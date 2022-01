Chờ mãi mới thấy chồng đón con đi học về, nhưng vừa nhìn mặt con, mẹ lăn đùng ngất xỉu: Chẳng lẽ viết đơn ly dị cho đỡ bực

Bạn còn nhớ chuyện bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng ở Hải Phòng trước đây không? Sự việc hy hữu xảy ra ở An Đồng, huyện An Dương, khi người dân phát hiện một bé trai chừng 4 – 5 tuổi đang mếu máo tìm bố mẹ.

Lực lượng Cảnh sát 113 - Công an Thành phố Hải Phòng đã có mặt kết hợp cùng Ban Công an xã An Đồng, huyện An Dương đưa cháu bé về trụ sở để tìm người thân. Thì ra, bé được bố chở vào đổ xăng rồi... bỏ quên con đi mất. Cho đến tận buổi chiều, khi đến giờ tan học, anh T. đến lớp đón con mới giật mình khi cô giáo cho biết hôm nay con mình không đi học.

Lúc này, anh T. mới nhớ ra buổi sáng mình bỏ quên con tại cây xăng nên mới nháo nhào cùng người nhà đi tìm.

Ảnh minh họa.

Năm 2016, một câu chuyện nhầm lẫn vô cùng hy hữu đã xảy ra tại quận Orangeburg, bang Nam Carolina (Mỹ). Theo báo cáo sự việc, người ông, được xác định là Joseph Fuller (65 tuổi), đã đến trường tiểu học Edisto để đón cháu trai 6 tuổi đi học về sớm vào ngày 19/5.

Khi đến nơi, ông Joseph thấy một đám học sinh đang vui đùa ở sân tập thể dục của trường, ông nhìn thấy một cậu bé có vẻ giống cháu trai của mình nên tiến lại gần. Người ông đã đến gần cậu bé, ôm cậu bé và nói rằng ông đến đón cậu bé sớm, đưa bé đi ăn nhưng về nhà mới phát hiện nhầm lẫn.

Chuyện bố mẹ bỏ quên con, nhận nhầm con tưởng vô lý nhưng không phải không có. Thế mới thấy không chỉ con trẻ, đến người lớn cũng có những pha lú lấp đến không tưởng! Chẳng hạn như câu chuyện đang được chia sẻ khiến dân tình cười đau ruột sau đây. Ông bố đi đón con nhưng cứ cắm mặt vào điện thoại, hậu quả là... đón nhầm con. Tuy nhiên diễn biến sau đó còn khó đỡ hơn nữa:

Đã phạm lỗi lớn còn lộ ra chuyện không tin tưởng vợ, kiểu này thì gia đình xáo xào tới nơi chứ chẳng đùa. Ảnh: Vịt om măng.

Vợ: Đưa con về chỉ biết cắm mặt vào điện thoại. Khi nào anh mới biết đây không phải là con mình.

Chồng: Á à, tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi, không ngờ cô lại thừa nhận.

Vợ: Sao tôi không dám thừa nhận, anh chạy ra phòng khách xem xem đứa anh đón về có phải con mình không?

Đến đây thì ông chồng chắc cũng hồn vía bay lên mây. Đã phạm lỗi lớn còn lộ ra chuyện không tin tưởng vợ, kiểu này thì gia đình xáo xào tới nơi chứ chẳng đùa.

Câu chuyện khiến cư dân mạng không khỏi phì cười, tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng, hành động này của người bố là vô cùng thiếu trách nhiệm bởi ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và cả tính mạng của con cái mình:

"Vừa bi vừa hài, người bố không nhận ra con thì có lẽ trong suốt chặng đường không nhìn con một cái, không hỏi han một câu, vậy đứa trẻ ấy sẽ lớn lên với một tâm hồn trống rỗng? Và sau này nó có học được cách yêu thương người khác, yêu thương chính con cái của nó?

Với vợ thì âm thầm nghi ngờ, không tin tưởng lẫn nhau dù về một nhà, liệu đây có phải kết quả của tình yêu? Hay chỉ là hẹn hẹn hò hò đủ rồi thì thêm thủ tục nhằm "mô phỏng" một gia đình thực sự?", một người bình luận.

Những bậc làm cha làm mẹ đều hiểu rõ tác hại của việc cho con dùng điện thoại thông minh sớm, thế nhưng ít ai có thể bỏ thói quen dùng điện thoại trước mặt con. Chưa kể có thể phát sinh tình huống nguy hiểm, nếu cha mẹ cứ như vậy trước mặt con thì con sẽ cảm thấy mình không quan trọng bằng cái điện thoại, con sẽ không cảm nhận được sự quan tâm của bố mẹ và chỉ thấy sự lãnh đạm thờ ơ ngay cả trong bữa cơm gia đình.

