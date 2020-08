Chiều và đêm nay Nam Bộ tiếp tục đón mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ ngập úng ở các đô thị lớn

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (7/8), ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cũng đưa ra dự báo: Trong ngày và đêm nay (07/08), do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp xu hướng di chuyển dần lên phía bắc và hoạt động mạnh lên, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên ở Nam Bộ có mưa diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trong cơn giông đề phòng nguy cơ kèm theo gió giật mạnh, lốc, sét.

Mưa ngập ở TP.HCM tối qua (06/7).

Cảnh báo: Đợt mưa diện rộng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài cho đến ngày 09/8, có nơi mưa to đến rất to. Đề phòng ngập úng xảy ra ở khu vực trũng thấp.

Trước đó, vào chiều qua (6/7) đến rạng sáng nay (7/8), đã xảy ra mưa lớn kéo dài từ chiều đến nửa đêm khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM rơi vào cảnh ngập nặng.

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ đã liên tục phát lên các bản tin mưa lớn diện rộng và bản tin cảnh báo mưa dông.

Theoghi nhận lượng mưa trong ngày 6/7 tại Quận 2 là 149.6 mm, Hóc Môn là 102.4 mm, Thủ Đức 100.2 mm, Quận 1 là 193.8 mm.