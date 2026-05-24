Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân.

Trong đó, cơ quan soạn thảo chính thức đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế có thể được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng/năm khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế, bao gồm: các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả không quá 23 triệu đồng/năm.

Các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước không quá 24 triệu đồng/năm. Đó là khoản tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục - đào tạo và các kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo.

Việc áp dụng quy định này sẽ góp phần làm giảm nghĩa vụ thuế cho tất cả người nộp thuế có phát sinh chi phí y tế, giáo dục - đào tạo; những người nộp thuế ở các bậc thuế thấp sẽ được giảm thuế với tỷ lệ cao hơn.

Theo phương án này, người nộp thuế có một người phụ thuộc và phát sinh chi phí y tế, giáo dục - đào tạo có thể được giảm trừ tối đa khoảng 307,4 triệu đồng/năm. Khoản này gồm: giảm trừ cho bản thân 15,5 triệu đồng/tháng, cho một người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/tháng và tối đa 47 triệu đồng/năm đối với chi phí y tế, giáo dục - đào tạo.

Mức này gấp gần 2,45 lần mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 (125,5 triệu đồng/người/năm).

Sau khi áp dụng các khoản giảm trừ trên, người có thu nhập khoảng 28,63 triệu đồng/tháng mới bắt đầu phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất bắt đầu từ 5%.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc thực hiện theo phương án nêu trên sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng/năm.

Để đảm bảo không bị trùng lắp về chính sách, tại Dự thảo nghị định quy định các khoản chi phí mà người nộp thuế được giảm trừ phải đáp ứng các điều kiện như: Có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; riêng đối với khoản chi cho y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế...

Dự thảo nghị định quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 để thống nhất với hiệu lực thi hành của luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.