vì chờ thang máy.

Ứng dụng gọi xe Be chủ động đề xuất tham gia nhượng quyền khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất để ưu tiên giải quyết các bất cập hiện tại trong việc đón khách tại sân bay.

Có mặt tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Hanh, Giám đốc pháp chế của Be Group (đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be) bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng Cảng, ký hợp đồng nhượng quyền khai thác để có cơ sở phối hợp tốt nhất, đem lại sự thuận tiện cho khách hàng và tài xế.

Phía sân bay Tân Sơn Nhất cho rằng cách phân làn mới giúp giao thông ổn định hơn và không còn chen chúc.

Hãng đề nghị có bố trí làn riêng cho xe công nghệ tại khu vực tầng trệt, có công tác phối hợp hướng dẫn cho hành khách và kiểm soát quản lý tài xế tốt nhất.

Đồng thời, hãng này cũng mong muốn được ứng dụng công nghệ kiểm soát giờ xe ra vào để tránh tình trạng ùn tắc, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng và tài xế, cũng như an toàn, an ninh tại khu vực sân bay.

Trong khi đó, các hãng xe khác chưa có động thái mới.