Chính thức ra mắt dòng sản phẩm sữa Úc cao cấp GippsNature và Nutifood Australia

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025 – Nutifood chính thức giới thiệu hai dòng sản phẩm dinh dưỡng cao cấp mang thương hiệu Úc: GippsNature Organic A2 – sản phẩm đầu tiên của thương hiệu dinh dưỡng quốc tế GippsNature, và sữa uống dinh dưỡng Nutifood Australia GrowPLUS A2.

Việt Nam trở thành thị trường đầu tiên trên thế giới đón nhận dòng sữa hữu cơ giàu đạm A2 quý hiếm đến từ vùng nguyên liệu danh tiếng Gippsland, Australia.

GippsNature – Thương hiệu sữa quốc tế được đồng sáng lập bởi Nutifood và ViPlus Dairy

GippsNature là thương hiệu dinh dưỡng quốc tế thuộc sở hữu của liên doanh ViPlus Nutritional Australia, được đồng sáng lập bởi Nutifood – doanh nghiệp dinh dưỡng hơn 25 năm tại Việt Nam – và ViPlus Dairy – công ty sữa hơn 130 năm tuổi từ “thủ phủ bò sữa” Gippsland (Australia).

Ra đời tại Melbourne vào tháng 5/2025, GippsNature được phát triển theo triết lý “thuận tự nhiên”, hướng đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, người trưởng thành đến người cao tuổi.

Sự kiện ra mắt tại Việt Nam đánh dấu bước ngoặt chiến lược, đưa Nutifood trở thành doanh nghiệp Việt tiên phong đồng sáng lập thương hiệu sữa Úc cao cấp toàn cầu.

Sự kiện ra mắt ấn tượng với sự hiện diện của lãnh đạo hai quốc gia

Buổi lễ ra mắt tại Hà Nội có sự tham dự của nhiều đại diện cấp cao hai nước:

Bà Gillian Bird , Đại sứ Australia tại Việt Nam

Ông Chris Morley , Tham tán Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Australia

Ông Michael M. Baird , Giám đốc Đầu tư Cấp cao Đông Nam Á, Cơ quan Đầu tư Bang Victoria

Ông Nguyễn Minh Vũ , Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam

Cùng lãnh đạo cấp cao của Nutifood và ViPlus Dairy.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Gillian Bird bày tỏ sự ủng hộ đối với tầm nhìn phát triển dài hạn của GippsNature và kỳ vọng đây sẽ là biểu tượng hợp tác dinh dưỡng tiêu biểu giữa hai quốc gia .

Sản phẩm GippsNature Organic A2 .

Dinh dưỡng chuẩn quốc tế – Bảo chứng bởi khoa học

GippsNature Organic A2 là thành quả của sự kết hợp giữa Nutifood và ViPlus Dairy, được nghiên cứu và kiểm chứng bởi các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Australia.

Sản phẩm chứa đạm A2 hữu cơ quý hiếm , thân thiện với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ. Theo thống kê của Metrix Consulting, chỉ khoảng 30% bò sữa trên thế giới có thể sản sinh protein A2, trong đó sữa A2 hữu cơ chỉ chiếm 0,014% tổng sản lượng toàn cầu , cho thấy giá trị đặc biệt hiếm có của nguồn nguyên liệu này.

Nguyên liệu hữu cơ tinh khiết từ Gippsland – “Thủ phủ bò sữa” của Australia

GippsNature Organic A2 được sản xuất hoàn toàn từ giống bò A2 thuần chủng , chăn thả tự nhiên tại Gippsland – vùng có khí hậu ôn hòa quanh năm, lượng mưa cao và không khí trong lành.

Sản phẩm do ViPlus Dairy – doanh nghiệp hơn 130 năm kinh nghiệm tại Australia – trực tiếp sản xuất, đảm bảo tối thiểu 75% nguyên liệu hữu cơ , không sử dụng hormone tăng trưởng, kháng sinh hay thức ăn biến đổi gen.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác và chăn nuôi bền vững, sản phẩm đã đạt Chứng nhận Hữu cơ ACO – tiêu chuẩn hữu cơ uy tín hàng đầu thế giới do Australian Certified Organic cấp.

Nutifood ra mắt thêm Nutifood Australia GrowPLUS A2

Bên cạnh GippsNature Organic A2, Nutifood cũng giới thiệu dòng sữa uống dinh dưỡng Nutifood Australia GrowPLUS A2, được kế thừa công thức GrowPLUS nổi tiếng, sản xuất theo tiêu chuẩn Úc, kết hợp đạm A2 thuần chủng và mật ong Manuka quý hiếm, mang đến giải pháp dinh dưỡng khoa học, hiện đại cho trẻ em Việt Nam.

Trải nghiệm thực tế ảo vùng nguyên liệu sạch tại Gippsland

Tại sự kiện, Nutifood ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D, mang người tham dự đến với những cánh đồng cỏ xanh mướt của Gippsland, tái hiện quy trình chăn nuôi, thu hoạch và sản xuất sữa hữu cơ đạt chuẩn quốc tế – nơi khởi nguồn của thương hiệu GippsNature.

Sứ mệnh “Nâng chuẩn dinh dưỡng cho trẻ Việt”

Ông Trần Bảo Minh – Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Bảo Minh – Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood , chia sẻ:

“Người Việt ngày nay không chỉ ‘mua sữa’, họ đang ‘chọn một tiêu chuẩn sống khỏe’.

Sự hợp tác giữa Nutifood và ViPlus Dairy là minh chứng cho cam kết của chúng tôi: mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, an toàn và bền vững nhất.”

Nutifood cam kết duy trì chất lượng toàn cầu, đồng nhất trên từng lon sữa GippsNature và Nutifood Australia, với nền tảng khoa học – công nghệ – dinh dưỡng vững chắc được kiểm chứng suốt hơn 25 năm phát triển.

GippsNature – Dinh dưỡng thuận tự nhiên, chuẩn quốc tế

Ông Jon McNaught – CEO ViPlus Dairy.

Chia sẻ thêm, ông Jon McNaught – CEO ViPlus Dairy , cho biết:

“GippsNature được phát triển dựa trên triết lý dinh dưỡng thuận tự nhiên và công nghệ tiên tiến bậc nhất từ Gippsland. Chúng tôi tin rằng Việt Nam – thị trường đầu tiên ra mắt sản phẩm – sẽ là khởi đầu cho hành trình mang dinh dưỡng A2 hữu cơ đến với người tiêu dùng toàn cầu.”

Ngay trong giai đoạn đầu ra mắt, Nutifood ghi nhận lượng đặt hàng lớn từ người tiêu dùng Việt, và đã vận chuyển hàng trăm pallet sữa đầu tiên bằng đường hàng không, đảm bảo sản phẩm nhanh chóng đến tay khách hàng.

Hướng tới tương lai – Mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp

Trong thời gian tới, Nutifood và ViPlus Dairy sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm cao cấp mới thuộc thương hiệu GippsNature và Nutifood Australia, gắn liền với triết lý dinh dưỡng thuận tự nhiên, đồng hành cùng người tiêu dùng ở mọi độ tuổi, hướng đến cuộc sống khỏe mạnh, bền vững và hạnh phúc hơn.

VỀ NUTIFOOD

Thành lập bởi đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, Nutifood mang sứ mệnh “Nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt”.

Với hơn 25 năm phát triển, Nutifood sở hữu chuỗi giá trị dinh dưỡng khép kín , từ vùng nguyên liệu, trang trại chăn nuôi đến 6 nhà máy chuẩn quốc tế tại Việt Nam và nhà máy tại Thụy Điển.

Danh mục sản phẩm nổi bật gồm: GrowPLUS , NuVi , Värna , NutiMilk , phục vụ đa dạng đối tượng từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành.

Nutifood cũng là doanh nghiệp Việt tiên phong hợp tác quốc tế với các tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu như BASF (Đức) , DuPont (Mỹ) , DSM (Thụy Sĩ) và thành lập Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) năm 2021.

Thông tin chi tiết: https://nutifood.com.vn

VỀ VIPLUS DAIRY

Tiền thân là Toora Dairy Factory thành lập từ năm 1893 tại Gippsland, ViPlus Dairy là một trong những nhà sản xuất sữa lâu đời và uy tín nhất Australia .

Công ty duy trì triết lý “thuận tự nhiên”, tận dụng lợi thế khí hậu và đàn bò chăn thả tự do để sản xuất các dòng sữa chất lượng cao, được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế như FDA (Hoa Kỳ) , HACCP , HALAL (Australia) , CFDA (Trung Quốc) , FSSC 22000 ,…

ViPlus Dairy từng đạt Giải thưởng Xuất sắc Ngành Sữa Australia (DIAA) 2024 và Giải Xuất khẩu xuất sắc 2019 từ Food & Fibre Gippsland.

Thông tin chi tiết: https://viplusdairy.com.au