Chính xác thì Soobin đang bị gì?

Ngày 29/11 vừa qua, SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER THE FINAL chính thức khép lại tại The Global City (TP.HCM), đánh dấu chặng cuối của chuỗi concert ALL-ROUNDER. Đêm diễn kéo dài tới tối muộn, quy tụ lượng lớn khán giả, mang đến bữa tiệc âm nhạc - giải trí được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là top đầu Việt Nam dịp cuối năm.

Ngay sau đó vài ngày, Soobin khiến fan chú ý khi đăng tải dòng tâm sự ngắn trên kênh broadcast cá nhân, đính kèm kết quả khám tai mũi họng hậu concert. Theo chia sẻ, nam ca sĩ bị phù nề, xung huyết mũi họng; cảm giác họng sưng "một cục", đồng thời xuất hiện sốt nhẹ, ớn lạnh kéo dài 2 ngày. Với lịch trình biểu diễn dày đặc, tình trạng này nhanh chóng làm dấy lên lo lắng: liệu Soobin đang mắc bệnh gì và có nguy hiểm không?

BS đa khoa Nguyễn Xuân Quang (làm việc tại Hà Nội) cho biết, tình trạng này có thể xuất hiện ở những người phải hát nhiều trong thời gian dài như nam ca sĩ. Soobin Hoàng Sơn có thể bị:

1. Viêm họng cấp/viêm mũi họng cấp

Hát liên tục, cường độ cao trong thời gian dài khiến niêm mạc họng bị kích thích mạnh, dễ phù nề và xung huyết. Khi hàng rào bảo vệ tại họng suy yếu, virus hoặc vi khuẩn dễ xâm nhập, gây đau rát, vướng họng, cảm giác như có "dị vật". Sốt nhẹ và ớn lạnh là phản ứng thường gặp của cơ thể khi có viêm nhiễm.

2. Viêm amidan cấp

Cảm giác "họng sưng thành một cục" có thể xuất phát từ amidan hoặc mô lympho sau họng bị viêm to. Tình trạng này dễ xuất hiện sau giai đoạn lạm dụng giọng nói, thiếu ngủ, thay đổi nhiệt độ (máy lạnh, mưa lạnh), uống ít nước.

3. Viêm đường hô hấp

Sau những đêm diễn kéo dài, cơ thể mệt mỏi, miễn dịch suy giảm. Nếu trùng thời điểm nhiễm siêu vi, người bệnh có thể đau họng, sốt nhẹ, ớn lạnh, mệt mỏi nhưng thường cải thiện trong vài ngày nếu nghỉ ngơi đúng cách.

Điểm cần nhấn mạnh: Hát nhiều không tự gây sốt, nhưng là "chất xúc tác" khiến tổn thương họng xuất hiện sớm và nặng hơn khi cơ thể gặp tác nhân gây bệnh, dẫn đến tình trạng này.

Cách xử lý và chăm sóc để hồi phục nhanh

Với các trường hợp tương tự Soobin, xử trí sớm và đúng sẽ giúp hạn chế biến chứng:

Xử lý sớm tránh gặp biến chứng viêm mũi họng...

- Nghỉ hát tuyệt đối 5–7 ngày: Hạn chế nói to, không gằn giọng, tránh hát.

- Uống đủ nước ấm, có thể dùng nước ấm pha mật ong; tuyệt đối tránh đồ lạnh, rượu bia, cà phê.

- Súc họng bằng nước muối nhạt hoặc dung dịch sát khuẩn họng 2–3 lần/ngày.

- Ngủ đủ, giữ ấm cổ họng, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.

- Không tự ý dùng kháng sinh nếu chưa có chỉ định; chỉ dùng thuốc theo hướng dẫn bác sĩ nếu sốt hay đau tăng.

Khi nào cần tái khám?

Nếu sốt không giảm sau 2-3 ngày, đau họng tăng, nuốt khó, khàn tiếng kéo dài hoặc xuất hiện khó thở, bệnh nhân cần gặp bác sĩ chuyên khoa, tái khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để loại trừ viêm amidan nặng hay tổn thương thanh quản.

Với những gì Soobin chia sẻ, nguy cơ lớn nhất hiện tại không phải bệnh lý nghiêm trọng, mà là viêm họng - mũi họng cấp do quá tải giọng và suy giảm sức đề kháng sau concert. Nghỉ ngơi đúng cách sẽ giúp cơ thể sớm hồi phục. Đây cũng là lời nhắc nhẹ cho nghệ sĩ và cả những ai thường xuyên dùng giọng: Thành công trên sân khấu luôn cần một cơ thể được chăm sóc kỹ lưỡng phía sau ánh đèn.